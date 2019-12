Router Wi-Fi nowej generacji - Test TP-Link Archer AX6000

Sieć bezprzewodowa coraz bardziej próbuje dogonić pod względem prędkości sieć przewodową. Nowy produkt TP-Link udowadnia, że próby to już przeszłość.

TP-Link Archer AX6000 jest urządzeniem wyposażonym w dużą ilość nowych technologii. Producent chwali się, że jest on pierwszym routerem tej firmy wyposażonym w Wi-Fi 6. Dodatkowo posiada on bardzo wydajny, 4-rdzeniowy 64-bitowy procesor taktowany 1.8 GHz wspomagany przez dwa procesory pomocnicze, łącznie 8 anten o dużym zasięgu, bardzo szybki 2.5 Gbps port WAN oraz po jednym porcie USB 3.0 i USB typu C do szybkiego udostępniania danych. Mimo, że zapewnienia producenta wyglądają bardzo obiecująco, postanowiliśmy przeanalizować je w naszych testach.

TP-Link Archer AX6000 - zestaw i akcesoria

W ładnie prezentującym się opakowaniu znajdziemy:

Router TP-Link Archer AX6000

Zasilacz

Kartkę Wi-Fi Info Card

Instrukcję szybkiej obsługi w dwóch wersjach:

Krótszej, kolorowej w języku angielskim

Grubszej, zawierającej język polski

Informację zawierającą rozwiązanie problemu z połączenie się pod Wi-Fi 6 (802.11ax)

Kabel sieciowy kategorii 5e

Jedyne do czego można by się przyczepić to kabel sieciowy, który mógłby już być kategorii 6. Cała reszta zawartości opakowania jest standardowa i niczym specjalnym się nie wyróżnia.

W testach pomógł nam jeszcze jeden produkt, też tej samej firmy, jakim jest karta sieciowa Wi-Fi 6 i Bluetooth 5 wpinana do gniazda PCIe, TP-Link Archer TX3000E.

TP-Link Archer AX6000 - cena

Cena Archera AX6000 jest dość wysoka i wynosi około 1500 zł. Mimo to wydaje się ona uczciwa jak na sprzęt wyposażony w najnowsze dostępne w momencie pisania tego testu technologie.

Warto przy okazji zaznaczyć, że karta sieciowa, wykorzystywana w naszych testach, to wydatek około 350 zł.

TP-Link Archer AX6000 - specyfikacja techniczna i parametry

CECHY SPRZĘTOWE

Pamięć : 1 GB RAM i 128 MB Flash

: 1 GB RAM i 128 MB Flash Porty : 8 portów 1G/100M/10M LAN; 1 port 2,5 G/2G/1G/100M WAN; 1 port USB-A 3.0 + 1 port USB-C 3.0

: 8 portów 1G/100M/10M LAN; 1 port 2,5 G/2G/1G/100M WAN; 1 port USB-A 3.0 + 1 port USB-C 3.0 Przyciski : Przycisk Wi-Fi On/Off, przycisk Reset, przycisk WPS, przycisk On/Off, przycisk LED On/Off

: Przycisk Wi-Fi On/Off, przycisk Reset, przycisk WPS, przycisk On/Off, przycisk LED On/Off Zasilanie : 12V/4A

: 12V/4A Wymiary (S x G x W) : 261,2 × 261,2 × 60,2 mm (10,3×10,3×2,4 cali)

: 261,2 × 261,2 × 60,2 mm (10,3×10,3×2,4 cali) Antena: 8 zewnętrznych anten

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

: Częstotliwość pracy : 2,4 GHz i 5 GHz

: 2,4 GHz i 5 GHz Prędkość transmisji : 5 GHz: 4804 Mb/s (802.11ax) 2,4 GHz: 1148 Mb/s (802.11ax)

: Kompatybilność ze standardami Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ac

