Robo Com 3 Hoover - tani flagowiec z WiFi

Niedrogi odkurzacz wyposażony w moduł komunikacji Wi-Fi oraz pojemną baterię jawi się jako świetna oferta - przynajmniej na papierze.

Marka Hoover cieszy się sporą rozpoznawalnością w Polsce. Amerykański producent opracował swój odkurzacz Robo Com 3 Hoover w kilku wariantach wyposażenia. Nasza redakcja otrzymała model w topowej specyfikacji oznaczonej symbolem RBC090/1 011. Wyróżnikiem flagowej konstrukcji jest bateria 2200 mAh, pozwalająca na 120 min pracy robota. Jednocześnie na tle konkurencji, ten rezultat wypada zaledwie przeciętnie. Drugim z kluczowych udogodnień jest moduł komunikacji Wi-Fi. Wprawdzie Robo Com 3 nie posiada on funkcji związanych z mapowaniem przestrzeni, ale możliwość obsługi za pośrednictwem aplikacji to wciąż istotne udogodnienie.

Wyróżnikiem robota jest design. Nisko-profilowa obudowa, wyposażona w rączkę, została wykonana z połyskliwego plastiku o dobrej jakości. Na jej środku ulokowano prosty panel sterowania wraz z wyświetlaczem. Mały ekran prezentuje informacje o statusie urządzenia.

Atrakcyjnie prezentuje się zestaw dołączonych akcesoriów obejmuje on aż 2 zapasowe filtry HEPA, 3 ściereczki mopujące, pilota, 2 wirtualne ściany, a także 6 sztuk baterii (do ścian i pilota). Mechanizm czyszczący składa się na dwie szczotki boczne oraz szczotkę z włosiem i gumowym ściągaczem.

Robot dobrze poradził sobie ze sprzątaniem w trudno dostępnych miejscach, odnajdując 9 z 10 znaczników . Zadowalająco wypadła również kwestia efektywności sprzątania trudnych zabrudzeń, którą oceniliśmy na 4 w 5-stopniowej skali.

Pierwszy egzemplarz, który trafił do naszej redakcji miał problemy z nawiązaniem komunikacji z siecią Wi-Fi. Sztuka ta udała się dopiero w przypadku drugiego urządzenia. Aplikacja posiada dość skromne możliwości. Robot może otrzymać tygodniowy harmonogram prac oraz być aktywowany zdalnie. Zamiast wyznaczania stref z poziomu smartfona, możemy skorzystać z fizycznych, wirtualnych ścian wydzielających przestrzeń pracy.

Naszą uwagę zwróciła bardzo głośna praca odkurzacza na poziomie 78 dB.

Dobrze wypada łatwość konserwacji robota (bez narzędzi) oraz higieniczność podczas jego opróżniania. Dodatkowe filtry wyceniono na 32 zł. Robot jest objęty 2-letnią gwarancją producenta.