Robot sprzątający Tefal X-plorer Serie 95, czyli najmocniejszy odkurzacz automatyczny z funkcją mycia podłogi!

W naszych redakcyjnych progach zawitał kolejny robot sprzątający marki Tefal - X-plorer Serie 95, czyli najmocniejszy model tej serii odkurzaczy automatycznych. Wyposażony w innowacyjne technologie oraz funkcje, stanowi sporą konkurencję na rynku odkurzaczy. Postanowiłam sprawdzić, jego możliwości w praktyce i sama przekonać się, co potrafi!

Czy zależy Wam na wygodnym i skutecznym odkurzaniu mieszkania bez żadnego wysiłku? Jeśli tak, to robot sprzątający jest rozwiązaniem, które może to zapewnić. Warto jednak zadbać o wybór odpowiedniego modelu dopasowanego do Waszych indywidualnych potrzeb i warunków, w których będzie się poruszał. Na rynku znajdziemy ogromny wybór tego typu sprzętów, ale musimy mieć świadomość, że tylko część z nich naprawdę poradzi sobie z odkurzaniem. Wbrew pozorom, cena robota sprzątającego ma tutaj duże znaczenie - odkurzacze automatyczne niskiej jakości warte niecałe 500 zł raczej "nie zajadą" zbyt daleko. Warto zatem postawić na znaną markę i sprawdzone produkty, aby mieć pewność, że wydane pieniądze nie zostały wyrzucone w błoto.

Jeśli szukacie dobrej klasy sprzętu, to ciekawą propozycją może być robot sprzątający Tefal X-plorer Serie 95. To obecnie jeden z najwydajniejszych robotów na rynku wyposażony w szereg nowoczesnych technologii oraz funkcji. Miałam okazję osobiście sprawdzić, jak ten model radzi sobie w praktyce.

Przetestowałam, jak odkurzacz X-plorer Serie 95 czyści powierzchnie twarde oraz dywany, jak sprawdza się funkcja mopowania, a także jak działa aplikacja mobilna. Oceniłam również samą konstrukcję robota, sposób jazdy oraz sprawność wbudowanych czujników.

Tefal X-plorer Serie 95 - zawartość zestawu

Zacznijmy jednak od przejrzenia zawartości pudełka, bo pojawiło się tutaj całkiem sporo elementów. Oprócz robota sprzątającego X-plorer Serie 95, w zestawie znajduje się:

Stacja ładująca wraz z zasilaczem

Nakładka mopująca

2 ściereczki mopujące , w tym jedna do codziennego użytku, druga do usuwania trudniejszych zabrudzeń

, w tym jedna do codziennego użytku, druga do usuwania trudniejszych zabrudzeń Turboszczotka Animal - satandardowa elektroszczotka wykonana z tworzywa oraz włosia do zbierania wszystkich zabrudzeń, w tym sierści (zamontowana od razu w robocie)

- satandardowa elektroszczotka wykonana z tworzywa oraz włosia do zbierania wszystkich zabrudzeń, w tym sierści (zamontowana od razu w robocie) Elektroszczotka Precision Turbo przeznaczona do zbierania długich włosów lub długiej sierści zwierząt

przeznaczona do zbierania długich włosów lub długiej sierści zwierząt Puszysta elektroszczotka Downy Turbo pozwala usunąć najdrobniejszy kurz

pozwala usunąć najdrobniejszy kurz Dwie szczotki boczne (przymocowane od razu do urządzenia)

(przymocowane od razu do urządzenia) Akcesorium do czyszczenia

Nie zabrakło instrukcji obsługi oraz karty gwarancyjnej, które umieszczone zostały w oddzielnym, elegancko zapakowanym pudełku.

Tefal X-plorer Serie 95 - wygląd i obudowa

Robot sprzątający X-plorer Serie 95 pod względem wyglądu przypomina inne tego typu konstrukcje - posiada okrągłą, matową obudowę (średnica 35 cm) wykonaną z tworzywa sztucznego wysokiej jakości, dzięki czemu możemy mieć pewność, że robot nawet po dłuższym czasie nie będzie poobijany i porysowany.

Na górnej części znajdziemy panel sterowania (dwa przyciski funkcyjne), kamerę laserową oraz klapę, pod którą umieszczono zbiornik na zanieczyszczenia (będący jednocześnie zbiornikiem na wodę), a także diodę Wi-Fi, sygnalizującą połączenie z siecią bezprzewodową. Po bokach odkurzacza rozmieszczono zderzak antykolizyjny, czujnik wykrywania ścian oraz wylot powietrza. Pod spodem znajdziemy zamontowane szczotki boczne, miejsce na szczotkę centralną, koła, wylot wody, styki ładowania oraz czujniki zapobiegające upadkowi.