: 802.11a/b/g/n/ac Czułość odbiornika : 5 GHz : 11a 6 Mb/s:-97dBm, 11a 54 Mb/s:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ac VHT160_MCS0:-88dBm, 11ac VHT160_MCS11:-55dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm 11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm 11ax HE160_MCS0:-85dBm, 11ax HE160_MCS11:-55dBm 2,4 GHz : 11g 6 Mb/s:-97dBm, 11a 54 Mb/s:-79dBm 11n HT20_MCS0:-97dBm, 11n HT20_MCS7:-78dBm 11n HT40_MCS0:-95dBm, 11n HT40_MCS7:-75dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-67dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-64dBm 11ax HE20_MCS0:-96dBm, 11ax HE20_MCS11:-64dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm, 11ax HE40_MCS11:-61dBm

: Funkcje transmisji bezprzewodowej : Wł./wył. odbiornika bezprzewodowego, Sieć dla gości, DFS, MU-MIMO, OFDMA

: Wł./wył. odbiornika bezprzewodowego, Sieć dla gości, DFS, MU-MIMO, OFDMA Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej : Szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

: Szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Moc transmisji CE : <20dBm (2,4 GHz), <23dBm (5,15 GHz~5,35 GHz); <30dBm (5,47 GHz~5,725 GHz)

: <20dBm (2,4 GHz), <23dBm (5,15 GHz~5,35 GHz); <30dBm (5,47 GHz~5,725 GHz) FCC : <30dBm (2,4 GHz & 5,15 GHz~5,25 GHz & 5,725 GHz~5,825 GHz)

: <30dBm (2,4 GHz & 5,15 GHz~5,25 GHz & 5,725 GHz~5,825 GHz) Funkcja Guest Network : Sieć dla gości 2,4 GHz Sieć dla gości 5 GHz

:

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Funkcja Quality of Service : Zaawansowana funkcja QoS wspierana przez TrendMicro

: Zaawansowana funkcja QoS wspierana przez TrendMicro Sieć WAN : Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access)

: Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access) Zarządzanie : Kontrola rodzicielska wspierana przez TrendMicro, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne

: Kontrola rodzicielska wspierana przez TrendMicro, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne DHCP : Serwer, Lista klientów DHCP, Rezerwacja adresów

: Serwer, Lista klientów DHCP, Rezerwacja adresów Przekierowanie portów : Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ

: Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ Dynamiczny DNS : DynDns, NO-IP, TP-Link

: DynDns, NO-IP, TP-Link Serwer VPN: PPTP, OpenVPN

INNE

Certyfikaty : FCC, CE, RoHS

: FCC, CE, RoHS Zawartość opakowania : Router bezprzewodowy Archer AX6000 Zasilacz Kabel Ethernet RJ45

: Wymagania systemowe : Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS,NetWare, UNIX lub Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przeglądarka z wtyczką Java Modem kablowy lub DSL

: Środowisko pracy : Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

:

Jak widać powyżej, urządzenie jest bardzo bogato wyposażone. Nie brakuje mu technologii takich jak MU-MIMO, bardzo szybkiego portu WAN, czy też bardzo ważnego w tym produkcie Wi-Fi 6. Dodatkowo Archer AX6000 posiada Bluetooth, który może być wykorzystany do konfiguracji tego urządzenia.

TP-Link Archer AX6000 - konstrukcja

TP-Link Archer AX6000 nie należy do urządzeń z bardzo krzykliwym designem. Można by powiedzieć, że jest on raczej odpowiednio mocno stonowany. Oglądając ten produkt dookoła można dojść do wniosku, ze producent postarał się zapewnić mu jak najlepsze chłodzenie. Ilość wlotów powietrza jest ogromna, co powinno pozytywnie przełożyć się na temperatury pracy.

