RoboJet Focus - mopowanie na mokro i atrakcyjna cena

Drugi przedstawiciel RoboJet w naszym teście to urządzenie tańsze, ale jednocześnie mniej dopracowane. Jego wyróżnikiem jest możliwość pracy w roli mopa.

RoboJet Focus względem flagowego X-One różni się w szczególności zastosowanym systemem mapowania przestrzeni. Wykorzystanie kamery zamiast lasera przekłada się na odczuwalnie mniejszą skuteczność sprzątania. Wśród różnic warto wspomnieć również o zauważalnie mniejszym pojemniku na nieczystości. Dopłata dodatkowych 100 zł by sięgnąć po X-One może być dobrym rozwiązaniem.

RoboJet Focus został wykonany z połyskliwego tworzywa w kolorze białym. Bogaty zestaw akcesoriów obejmuje mopa, dwie zapasowe szczotki boczne, zapasowy filtr HEPA, narzędzie do czyszczenia szczotek oraz pilota do zdalnego sterowania. Na plus zaliczamy wysokość na poziomie 7,5 cm pozwalającą dotrzeć w wiele zakamarków.

Oczywiście robot może być sterowany za pomocą aplikacji mobilnej, pozwalającej na nadzorowanie pracy, podgląd przestrzeni, wydzielanie wirtualnych ścian i ustalanie harmonogramu. Robot informuje o statusie swojej pracy również za pomocą komunikatów głosowych.

Niestety podczas naszych testów robot słabo poradził sobie z trafianiem w trudno dostępne miejsca. Nawet po kilkukrotnym mapowaniu, wynik odnalezionych znaczników wynosił 2/10. Skuteczność czyszczenia wypada dość przeciętnie i została przez nas oceniona na 3 w pięciostopniowej skali. Producent nie opracował również żadnych dodatkowych udogodnień związanych z czyszczeniem i opróżnianiem urządzenia. Pozytywnie zaskakuje pojemność baterii na poziomie 3200 mAh pozwalająca na dłuższą pracę.

Dodatkowe filtry wyceniono na 25 zł. Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na robota.