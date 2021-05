Robot sprzątający Yeedi 2 Hybrid - test odkurzacza automatycznego z funkcją mopowania

Yeedi 2 Hybrid to nowoczesny robot sprzątający umożliwiający jednoczesne odkurzanie i mopowanie powierzchni, który stanowi wsparcie podczas codziennego sprzątania. Miałam okazję wypróbować go na własnej podłodze i sprawdzić, jak radzi sobie w praktyce. Podpowiadam, czy warto zdecydować się na ten model.

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na zakup robota sprzątającego do swojego domu lub mieszkania. Nic w tym dziwnego. Odkurzacz automatyczny to funkcjonalne urządzenie, które sprawia, że sprzątanie jest szybsze, wygodniejsze, a przede wszystkim przyjemniejsze. Tym bardziej, że na przestrzeni kilku lat tego typu sprzęty znacznie poprawiły się pod względem technologicznym - dzisiaj standardem jest rozbudowany system czujników, aplikacja mobilna czy mapowanie przestrzeni. Warto przy tym podkreślić, że mimo coraz lepszych rozwiązań i nowych funkcji, ceny robotów sprzątających stają się niższe i bardziej przystępne. Przykładem może być model Yeedi 2 Hybrid, który miałam okazję przetestować.

Yeedi 2 Hybrid - pierwsze wrażenia

Co w zestawie?

W zestawie wraz z robotem sprzątającym Yeedi 2 Hybrid otrzymujemy stację ładującą z kablem zasilającym, nakładkę mopująca (o pojemności 240 ml) wraz z jedną ściereczką z mikrofibry (do wielorazowego użytku) i pięcioma szmatkami jednorazowymi, pojemnik na zanieczyszczenia suche (o pojemności 430 ml) z wysokowydajnym filtrem, dwie szczotki boczne oraz specjalne akcesorium do czyszczenia elementów urządzenia. Nie zabrakło również instrukcji obsługi. Mamy więc wszystko, co potrzebne do pierwszego sprzątania.

Wygląd i jakość wykonania

Robot sprzątający Yeedi 2 Hybrid to stylowe urządzenie, które przypadnie do gustu zwolennikom minimalizmu. Na białej, matowej obudowie znajdziemy jedynie logo, przycisk włączania i wyłączania (a także stopowania i wybudzania) odkurzacza oraz ultraszerokokątną kamerę, która - w przeciwieństwie do niektórych innych modeli - jest całkowicie schowana w górną część pokrywy odkurzacza. Pod klapą umieszczono główny przycisk uruchamiania, wskaźnik Wi-Fi, pojemnik na zanieczyszczenia oraz wielofunkcyjne narzędzie do czyszczenia szczotek czy kół. Z przodu i po bokach rozmieszczono czujniki antykolizyjne oraz zderzak, a w tylnej części umieszczono wyjmowany zbiornik na wodę. W dolnej części odkurzacza znajdziemy: szczotki boczne, szczotkę główną, styki ładowania, wylot wody, a także czujniki zapobiegające upadkowi.

Wszystkie elementy wyglądają na dopracowane i odpowiednio dopasowane, a szczególną uwagę przyciąga kamera wbudowana w górną część pokrywy robota. Plusem jest biała, matowa obudowa górnej części odkurzacza - jak dla mnie kurz zbierający się na takiej powierzchni jest o wiele mniej widoczny niż w przypadku tworzyw ciemnych i połyskujących. Jednak to, co istotne - boki odkurzacza wykonane zostały z czarnego tworzywa, dzięki czemu ewentualne zarysowania na zderzaku nie są tak widoczne. Uważam, że zostało to całkiem dobrze przemyślane.

Pierwsze uruchomienie

Po wyjęciu Yeedi 2 Hybrid wystarczy tylko pozbyć się ze sprzętu wszystkich warstw ochronnych, zainstalować szczotki boczne, które otrzymujemy w zestawie i przesunąć główny włącznik na pozycję ON. Wcześniej należy też podłączyć w odpowiednim miejscu stację ładującą - po bokach powinno być 0,5 m wolnej przestrzeni, z przodu co najmniej 1, 5 m - aby przed rozpoczęciem pracy naładować akumulator do pełna (ok. 6, 5h).