Na górze urządzenia znajdziemy logo producenta na złotym kwadracie, z którego każdej krawędzi odchodzą czarne połyskowe pasy w stronę rogów urządzenia. Wygląda to ładnie, dopóki któryś z tych pasów przypadkiem nie zostanie dotknięty. Szybko zbierają one odciski, które są ciężkie do usunięcia, a dodatkowo ich powierzchnia bardzo łatwo się rysuje. Pod wcześniej wspomnianym złotym kwadratem znajduje się pasek ledów, który swoim kolorem i wyświetlaną animacją informuje o stanie urządzenia. Dookoła routera możemy znaleźć trzy przyciski: WPS, Wi-Fi i LED, porty USB 3.0 i USB typu C, przycisk zasilania, jeden port WAN, 8 portów LAN, port Power i małą dziurkę służąca do resetowania urządzenia. Ostatnia ściana posiada wyłącznie otwory wentylacyjne.

Producent umożliwił zawieszenie urządzenia na ścianie w dwóch orientacjach.

TP-Link Archer AX6000 - instalacja

Zarówno instalacja jak i konfiguracja routera TP-Link Archer AX6000 jest bardzo prosta. Na początku należy podłączyć router do zasilania, i za pomocą przewodu RJ-45 podłączyć go do modemu, który zapewnia dostęp do Internetu. Ważne jest, aby kabel ten wpiąć w wyróżniający się niebieskim oznaczeniem i oddzielony od reszty port WAN. Na tym etapie należałoby wybrać w jaki sposób chcemy przejść etap konfiguracji naszego routera, czy za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na systemy Android i iOS, czy strony w przeglądarce na komputerze.

My wybraliśmy tą drugą opcję. Podłączyliśmy się z routerem przy pomocy komputera za pomocą sieci Wi-Fi, ale można to też zrobić przewodowo przy użyciu gniazda RJ-45. Domyślną nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło można znaleźć na naklejce umieszczonej pod spodem routera, lub na kartce dołączonej do zestawu. W celu rozpoczęcia konfiguracji uruchomiliśmy przeglądarkę internetową i wpisaliśmy adres 192.168.0.1. Na ekranie komputera ukazał się przyjemny dla oka interfejs konfiguracyjny. Pierwszym o co prosi nas konfigurator jest utworzenie hasła administratora. Ważnym jest, aby było ono odpowiednio silne, w czym ma pomóc wskaźnik jego siły umieszczony między polami hasło i potwierdź hasło.

Na dole strony jesteśmy informowani, że jeśli nie chcemy przeprowadzać konfiguracji na komputerze, to możemy w prosty sposób ściągnąć aplikację do konfiguracji na telefon za pośrednictwem odpowiedniego sklepu, lub skanując kod QR. W naszym wypadku chcieliśmy dokończyć konfigurację na komputerze. Zatwierdzając wpisane przez nas hasło jesteśmy przenoszeni do kolejnych etapów, gdzie możemy podać takie informacje jak strefa czasowa, typ połączenia lub zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej.

Po uzupełnieniu tych danych, dostajemy informację, że konfiguracja sieci została zakończona i możemy korzystać z Internetu. Dodatkowo jest tam również opcja zalogowania się do usługi TP-Link Cloud.

Po zakończeniu szybkiej konfiguracji możemy jeszcze zmienić ustawienia w dwóch miejscach:

W sekcji ustawień podstawowych, gdzie dostajemy uproszczony interfejs, z jak sama nazwa mówi, najbardziej podstawowymi funkcjami.

Oraz w sekcji ustawień zaawansowanych, gdzie znajdziemy prawie dwa razy tyle opcji co w podstawowych, jednakże nie zalecamy zmiany tych ustawień osobom nieposiadającym odpowiedniej wiedzy w tym zakresie.

TP-Link Archer AX6000 - aplikacja

To samo, co wykonaliśmy w przeglądarce, jesteśmy w stanie zrobić za pomocą aplikacji mobilnej. Wystarczy zainstalować ją na urządzeniu wyposażonym w system iOS lub, jak w naszym przypadku, Android oraz połączyć się z routerem za pośrednictwem Wi-Fi lub Bluetooth. Z poziomu aplikacji możemy uruchamiać i konfigurować sieć dla gości oraz sterować diodami - istnieje możliwość ich wyłączenia na noc, co bywa bardzo przydatne. Istnieje również możliwość aktualizacji oprogramowania układowego routera.

