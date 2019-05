Jeżeli chcesz kupić najmniejszego drona Revell Proto Quad XS będzie odpowiednim wyborem.

Revell Proto Quad XS, jak sama nazwa wskazuje jest bardzo mały. To miniaturowy quadrocopter, który ma średnicę zaledwie 28 mm.

Źródło: techadvisor

Nigdy nie widzieliśmy mniejszego drona, który kosztował by tak niewiele. Co ciekawe Proto Quad XS może być przechowywany w dedykowanym kontrolerze, który jest gigantyczny w porównaniu do samego quadrocoptera. W środku umieszczono sześcioosiowy żyroskop, a Proto Quad XS oferuje trzy poziomy prędkości. To przydatne opcja. W pomieszczeniach możemy ograniczyć prędkość maksymalną drona, aby ograniczyć możliwość kolizji.