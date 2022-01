Rekordów to on nie bije, ale i tak jest szybki - Patriot P400

Kontynuujemy testowanie dysków na PCIe 4.0. Przyjrzymy się modelowi P400, nowej konstrukcji zaprezentowanej ostatnio przez Patriot’a.

Ostatnimi czasy nie możemy narzekać na brak konkurencji jeżeli chodzi o dyski SSD. Zwłaszcza nośniki NVMe, których cena wyrównała się z klasycznymi rozwiązaniami SATA, zyskują coraz bardziej na popularności. Nie ma co się dziwić skoro zapewniają one często nawet 10- krotny wzrost wydajnościowy, zapewniając jednocześnie komfort instalacji beż żadnego dodatkowego oprogramowania. Ostatnio przedstawiliśmy wam testy dwóch budżetowych konstrukcji, którym mimo zgodności z PCIe Gen 4.0, osiągami bliżej było do poprzedniej wersji tego interfejsu. Jednak nasze poszukiwania “taniego” i wydajnego dysku wciąż trwają. Z tego powodu postanowiliśmy przetestować najnowszy produkt z oferty Patriota - model P400.

Patriot P400

Do testów otrzymaliśmy dysk o pojemności 1 TB, jednak w ofercie dostępny jest również model 512 GB. P400, jest konstrukcją którą ma cechować dobry stosunek ceny do wydajności. Na dyski udzielana jest 3-letnia gwarancja producenta, w której ograniczenie ilości zapisanych danych wynosi odpowiednio: 800 TBW przy modelu 1 TB oraz 400 TBW dla modelu 512 GB.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Patriot P400 to standardowa konstrukcja dysku SSD w standardzie 2280 o długości 80 mm, który do komputera podłączamy za pośrednictwem gniazda M.2, z wykorzystaniem klucza M. Nośnik jest kompatybilny z wszytkami urządzeniami wyposażonymi w takie złącze m.in z komputerami osobistymi, laptopami, serwerami NAS czy z konsolą PlayStation 5.

Wszystkie układy elektroniczne, jak i większość PCB zasłania czarna naklejka z wyraźnym oznaczeniem modelu dysku. Pełni ona również rolę odpromiennika ciepła, ponieważ Patriot umieścił w niej cienką, miedzianą blaszkę.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Pod naklejką znajduje się kontroler InnoGrit IG5220 znany też pod nazwą RainierQ. Jak podaje producent, ten 4-kanałowy układ przeznaczony jest do tańszych konstrukcji o maksymalnej pojemności 4 TB. Ma on również umożliwić osiągniecie prędkości wynoszących maksymalnie 5,1 GB/s w odczycie i 5 GB/s w zapisie. Dane te pokrywają się z specyfikacją modelu P400. Jak podaje Patriot, 1 TB wariant w testach syntetycznych osiąga 5000 MB/s w odczycie i 4800 MB/s w zapisie. Niestety kontroler InnoGrid pozbawiony jest dedykowanej pamięci DDR pełniącej role cache. Możemy założyć, że producent na ten cel przeznaczył część dostępnej przestrzenni pamięci, stosując tak zwany SLC Cache w celu przyspieszania pracy nośnika.

Dane przechowujemy na dwóch kościach 3D TLC NAND.Zagłębiając się w oznakowanie umieszczone na modułach możemy założyć, że są to 96 warstwowe układy produkowane przez zakłady Microna.

Platforma oraz procedura testowa

PROCESOR: INTEL CORE i9-12900K

INTEL CORE i9-12900K PŁYTA GŁÓWNA: GIGABYTE Z690 AORUS Pro

GIGABYTE Z690 AORUS Pro RAM: G.Skill Trident Z5

G.Skill Trident Z5 DYSK: LEXAR NM800 1TB,

LEXAR NM800 1TB, KARTA GRAFICZNA: RTX 3080 10 GB

RTX 3080 10 GB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Do testów wydajności dysków, wykorzystaliśmy po raz kolejny redakcyjna platformę testową wyposażoną w najmocniejszy procesor 12 generacji - i9-12900K oraz płytę główną Z690 Aorus PRO. Konstrukcja Gigabyte wyposażona jest w aż 4 sloty M.2, kompatybilne z PCIe Gen 4.0, dzięki czemu nie ma potrzeby przekładania nośników. Dyski podczas pomiarów były chłodzone radiatorem, w który jest wyposażona płyta Aorus PRO. Każdy z testów został przeprowadzony 5- krotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