TP-Link Archer AX6000 - możliwości

TP-Link Archer AX6000 jest wyposażony w zaawansowane technologie. Najważniejszą wśród nich jest Wi-Fi 6 (802.11ax). Zastosowanie tej technologii poskutkowało uzyskaniem czterokrotnie wyższej wydajności w porównaniu do standardu 802.11ac, czemu przyczyniło się zastosowanie nowych pasm downlink i uplink MU-MIMO oraz technologii OFDMA. Ta druga umożliwia też przypisanie kanałów do większej ilości urządzeń. Dodatkowo modulacja 1024 QAM oraz długi symbol OFDM zwiększają całkowite prędkości aż do 6000 Mb/s, a kolorowanie BSS, ograniczając zakłócenia w odbieraniu sygnału, zapewnia płynne i stabilne połączenia. Zastosowane technologie Beamforming oraz Rangeboost pozwalają uzyskać szeroki zasięg sieci i silny sygnał Wi-Fi. Jak widać, Archer AX6000 ma się czym pochwalić.

TP-Link Archer AX6000 - testy

Podczas testów urządzenia sprawdziliśmy prędkość przesyłu danych, przepustowość, a także zasięg i stabilność sieci pracujących w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz. Testy zasięgu przeprowadzaliśmy w kilku odległościach używając urządzenia wspierającego technologię Wi-Fi 6. Pomiar zaczynał się w odległości 1 m od routera, później oddalaliśmy się o 5 m, 10 m, 15 m, 20 m i 25 m. W przypadku pomiaru w odległości 15 oraz 20 metrów po drodze znajdowały się kolejno jedna i dwie ścianki działowe, a na 25 metrach doszedł jeszcze szyb windy.

Podczas testów sieci sieci 2,4 GHz wyraźny spadek prędkości połączenia był widoczny dopiero na 20 metrze, jednakże opóźnienia zaczęły rosnąć już po 15 metrach.

W przypadku sieci 5 GHz rezultaty są zdecydowanie lepsze. Nie występują aż tak duże opóźnienia co w sieci 2.4 GHz, ale prędkość zmniejsza się z każdym metrem i dużo szybciej. Źle to zaczyna wyglądać na 20 metrze, gdzie prędkość z początkowych 907 Mbps spadła do tylko 144.

Przeprowadziliśmy też testy prędkości. Sprawdziliśmy kolejno sieć 2,4 GHz bez obciążenia, z obciążeniem oraz sieć 5 GHz:

Na koniec sprawdziliśmy jak sobie poradzi testowany router w iPerf 3, kolejno wykorzystując sieć 2,4 GHz i 5 GHz:

TP-Link Archer AX6000 - podsumowanie

Podczas testów byliśmy zadowoleni z tego, jak sprawował się router TP-Linka wyposażony w Wi-Fi 6. Archer AX6000 pozytywnie nas zaskoczył swoimi możliwościami osiągania wysokich prędkości przesyłu danych, zwłaszcza w momencie, gdy używaliśmy urządzeń z obsługą standardu 802.11ax. Swoje zrobił też spory zasięg oferowany przez to urządzenie. Dobrą robotę zrobił też prosty i intuicyjny proces instalacji i konfiguracji, podczas którego towarzyszył nam przejrzysty i przyjemny do oka interfejs zarówno w genialnej aplikacji mobilnej, jak i przeglądarce. Na minus zaliczylibyśmy tylko palcujące i rysujące się elementy obudowy. Sprzęt TP-Linka można zdecydowanie polecić osobom szukających dobrego i szybkiego routera Wi-Fi 6, który dysponuje dobrym zasięgiem jaki i prędkościami przesyłu danych.