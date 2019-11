Rival 600 - niesamowity gryzoń dla graczy od SteelSeries

Każdy gracz, aby czerpać maksimum frajdy z grania potrzebuje odpowiednich kontrolerów. Im bardziej jest on rozbudowany i konfigurowalny tym lepiej. Jednym z najpopularniejszych, bez których nie da się obejść zarówno w grze jak i codziennej obsłudze komputera jest myszka.

SteelSeries Rival 600 to kolejny produkt z linii myszek komputerowych dla graczy, duńskiego producenta akcesoriów komputerowych. Jak wiadomo w świecie gamingowym najważniejsza jest precyzja i personalizacja, dlatego też model oznaczony numerem 600 wyposażony został w 2 sensory.

Pierwszy TrueMove 3 Optical Gaming Sensor jest w stanie śledzić ruch myszy 1:1 w zakresie od 100 DPI do 12000 DPI. Jest to w pełni zadowalająca cecha jeśli chcemy idealnie odwzorować ruch myszki wykonany ręką. Drugi sensor to Linear Optical Detection, odpowiadający on za detekcję wysokości myszki. Kiedy zostanie podniesiona do góry, jej położenie przestanie być odczytywane. Dzięki temu niechciane ruchy kursora zostają zminimalizowane. Ponadto myszka została wyposażona w 7 przycisków. Poza standardowymi lewym, prawym i scrollem mamy także przycisk umieszczony zaraz za nim (najczęściej wykorzystywany do zmiany DPI), a także 3 konfigurowalne przyciski umieszczone na lewej bocznej ściance w okolicy kciuka.

Nie zabrakło także podświetlenia RGB, mamy tutaj 8 niezależnie konfigurowalnych sekcji.

Całość jest konfigurowalna dzięki oprogramowaniu SteelSeries Engine.

Jeśli już o aplikacji mowa to jest ona bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze, obsługuje wszystkie urządzenia SteelSeries podłączone do komputera.

W przypadku Rival'a 600 możemy z jej pomocą skonfigurować wszystkie 8 stref podświetlenia RGB, ustawić DPI z z przeskokiem co 100 punktów, włączyć akcelerację, wybrać odpowiedni poziom LOD, a także ustawić funkcję przycisków przypisując im np. makra lub funkcje odtwarzania muzyki.

Nawiązując jeszcze do makr to mamy tu edytor, za pomocą którego możemy tworzyć akcje złożone, czyli kombinację wciśniętych klawiszy na klawiaturze z klawiszami z myszki. Dzięki czemu gracz może zastosować znacznie więcej makr.

Niestety aplikacja nie jest dostępna dla posiadaczy systemów Linux.

Myszka jest dość lekka bo waży zaledwie 96 g. Dla jednych może to być wystarczająco dla innych mało. Tu producent dał pole do popisu, stosując odczepiane boczne ścianki. Trzymają się one na magnesach, po ich zdemontowaniu odkrywamy miejsca, w których mamy możliwość dołożenia po 4 odważniki po każdej stronie.

W sumie możemy dociążyć podstawową masę myszki 8 ciężarkami po 4 g każdy. Niewykorzystane odważniki możemy przechowywać w dołączonym do zestawu gumowym etui.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie gniazda micro USB. Wpinamy do niego przewód myszki, w przypadku uszkodzenia przewodu w łatwy sposób wymienimy go na nowy.

Podsumowując, myszka Rival 600 to świetna propozycja dla graczy. Jej cena to ok 300zł. W takiej cenie możemy nabyć także produkty konkurencyjne jak np. Razer DeathAdder Elite czy Logitech G603 Lightspeed Wireless. Jednakże możliwość personalizacji Rival 600 jak przypisywanie funkcji, makr czy zmiany podświetlenia RGB, ale także dostosowanie odpowiedniej wagi i precyzja jej działania wzbudziła ogromny podziw. Szkoda jednak iż budowa myszki jest wyprofilowana bardziej dla osób prawo ręcznych. Miłym akcentem ze strony producenta mogłyby być także wymienne boczne wstawki. Mogłyby być one dodawane w zestawie bądź sprzedawane oddzielnie. Odpowiednio wyprofilowane zwiększałyby szerokość myszki, dzięki czemu mogła by lepiej układać się w większej dłoni.