Robot został wyposażony w system filtracji, na który składa się filtr wstępny, filtr piankowy oraz filtr silnika HEPA. Zostały one umieszczone wewnątrz pojemnika na kurz i wodę.

Odkurzanie i zamiatanie odbywa się za pomocą szczotki centralnej oraz dwóch szczotek bocznych, dzięki którym możliwe jest zbieranie zanieczyszczeń przy krawędziach ścian i mebli. W zależności od rodzaju zabrudzeń możemy użyć jednej z trzech szczotek centralnych (szczotka silikonowa z włosiem, elektroszczotka silikonowa, puszysta elektroszczotka), o których wspominałam wyżej.

Możliwe jest również jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi za pomocą specjalnej nakładki ze ściereczką z mikrofibry. Co ciekawe, zbiornik na wodę został połączony ze zbiornikiem na kurz (0,5 l), co nie jest typowym rozwiązaniem w tego typu urządzeniach, ale bardzo wygodnym.

Tefal X-plorer Serie 95 - specyfikacja techniczna

Średnica: 35 cm Waga: 4.5 kg Wysokość: 10 cm Czas ładowania akumulatora: 240 min Czas pracy: 225 min Pojemność zbiornika na kurz: 0.5 l Poziom hałasu: 60 dB Typ silnika: Silnik bezszczotkowy Automatyczne opróżnianie pojemnika: Nie Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: Tak Poziomy mocy: 4 Zarządzanie wieloma pomieszczeniami: Tak Funkcja mopowania: Tak System nawigacji: Kamera laserowa Harmonogram pracy: Tak Moduł Wi-Fi: Tak Rodzaj i pojemność baterii: Litowo-jonowa 14,4 V Dla właścicieli zwierząt: Tak

Tefal X-plorer Serie 95 - sposób działania

Nawigacja

Precyzyjna jazda oraz dokładne skanowanie pomieszczeń jest możliwe dzięki kamerce laserowej, umieszczonej na górnej części obudowy oraz kamerce bocznej ToF. Zaawansowana technologia nawigowania sprawia, że każdy przejazd jest odpowiednio zaplanowany - robot na bieżąco tworzy mapę każdego sprzątanego pomieszczenia i dostosowuje najlepszą trasę, z uwzględnieniem wszystkich "przeszkód". Do tego, możemy ją samodzielnie personalizować w aplikacji mobilnej, o której powiem więcej w dalszej części recenzji. Co istotne, urządzenie może zapamiętać do 4 map, np. na różnych kondygnacjach!

Tryby pracy

X-plorer Serie 95 to urządzenie przystosowane zarówno do czyszczenia powierzchni twardych (na sucho i mokro), jak i dywanów czy wykładzin. Dzięki wysokiej mocy oraz odpowiednio dobranym akcesoriom sprawdzi się w każdym domu - także w tym, w którym mieszkają zwierzęta. Należy podkreślić, że robot charakteryzują się najwyższą mocą na rynku - to aż 12 000 Pa! Czyli kilkukrotnie wyższą niż pozostałe modele z tej serii. Poniżej znajdziecie porównanie.

Do dyspozycji mamy cztery tryby mocy odkurzania: Cicha praca, Standardowa, Zwiększona, Maksymalna. Poza tym możemy uruchomić tryb Auto Boost, dzięki któremu robot automatycznie zwiększy moc pracy, gdy znajdzie się na dywanie.

Oprócz zmiany mocy pracy odkurzacza, możemy również regulować natężenie wody podczas mopowania. Do wyboru mamy trzy intensywności: Mała, Średnia, Duża. Możliwe jest także zatrzymanie wylotu wody, nawet jeśli zbiornik jest pełny. Dodatkowo można uruchomić tryb Scrub, który poprzez specjalne ruchy robota, pozwala usunąć trudniejsze zabrudzenia. To my decydujemy czy robot ma tylko odkurzać, tylko mopować czy robić te dwie czynności naraz!

Wszystkie te ustawienia znajdziemy w aplikacji mobilnej, którą możemy pobrać na swój telefon. Z poziomu robota sprzątającego, za pomocą przycisków funkcyjnych umieszczonych na obudowie, możemy tylko włączyć, wyłączyć i zatrzymać urządzenie, skierować robota do stacji ładującej oraz uruchomić czyszczenie miejscowe (przez dłuższe przytrzymanie przycisku ładowania).

Mycie podłogi

Funkcja mopowania to ciekawe udogodnienie, które coraz częściej pojawia się w wyposażeniu robotów sprzątających. Dzięki dołączonej nakładce mopującej możemy umyć podłogę bez ruszania się z miejsca. Urządzenie X-plorer Serie 95 jest tego dowodem. Jak wspominałam wyżej, w zestawie otrzymujemy nakładkę mopującą wraz z dwoma ściereczkami z mikrofibry: niebieska przeznaczona jest do standardowego użytku, czerwona (Animal Scrub) ma poradzić sobie z trudniejszymi zabrudzeniami, np. tymi pozostawionymi przez zwierzęta. Co ważne, obie ściereczki można czyścic w pralce.