Testy

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy testy benchmarku ATTO. Benchmark ten dość mocno obciąża testowane dyski, a więc osiągnięte wartości bardzo rzadko są zgodne z tymi deklarowanymi przez producenta. O ile nie mamy nic do zarzucenia wynikom osiągniętym podczas testów prędkości, to niestety podczas sprawdzania ilości operacji na sekundę daje o sobie znać brak dodatkowej pamięci cache. Dysk w zapisie, na najmniejszych plikach o rozmiarze 512B osiąga zaledwie 12 tys. operacji. Sytuacja wraca do normy dla plików większych niż 4 KB. P400 idealnie wpasowuje się pomiędzy najszybsze testowane przez nas nośniki PCIe Gen 4.0, a ostatnio testowane budżetowe konstrukcje.

W CrystalDiskMark osiągane rezultaty są w 100% z zgodne z deklarowaną specyfikacją. P400 po raz kolejny osiąga rezultaty, które pozwalają mu na zajęcie pozycji tuż za podium.

W AS SSD możemy zauważyć identyczną sytuację jak podczas poprzednich testów.

Nawet w benchmarku Anvil's Storage Utilities nie zauważamy żadnych przetasowań w tabeli.

Kompatybilność z PlayStation 5

Jak już wspominaliśmy wcześniej, dysk zapewnia wsparcie dla interfejsu PCIe 4.0, dzięki czemu można go zainstalować w najnowszej konsoli Sony. Przed przystąpieniem do prac należy tylko pamiętać, aby konsola posiadała zainstalowane najnowsze oprogramowanie - odblokowujące obsługę dysków NVMe.

Instalacja dysku jest banalnie prosta, wystarczy zdjąć plastikowy panel oraz odkręcić 2 śrubki. Sony również przygotowało film z instrukcją jak cały proces wykonać.

Po włączeniu konsoli następuje automatyczny proces instalacji oraz formatowania dysku. Zaraz po nim PlayStation 5 weryfikuje prędkość naszego nośnika. Sony zaleca, aby oferował on prędkości powyżej 5500MB/s. Patrząc na specyfikację śmiało możemy powiedzieć, że również nośnik Patriot nie będzie jej spełniał. P400 osiąga 5028,444 MB/s i choć niewiele mu brakuje, to mimo wszystko jest to wynik poniżej zakładanej przez Sony normy. Przez to konsola informuje nas, że mogą wystąpić problemy z działaniem niektórych gier, jednak pozwala nam przejść dalej i korzystać normalnie z nośnika. Po sformatowaniu, konsola informuje nas, że dysk Patriota dysponuje 1,03 TB wolej przestrzeni. Mamy tutaj analogiczną sytuację jak podczas naszych poprzednich testów -, wartości wskazywane przez konsolę są wyższe niż w systemie Windnows.

Przeprowadziliśmy również porównanie czasów wczytywania w trzech tytułach: Death Stranding Director's Cut, Marvel's Spider-Man Remastered oraz Control.

Mimo, że dysk nie spełniają rekomendowanej specyfikacji, to i tak osiągają wyniki lepsze do fabrycznie zainstalowanego w konsol nośnika. Zatem nic nie stoi na przeszkodzenie abyśmy użyli dysku w PlayStation 5. Nie powinniśmy z tego powodu uświadczyć żadnych problemów, a gry powinny ładować się zauważalnie szybciej.

Podsumowanie

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Ocena dysku Patriot P400 nie jest łatwym zadaniem. Biorąc pod uwagę tylko osiągane rezultaty, jeszcze 2 lata temu bylibyśmy zachwyceni. Obecnie po prostu nie robią one już takiego wrażenia. P400 to dalej bardzo szybki dysk, a testy które przeprowadziliśmy z konsolą PlayStation 5 to dodatkowo potwierdzają. Niestety nie jest to również konstrukcja bez wad. Brak pamięci cache i, krótki, bo tylko 3-letni okres gwarancyjny, niekoniecznie będą zachęcać potencjalnych zainteresowanych. Warto tutaj również wspomnieć o cenie, ta niestety nie jest najniższa. Kwota wynosząca niecałe 730 zł za 1 TB nośnik powoduje, że P400 niestety konkuruje on z dużo wydajniejszymi konstrukcjami jak choćby testowany przez nas Lexar NM800. Pozostaje mieć nadzieję, że cena w najbliższym okresie zostanie obniżona, co poprawi opłacalność dysku, który śmiało może konkurować choćby z popularnymi nośnikami Corsair z serii Core.