Kolejnym ważnym krokiem jest instalacja aplikacji mobilnej yeedi, która umożliwia pełną kontrolę nad urządzeniem. To tam mamy dostęp do mapy przestrzeni, po której porusza się robot i to tam możemy dostosowywać wszystkie ustawienia do naszych indywidualnych potrzeb. O szczegółach instalacji i funkcjach aplikacji opowiem w dalszej części recenzji.

Kiedy robot będzie naładowany, możemy rozpocząć sprzątanie klikając główny przycisk na odkurzaczu lub w aplikacji mobilnej, z poziomu smartfona.

Specyfikacja techniczna

Model: yeedi 2 hybrid Kolor: biały Pojemność baterii: 5200 mAh Siła ssania: 2500 Pa Hałas: 65 dB Wysokość: 7,7 cm Wymiary (szerokość x głębokość): 35 x 35 x 7,7 cm Waga: 5,23 kg Czas pracy: do 200 min Możliwość wycierania na mokro: tak pojemność pojemnika na pył: 430 ml Pojemność pojemnika na wodę: 240 ml Wi-Fi: tak Obsługa przez telefon: tak Nazwa aplikacji: yeedi obsługuje Android/iOS

Yeedi 2 Hybrid - funkcje i możliwości

Nawigacja

Robot sprzątający Yeedi 2 Hybrid został wyposażony w kamerę Visual SLAM, dzięki której możliwe jest utworzenie i zapamiętanie mapy domu. Technologia ta pozwala odwzorować obrys pomieszczeń, planując jednocześnie skuteczne ścieżki sprzątania. Na utworzonej mapie, widocznej w aplikacji mobilnej, możemy precyzyjniej określać obszary sprzątania czy strefy zakazane.

W przypadku Yeedi 2 Hybrid, aby utworzyć dokładną mapę mieszkania, robot musi zrealizować od 3 do 5 przejazdów. Mapa zapisze się w momencie, gdy odkurzacz po eksploracji przestrzeni powróci do stacji ładującej.

Mopowanie

Coraz częściej na rynku robotów sprzątających możemy spotkać urządzenia wyposażone w dodatkową funkcję sprzątania, czyli mycie podłogi. Takie udogodnienie posiada również Yeedi 2 Hybrid. Aby odkurzacz zamienił się w mopa, wystarczy napełnić zbiornik wodą i zamontować specjalną nakładkę ze ściereczką z mikrofibry lub jednorazową szmatką, które otrzymujemy w zestawie. Co ważne, możemy zadecydować czy urządzenie ma jednocześnie odkurzać i myć podłogę, czy wykonywać tylko jedną z czynności. W czasie mopowania możemy dostosować poziom wydzielania wody (4 poziomy), w zależności od rodzaju zabrudzeń i posadzki.

Tryby pracy

Robot sprzątający Yeedi 2 Hybrid, jak już wspomniałam, został zaprojektowany w taki sposób, aby jednocześnie odkurzać i mopować wyznaczone obszary. Sprawdzi się zarówno podczas czyszczenia powierzchni twardych, jak i dywanów, o czym mogłam przekonać się podczas testu. W zależności od poziomu zanieczyszczeń możemy wybrać jedną z trzech mocy ssania (Standard, Max oraz Max+) - najwyższa wynosi 2500 Pa, więc wystarczająco, aby wciągnąć nawet nieco większe zabrudzenia. Zmiana siły ssania jest możliwa wyłącznie w aplikacji mobilnej. Za pomocą przycisku umieszczonego na obudowie możemy tylko uruchomić automatyczne czyszczenie i zastopować pracę odkurzacza (krótkie naciśnięcie przycisku), a także "wybudzić" go, jeśli przez dłuższy czas nie był używany.