Powrót do stacji ładującej

Robot sprzątający X-plorer Serie 95 automatycznie powraca do stacji ładującej po zakończeniu pracy lub w momencie, gdy akumulator całkowicie się rozładuje. Istotne jest, aby stacja ładująca była umieszczona w łatwo dostępnym miejscu (wolna przestrzeń - ok. 0,5 m po bokach i 1,5 m z przodu), najlepiej przy ścianie, aby zapobiec jej przesuwaniu. Przed pierwszym uruchomieniem należy podłączyć stację do zasilania, ustawić na niej robota i poczekać, aż urządzenie w pełni się naładuje (trwa to ok. 4 godziny).

Bateria

X-plorer Serie 95 posiada 14,4 V akumulator, który wystarcza na bardzo długi czas pracy odkurzacza - na jednym naładowaniu robot może działać prawie przez 4 godziny. Oczywiście wiele zależy od tego, w jakim trybie pracuje i po jakim podłożu się porusza. W czasie testów, w ciągu 33 minut robot posprzątał powierzchnię 27 m2 w trybie Standard, tracąc przy tym 9% baterii. Bez problemu udało mi się posprzątać całe mieszkanie (50 m2) na jednym naładowaniu, w każdym z wybranych trybów oraz podczas mopowania.

Tefal X-plorer Serie 95 - aplikacja mobilna

Aby skorzystać ze wszystkich funkcji i w pełni kontrolować pracę robota, musimy zainstalować na swoim smartfonie aplikację mobilną Tefal X-plorer. Wystarczy zeskanować kod QR umieszczony w skróconej instrukcji obsługi lub pobrać ją ze sklepu Google Play lub App Store. Po rejestracji i połączeniu urządzenia z naszą siecią Wi-Fi możemy zdalnie zarządzać wszystkimi ustawieniami. Warto także zaznaczyć, że robot jest kompatybilny z asystentami głosowymi Google Assistant i Amazon Alexa.

Funkcje

Po rejestracji i połączeniu urządzenia z naszą siecią Wi-Fi możemy zdalnie zarządzać wszystkimi ustawieniami. Pierwszym krokiem jest utworzenie mapy, którą następnie możemy spersonalizować. Wystarczy uruchomić tryb automatyczny, wybrać moc działania odkurzacza i poczekać, aż urządzenie wykona pierwszy przejazd. Po tej czynności na ekranie głównym ukaże nam się pełna mapa pomieszczeń, po których poruszał się robot. W kolejnym kroku możemy ją dowolnie edytować: łączyć poszczególne pomieszczenia, które robot automatycznie podzielił podczas pierwszego przejazdu, dzielić je, zmieniać nazwy oraz ustawiać moc pracy odkurzacza - indywidualnie dla każdego pomieszczenia.

Oprócz tego, na ekranie głównym znajdziemy zakładki:

Tryb Auto - czyszczenie automatyczne.

- czyszczenie automatyczne. Strefa - możliwość dodawania i wyznaczania miejsc, które mają zostać posprzątane.

- możliwość dodawania i wyznaczania miejsc, które mają zostać posprzątane. Pokój - możliwość wybrania pomieszczeń, które maja zostać wyczyszczone.

- możliwość wybrania pomieszczeń, które maja zostać wyczyszczone. Punkt - możliwość wyznaczenia jednego punktu, który ma zostać posprzątany.

Z poziomu smartfona możemy również włączyć i zatrzymać robota, skierować go do stacji ładującej, zmienić jego moc działania oraz regulować natężenie wody, a także wyznaczyć strefy zakazane czy określone miejsca, które mają zostać posprzątane. Możliwe jest również oznaczenie stref bez mopowania, np. dywanów czy wykładzin - w ten sposób robot bezpiecznie ominie wyznaczoną przestrzeń.

Aplikacja pozwala także na ustalenie harmonogramu sprzątania, zdalne sterowanie robotem, możliwość wyszukania urządzenia (za pomocą sygnału dźwiękowego) czy dodanie nowej mapy. Wśród dodatkowych opcji znajdziemy także historię sprzątania, możliwość zmiany głośności wydawanych dźwięków, funkcję Nie przeszkadzać czy informacje dotyczące konserwacji urządzenia (dane procentowe dotyczące zużycia filtra, szczotek bocznych i szczotki centralnej).

Tefal X-plorer Serie 95 - jak sprawdza się w praktyce?

