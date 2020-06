Redmi PB200LZM to powerbank fimy Xiaomi, który może obsłużyć do czterech urządzeń równocześnie. Na tym jednak jego zalety się nie kończą.

Redmi PB200LZM to powerbank o pojemności 20 000 mAh. W jego obudowie znajdują dwa wejścia USB-A, jedno USB-C oraz jedno microUSB. Złącza USB-A są dwukierunkowe, co daje możliwość ładowania urządzeń z prędkością 18W podczas równoczesnego zasilania dodatkowych dwóch urządzeń w standardzie 5.1V/3.6A. Specjalnie w celu pełnego wykorzystania wyposażono ten bank energii w kontroler USE, który jest kompatybilny z niemal wszystkimi urządzeniami, jakie obecnie znajdują się na rynku. Po podpięciu automatycznie dostosowuje do nich szybkość ładowania. Sam powerbank ma akumulator, który może być ładowany przy wykorzystaniu dwóch standardów.

Dzięki dziewięciu różnego rodzaju mechanizmom zabezpieczającym, Redmi PB200LZM zapewnia bezpieczne użytkowanie i długotrwałą eksploatację. Te zabezpieczenia to odporność na temperaturę, ochrona przed zwarciem, dwa zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (wejściowe i wyjściowe), ochrona przed niepoprawnym podłączeniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem wyjściowym, ochrona przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem. Ponadto ogniwa akumulatorowe są wyposażone w PTC, aby skutecznie kontrolować przepływ prądu i zapewniać ochronę, gdy temperatura i prąd przekroczą maksymalny limit.

Podsumowując: powerbank Redmi to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć pod ręką większy zapas mocy lub potrzebują pewnego zasilania dla więcej niż jednego urządzenia. Wszystko w niezwykle przystępnej cenie, co jest kolejną zaletą urządzenia.