Robot pracuje wyłącznie w trybie nazwanym AUTO, ale dzięki spersonalizowanej mapie możemy stworzyć indywidualny plan sprzątania poszczególnych pomieszczeń oraz decydować, które miejsca mają zostać pominięte.

Bateria

Yeedi 2 Hybrid został wyposażony w baterię o pojemności 5200 mAh, która - jak zapewnia producent - pozwala na 200 min pracy bez ładowania. Oczywiście w praktyce zależy to od ilości zabrudzeń, wybranej siły ssania oraz powierzchni po której porusza się urządzenie. Na sprzątnięcie 36 m2 odkurzacz potrzebował ok. 34 minuty, pracując w trybie Standard. Po zakończonym działaniu poziom naładowania akumulatora spadł do ok. 85%. Używając maksymalnej mocy, robot wyczyścił ok. 50 m2 w niecałą godzinę , zużywając przy tym ok. 50% baterii.

Powrót do stacji ładującej

Po zakończonej pracy lub po rozładowaniu akumulatora Yeedi 2 Hybrid automatycznie wraca do stacji ładującej. Jeśli zależy nam na tym, by robot kontynuował czyszczenie od miejsca, w którym zatrzymał pracę (z powodu wyczerpania akumulatora) musimy aktywować tę funkcję w ustawieniach w aplikacji mobilnej.

Yeedi 2 Hybrid - aplikacja mobilna yeedi

Aplikacja mobilna yeedi pozwala w pełni kontrolować pracą urządzenia - za pomocą telefonu możemy m.in. uruchomić odkurzacz, zmienić tryb jego działania, ustawić harmonogram oraz wybrać strefy, w których ma się poruszać lub do których ma nie wjeżdżać. Niestety brakuje polskiego tłumaczenia, ale aplikacja jest na tyle czytelna i intuicyjna, że bez problemu poradzimy sobie, używając innej wersji językowej.

Instalacja

Aplikację możemy pobrać za pomocą kodu QR umieszczonego pod pokrywą lub ze sklepu Google Play lub App Store. Następnie wystarczy założyć konto, podając adres e-mail oraz hasło, i dodać urządzenie, postępując zgodnie z instrukcja

Samo uruchomienie aplikacji jest bardzo proste, wystarczy założyć konto, podając adres e-mail oraz hasło. Po zalogowaniu musimy dodać urządzenie, postępując zgodnie z poleceniami widniejącymi na ekranie telefonu. Instalacja jest prosta i szybka.

Tworzenie mapy

Jak wspominałam wyżej, robot korzysta z technologii Visual SLAM, która odpowiada za tworzenie mapy w aplikacji mobilnej. Aby urządzenie precyzyjnie zlokalizowało wszystkie pomieszczenia oraz rozmieszczone meble, musi wykonać kilka przejazdów - otrzymujemy informacje, że odkurzacz może jeździć nawet 5 razy, zanim utworzy obrys przestrzeni, po której się porusza. I rzeczywiście, podczas testów dopiero po czterech przejazdach w pełnym cyklu (bez zatrzymywania) ukazała się mapa mieszkania. Myślę, że duże znaczenie ma tutaj rozmieszczenie pomieszczeń oraz ustawienie mebli czy przedmiotów ustawionych na podłodze.

Funkcje

Funkcje, które posiada robot sprzatający Yeedi 2 Hybrid i z które możemy uruchomić za pomocą aplikacji mobilnej, to:

Sprzątanie AUTO - czyli czyszczenie automatyczne; robot najpierw sprząta podłogę wzdłuż i wszerz, a następnie przy krawędziach ścian.

- czyli czyszczenie automatyczne; robot najpierw sprząta podłogę wzdłuż i wszerz, a następnie przy krawędziach ścian. Wirtualna granica - możemy wybrać obszar, który ma zostać pominięty podczas sprzątania.

- możemy wybrać obszar, który ma zostać pominięty podczas sprzątania. Czyszczenie punktowe - możemy zaznaczyć obszar, który ma zostać sprzątnięty.