X-plorer Serie 95 to najmocniejszy model z serii S odkurzaczy automatycznych Tefal, który stanowi naprawdę sporą konkurencję na robotów sprzątających. Charakteryzuje się przede wszystkim wysoką siłą ssącą - aż 12 000 Pa, długim czasem pracy na jednym naładowaniu oraz czterema trybami mocy. Posiada również możliwość sterowania intensywnością mopowania, czego brakuje w innych modelach z tej serii. Nie zabrakło też bogatego zestawu akcesoriów - dodatkowe elektroszczotki czy wielorazowe ściereczki z mikrofibry pozwalają jeszcze skuteczniej wyczyścić każdą powierzchnię. Dla właścicieli zwierząt szczególnie przydatna może okazać się silikonowa elektroszczotka z włosiem, która umożliwia zbieranie sierści.

System nawigacji działa bez żadnych zarzutów - to, co dla mnie najistotniejsze, to fakt, że mapa przestrzeni tworzy się już po pierwszym przejeździe. Zaletą jest także to, że możemy ją dowolnie personalizować - dzielić, łączyć, nazywać pokoje i ustalać indywidualne opcje sprzątania dla każdego pomieszczenia. Poza tym, na bieżąco możemy obserwować, gdzie i jak robot się porusza, nawet jeśli jesteśmy w innym miejscu.

Ogromnym udogodnieniem jest aplikacja mobilna, dzięki której z poziomu telefonu, możemy decydować w, w jaki sposób robot ma pracować. Jest ona czytelna, łatwa w obsłudze i nie napotkałam problemów podczas jej instalacji.

Jeśli chodzi o funkcje mycia podłogi, muszę przyznać, że robot poradził sobie całkiem nieźle, choć w tego typu urządzeniach opcja mopowania nie zawsze działa najlepiej i stanowi raczej dodatek, który służy jedynie "odświeżeniu" podłogi. W przypadku X-plorer Serie 95 jest o tyle dobrze, że w zestawie otrzymujemy dwie ściereczki: do czyszczenia na co dzień i czyszczenia trudniejszych zabrudzeń oraz - co niezwykle istotne - możemy regulować ilość wody podczas pracy urządzenia w zależności od powierzchni oraz rodzaju zabrudzeń. Ta opcja rzadko pojawia się w tego typu urządzeniach, a okazuje się bardzo pomocna. Za to duży plus. Dodam też, że sam montaż nakładki mopującej jest prosty i wygodny. Nie musimy obracać robota, aby założyć czy zdjąć nakładkę - wystarczy tylko ją wsunąć w odpowiednie miejsce. Zabrakło jedynie podkładki na ociekająca wodę z mopa, dlatego po sprzątaniu najlepiej od razu zdjąć ściereczkę i ją wysuszyć.

Jakby tego było mało, robot posiada również funkcję Scrub, która poprzez specjalne ruchy robota, pozwala usunąć trudniejsze zabrudzenia. Udogodnieniem jest także opcja zdalnego sterowania (pilot w aplikacji), dzięki czemu możemy domyć zaschniętą plamę "ręcznie", najeżdżając kilkukrotnie na zabrudzenie. Ta opcja przydaje się również w momencie, gdy samodzielnie chcemy poprowadzić robota do wybranego miejsca, bez podnoszenia go z podłogi!

Podczas przejazdów w różnych trybach i z różnymi ustawieniami nie zauważyłam żadnych problemów. Robot sprzątający nie obijał się o meble czy ściany, wjeżdżał swobodnie pod niskie meble i sprawdził się także podczas testu czujników zapobiegających upadkowi. Doskonale oceniam także czas działania odkurzacza - 4 godziny pracy to naprawdę bardzo dużo, w porównaniu z innymi modelami, które są dostępne na rynku. Nie mogę pominąć także kwestii głośności - to jeden z cichszych robotów na rynku. Generowany hałas wynosi maksymalnie 60 dB, a to naprawdę niewiele - szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że robot działa z tak ogromną mocą.

Tefal X-plorer Serie 95 - czy warto wybrać ten model?

Z pewnością. To wydajne urządzenie o szerokim zastosowaniu i wielu przydatnych funkcjach, które ułatwiają codzienne sprzątanie. Do zakupu powinna zachęcić przede wszystkim ogromna moc działania, możliwość jednoczesnego odkurzania i mopowania podłogi, bardzo ciche działanie, a także długi czas pracy. Zaawansowana technologia, ciekawy design i skuteczność czyszczenia każdej powierzchni powinny zadowolić użytkowników, którzy szukają nowoczesnych rozwiązań do swojego domu w przystępnej cenie.

Tefal X-plorer Serie 95 - cena i dostępność

Robot sprzątający X-plorer Serie 95 kosztuje obecnie: