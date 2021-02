Wyjątkowy design, precyzja i wygoda.

Jeśli cenicie sobie niecodziennie wyglądające urządzenia i lubicie się nimi otaczać, to zdecydowanie warto zwrócić uwagę na klawiaturę mechaniczną Roccat Vulcan 122 AIMO.

Ten futurystycznie wyglądający sprzęt z całą pewnością zrobi wrażenie na każdym, bez wyjątku. Swój wyjątkowy design Roccat Vulcan zawdzięcza m.in. ergonomicznej budowie o niskim profilu, co sprawia, że zarówno praca, jak i zabawa na niej jest niezwykle przyjemna. Dodatkowo, producent zadbał odłączaną, magnesową podpórkę pod nadgarstki, która spełnia swoją rolę w stu procentach. Należy jednak podkreślić, że została ona wykonana jedynie z tworzywa sztucznego, które choć gwarantuje trwałość, to w sprawie wygody zostaje w tyle za konkurencją.

Górną część klawiatury pokryto płytą ze szczotkowanego aluminium, co nie tylko dodaje jej uroku, ale również znacząco wzmacnia całą konstrukcję.

Niezwykły design Roccat Vulcan 122 AIMO uzupełniają mniejsze niż standardowe nakładki na klawisze, co sprawia, że ta zdecydowanie wyróżnia się na tle innych urządzeń i wygląda niczym futurystyczna maszyna do pisania. Dodatkową zaletą takich nakładek jest również łatwiejsza konserwacja i czyszczenie całego urządzenia. Miłym dodatkiem są również trzy dodatkowe przyciski funkcyjne i pokrętło do zmiany głośności i jasności podświetlenia.

„Sercem” Roccat Vulcan 122 AIMO są przełączniki Titan Tactile, które mogą się pochwalić nie tylko znakomitą precyzją i czasem reakcji, ale również wytrzymałością oraz komfortem działania. Nie wymagają one dużej siły do aktywacji, a co z całą pewnością doceni wielu użytkowników „mechaników”, są one również niezwykle ciche.

Jak przystało na profesjonalny sprzęt dla graczy, w Roccat Vulcan 122 nie mogło zabraknąć rozbudowanego systemu podświetlenia. Do naszej dyspozycji otrzymujemy nie tylko kilkanaście milionów kolorów do wyboru, ale również liczne efekty, w tym autorskie rozwiązanie – AIMO. Jest to „inteligentny system oświetlenia”, który automatycznie reaguje na nasze aktywności i samoczynnie dostosowuje kolory i animacje do naszych działań. Na co dzień sprawuje się to znakomicie i choć wielu producentów chwali się podobnymi rozwiązaniami, to w kwestii oświetlenia AIMO zrobił na nas największe wrażenie.

Pozytywnie w Roccat Vulcan 122 zaskakuje również proste w obsłudze, a przy tym rozbudowane oprogramowanie Roccat Swarm. Poza standardowymi ustawieniami profili, makr czy oświetlenia do naszej dyspozycji dodano kilka innych funkcji, jak choćby możliwość ustawienia efektów dźwiękowych do klawiszy.

Roccat Vulcan 122 AIMO możemy z czystym sumieniem polecić niemal każdemu. Bez względu na to czy klawiatura jest głównie waszym narzędziem pracy, nauki czy zamierzacie wykorzystywać ją głównie do gier, produkt marki Vulcan w każdym warunkach i sytuacji sprawdzi się znakomicie.