- możemy zaznaczyć obszar, który ma zostać sprzątnięty. Czyszczenie konkretnych obszarów - na mapie możemy dzielić pomieszczenia na pokoje, odpowiednio je nazywając, a nastepnie wybrać kolejność ich sprzątania.

- na mapie możemy dzielić pomieszczenia na pokoje, odpowiednio je nazywając, a nastepnie wybrać kolejność ich sprzątania. Tylko mopowanie - po uruchomieniu tej opcji, robot wyłączy funkcje odkurzania.

- po uruchomieniu tej opcji, robot wyłączy funkcje odkurzania. Wyczyść ściereczkę do mopowania - robot będzie na bieżąco przypominać o konieczności zmiany ściereczki do czyszczenia podczas mycia.

- robot będzie na bieżąco przypominać o konieczności zmiany ściereczki do czyszczenia podczas mycia. Harmonogram sprzątania - możemy zadecydować, kiedy i o której robot ma rozpocząć cykl sprzątania. Istnieje możliwość wybrania godziny oraz dni, a także tego, czy ma to być czyszczenie automatyczne czy strefowe.

- możemy zadecydować, kiedy i o której robot ma rozpocząć cykl sprzątania. Istnieje możliwość wybrania godziny oraz dni, a także tego, czy ma to być czyszczenie automatyczne czy strefowe. Kontynuacja sprzątania - po całkowitym naładowaniu robot będzie kontynuował niedokończone wcześniej zadanie, od tego samego miejsca.

- po całkowitym naładowaniu robot będzie kontynuował niedokończone wcześniej zadanie, od tego samego miejsca. Tryb nie przeszkadzać - robot nie uruchomi się, nawet jeśli będzie miał zaplanowane czyszczenia. Wyłączone zostaną głośnik oraz diody świetlne.

- robot nie uruchomi się, nawet jeśli będzie miał zaplanowane czyszczenia. Wyłączone zostaną głośnik oraz diody świetlne. Sekwencja sprzątania - robot będzie pracował zgodnie z ustaloną kolejnością podczas wykonywania automatycznego czyszczenia.

- robot będzie pracował zgodnie z ustaloną kolejnością podczas wykonywania automatycznego czyszczenia. Ustawienie głośności - jak głośne mają być komunikaty głosowe wydawane przez robota.

Yeedi 2 Hybrid - czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie robota sprzątającego Yeedi 2 Hybrid nie należy do skomplikowanych i uciążliwych czynności. Aby pozbyć się zebranych zanieczyszczeń, wystarczy wyjąć pojemnik na zabrudzenia, odblokować zabezpieczenie i wysypać zawartość do kosza na śmieci. Sam pojemnik oraz filtr możemy dodatkowo przepłukać pod bieżącą wodą. Pamiętajmy jednak, aby wszystkie elementy dokładnie wyschły zanim umieścimy je z powrotem w robocie.

Jeśli chodzi o czyszczenie pozostałych elementów, to nie zapominajmy o szczotce głównej. Możemy ją wyjąć i za pomocą dołączonego akcesorium pozbyć się zaplątanych włosów i innych zabrudzeń. Podobnie jeśli chodzi o szczotki boczne.

Nie pomijamy również czyszczenia kamery czy czujników - wystarczy przetrzeć je szmatką po każdym sprzątaniu.

Co istotne, w aplikacji możemy sprawdzić bieżące wykorzystanie akcesoriów - szczotek bocznych, szczotki głównej i filtrów. Po ich całkowitym zużyciu warto wyposażyć się w nowe akcesoria.

Yeedi 2 Hybrid - po testach. Wrażenia z użytkowania

Po około miesiącu użytkowania robota sprzątającego Yeedi 2 Hybrid, mogę stwierdzić, że to wielofunkcyjne urządzenie, które wyręczy nas w odkurzaniu czy myciu podłogi. Oczywiście, warto mieć świadomość, ze tego typu sprzęt nie jest w stanie wjechać w każdy kąt i szczelinę w naszym mieszkaniu, dlatego powinniśmy pamiętać, aby od czasu do czasu użyć również tradycyjnego odkurzacza, z odpowiednią końcówką. Podobnie jeśli chodzi o mycie podłogi - Yeedi 2 Hybrid posiada funkcję mopowania, która sprawdza się całkiem dobrze, ale jeśli zależy nam na pozbyciu się mocno zaschniętych plam, możemy nie uzyskać oczekiwanego efektu. To idealne rozwiązanie, aby odświeżyć podłogę i nadać jej błysku.

