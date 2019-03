Reflecta GmbH Skaner 3w1 to kompaktowe urządzenie do skanowania zdjęć, slajdów i filmów. Czy warto je nabyć?

Reflecta GmbH Skaner 3w1 - budowa i możliwości

Reflecta skaner 3w1 to skaner o rozdzielczości sensora 5 Mpix. Jest urządzeniem niewielkich rozmiarów, a dzięki takim dodatkom, jak uchwyty do zdjęć, pozytywów i negatywów, praca z nim jest znacznie ułatwiona. Można dzięki temu skanować filmy, slajdy oraz fotografie. Efekty skanowania można oglądać na wbudowanym wyświetlaczu LCD o przekątnej 2,4", który służy także do wprowadzania ustawień. Czas skanowania jednego zdjęcia lub slajdu wynosi zaledwie 2 sekundy. Rozdzielczość optyczna skanera to 1800x1800dpi (możliwa interpolacja 3600 dpi). Zeskanowane można zapisywać na pamięci wbudowanej (32MB) lub na zewnętrznej karcie SD/SDHC.

Reflecta GmbH Skaner 3w1 - cechy i funkcje

Reflecta GmbH Skaner 3w1 jest sterowany poprzez przyciski na urządzeniu, którymi wybiera się poszczególne opcje menu. Znajdują się wśród nich możliwość dostosowania koloru i kontrastu w trybie przechwytywania, edycja obrazu, zmiana rozdzielczości (5 Mpix i 10 Mpix), a nawet pokaz slajdów! To zaskoczenie jak na tak niewielkie i niedrogie urządzenie. Wbudowany port USB 2.0 umożliwia połączenie z komputerem lub tabletem i zapisywanie zdjęć na podpiętym urządzeniu.

Podsumowanie: Reflecta skaner 3w1 to sprzęt tani i dobry, który można polecić w każdym miejscu, gdzie zachodzi potrzeba skanowania slajdów i filmów.