Funkcjonalny i wydajny odkurzacz bezprzewodowy, który dostosujesz do swoich potrzeb.

Roborock H7 to urządzenie, które sprawdzi się do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni - podłóg, dywanów, tapicerek i mebli. Odkurzacz zapewnia do 90 minut pracy na jednym ładowaniu, a dzięki funkcji szybkiego ładowania jest gotowy do pracy w zaledwie 2,5 godziny. Silnik o stałej mocy ssania (160AW) gwarantuje skuteczne zbieranie kurzu i okruchów z podłogi, dogłębne odkurzenie dywanów czy dokładne oczyszczenie tapicerki.

Urządzenie zostało wyposażone w 5-stopniowy system filtracji, który - jak podkreśla producent - oczyszcza powietrze z kurzu i alergenów, wychwytując do 99,99% cząsteczek o wielkości nawet 0,3 mikrona. Co istotne, H7 wykorzystuje bezworkowy zbiornik na kurz (ale pozwala także na użycie jednorazowego worka), dzięki czemu sprzątanie staje się jeszcze bardziej bezproblemowe. Przednie i tylne filtry, filtr cyklonowy i zbiornik na kurz można myć pod bieżącą wodą, aby zapewnić im dłuższą żywotność.

Wbudowany ekran OLED pozwala sprawdzić aktualny tryb pracy czy poziom naładowania baterii. Zastosowano również blokadę, dzięki której nie musisz stale trzymać spustu odkurzacza. Ten sam przełącznik pozwala także na aktywowanie blokady rodzicielskiej, co zapobiegnie przypadkowemu włączeniu urządzenia przez dzieci.

Do odkurzacza dołączona jest szczotka wielopowierzchniowa, która pozwala na dogłębne i dokładne czyszczenie zarówno dywanów, jak i podłóg twardych. Co ważne, zastosowana funkcja Auto Carpet Boost zwiększa siłę ssania odkurzacza, by odkurzanie było jeszcze dokładniejsze i skuteczniejsze.

Warto dodać, że dzięki ultralekkiej baterii jednostka główna waży zaledwie 1,46 kg. To zapewnia H7 mobilność i bezproblemowe docieranie do trudnodostępnych miejsc. Wbudowane w akcesoria magnesy pozwalają wygodnie je przymocować do stacji z systemem MagBase™ lub innej powierzchni magnetycznej.

W zestawie znajdziemy: szczotkę wielopowierzchniową, aluminiową rurę, mini-szczotkę, elastyczną rurę, szczotkę do kurzu, ssawkę szczelinową.