Zaletą jest nowoczesna technologia nawigacji Visual SLAM umożliwiająca precyzyjne nawigowanie oraz tworzenie mapy, którą możemy dowolnie personalizować. W ten sposób rozplanujemy dokładnie gdzie i jak odkurzacz ma pracować. Niepokoić może to, że robot potrzebuje minimum trzech przejazdów, aby stworzyć obrys przestrzeni, po których się porusza, a także fakt, że początkowo urządzenie może częściej obijać się o meble i być nieco "zagubione". Potem sytuacja się zmienia i robot jeździ precyzyjniej, omijając przeszkody.

Co ze sprzątaniem ciemnych i niskich miejsc? Robot Yeedi 2 Hybrid bez problemu wjeżdżał pod szafkę w salonie czy w łazience, także przy zgaszonym świetle. Płaska konstrukcja, bez żadnych wystających elementów, gwarantuje to, że odkurzacz nigdzie się nie zaczepi i nie zablokuje. Urządzenie nie zawiodło także podczas testowania czujników zapobiegającym upadkowi - odkurzacz zbliżył się do samej krawędzi schodów, po czym zmienił kierunek.

Ogromnym udogodnieniem jest aplikacja mobilna yeedi, dzięki której możliwa jest zmiana różnych funkcji robota sprzątającego. Oprócz personalizacji mapy oraz dostosowania mocy ssania i ilości podawania wody, możemy korzystać z harmonogramu, sprawdzać zużycie akcesoriów, decydować o głośności komunikatów głosowych oraz przeglądać historię poprzednich przejazdów. Brakuje jedynie spolszczonej wersji, ale nie stanowi to dużego problemu - aplikacja jest raczej prosta i intuicyjna.

Wspomnę jeszcze o głośności pracy Yeedi 2 Hybrid - to ważny aspekt, jeśli pracujemy w domu. Trzeba przyznać, że hałas generowany przez urządzenie nie przeszkadza, przynajmniej jeśli robot działa w trybie Standard - jest to ok. 55 dB. Bardziej uciążliwy dźwięk wydobywa się podczas pracy na maksymalnych obrotach, ale tutaj musimy wziąć pod uwagę to, że podczas codziennych porządków, uruchamianie tego trybu nie jest konieczne.

Mogę przyznać, że robot Yeedi 2 Hybrid to wydajne urządzenie, wyposażone we wszystkie podstawowe funkcje, których nie powinno zabraknąć w tego typu sprzęcie. Doskonałym uzupełnieniem jest nakładka mopująca wraz z zestawem specjalnych szmatek. Zaletą jest dla mnie biała, matowa obudowa górnej części odkurzacza i czarne boki (zderzak i czujnik antykolizyjny), a także wysokość urządzenia - robota ma niecałe 8 cm, więc bez problemu wjeżdża pod meble i łóżko.

To, co jeszcze może zachęcić do zakupu robota Yeedi 2 Hybrid, to cena - urządzenie kosztuje 1199 zł, a dodatkowo w dniach 23 - 29 maja można skorzystać z akcji promocyjnej na Allegro, dzięki której za robota zapłacimy tylko 936,73 zł.

W promocyjnej cenie pojawi się także inny model robota sprzątającego - Yeedi k650 - którego cena obniżyła się z 659 zł na 599 zł.

Dostawy realizowane sa w ciągu 2 dni z magazynu w Polsce.

Dodatkowo, roboty sprzątające Yeedi możecie kupić również przez AliExpress: Yeedi 2 hybrid, Yeedi k650