Rozczarował czy zachwycił? Przetestowałam odkurzacz Beko RoboSmart VRR80214VB i już wiem, czy zdecyduję się na zakup

Rozważasz zakup robota odkurzającego? A gdyby tak dodać do tej funkcji jeszcze mopowanie i automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz? Postanowiłam sprawdzić, co wyszło z takiego połączenia i czy warto wydać pieniądze na taki sprzęt.

W ostatnim czasie miałam okazję przetestować robota odkurzająco-mopującego marki BEKO. Chcesz dowiedzieć się, co sądzę o takim rozwiązaniu i jak właściwie sprawdził się testowany przeze mnie model? Zapraszam do przeczytania recenzji.

Beko RoboSmart VRR80214VB – wygląd i wykonanie

To, co rzuca się w oczy jako pierwsze, to estetyka tego robota. Zarówno samo urządzenie, jak i stacja dokująca zostały wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Zwraca też uwagę ciężar obu elementów – przenoszenie ich wymaga użycia dwóch rąk.

Urządzenie ma włącznik, usytuowany z boku. Nieco dalej znalazło się miejsce na otwór służący do opróżniania pojemnika na kurz, a także port do ładowania odkurzacza.

Kolejna, niezwykle istotna sprawa, to oczywiście gabaryty robota. Jego średnica wynosi ok. 34 cm, a wysokość – ok. 9,5 cm. Robot bez problemu odkurzył przestrzeń pod meblami stojącymi na nóżkach, jak komoda czy witryna. Dzięki stosunkowo niewielkiej średnicy, mieścił się nawet pomiędzy nogami krzeseł. Mogłam więc zapomnieć o obawach związanych z koniecznością podnoszenia ich za każdym razem.

Stacja ładująca

Stację ładującą należy podpiąć do źródła zasilania. Dzięki temu odkurzacz będzie zawsze gotowy do działania. Ważne, by znaleźć dla niej odpowiednie miejsce – aby dotrzeć do bazy, odkurzacz potrzebuje po pół metra wolnej przestrzeni z obu stron stacji oraz półtora metra przed nią. Sama stacja to niewielki prostopadłościan, otwierany do góry. Aby wymienić worek, wystarczy więc podnieść klapkę. Przewód nie jest długi, jednak wystarczający, by wygodnie podłączyć urządzenie do gniazdka.

Beko RoboSmart VRR80214VB – czyszczenie i konserwacja

Zacznijmy od tego, co lubię w tym robocie najbardziej – po każdym sprzątaniu odkurzacz automatycznie opróżnia pojemnik, a kurz trafia bezpośrednio do worka umieszczonego w bazie ładującej. To higieniczne rozwiązanie pozwala uniknąć ręcznego wytrzepywania zabrudzeń ze zbiornika. Z kurzem nie mamy do czynienia również później – po napełnieniu worek wystarczy bowiem wyjąć i wyrzucić, a następnie zamontować nowy. Worek wystarcza na nawet 90 dni użytkowania sprzętu, a co najlepsze – stacja sama poinformuje, gdy się zapełni i konieczna będzie wymiana.

Poszczególne elementy, jak zbiornik na wodę czy pojemnik na kurz, można myć pod bieżącą wodą. Oprócz tego, po każdym sprzątaniu należy zdjąć z robota nakładkę mopującą, a ściereczkę przepłukać lub uprać w pralce i pozostawić do wyschnięcia. Filtr można regularnie czyścić przy użyciu specjalnej szczoteczki dołączonej do zestawu. W prosty sposób wyjmuje się też rolkę oraz szczotkę boczną, które łatwo wówczas oczyścić. Kolejnym elementem wymagającym regularnego czyszczenia są czujniki – tu jednak możemy liczyć na podpowiedź aplikacji, która sama poinformuje nas, gdy będzie to konieczne.

Beko RoboSmart VRR80214VB – co znajdziemy w zestawie?

Po otwarciu pudełka moim oczom – oczywiście oprócz samego robota i stacji ładującej – ukazała się nakładka mopująca, dodatkowa ściereczka, a także zapasowe worki i filtr HEPA oraz dodatkowa szczotka boczna. Producent dołączył też specjalną szczoteczkę, przydatną do czyszczenia wałka. Co ważne, zarówno worki, jak i osobne akcesoria można później dokupić, gdy zużyją się te dołączone do zestawu.

Beko RoboSmart VRR80214VB – funkcje

Po tego typu sprzęcie spodziewamy się oczywiście przede wszystkim efektywnego odkurzania. Dobrze, gdy możemy dostosować tryb pracy urządzenia do odkurzanej powierzchni.

W tym robocie do wyboru są 4 prędkości:

tryb cichy,

tryb minimalny,

tryb średni,

tryb maksymalny.

Sprawdziłam – tryb cichy jest naprawdę wyjątkowo cichy. Jednocześnie ten maksymalny tryb nie dorównuje głośnością wielu innym spośród klasycznych odkurzaczy. Mogłam odkurzyć mieszkanie nawet wtedy, gdy moje dziecko już spało – z dziecięcym pokojem włącznie!

Funkcja mopowania

Oprócz oczywistej opcji odkurzania mamy tu przystawkę mopującą, która umożliwia jednoczesne mycie sprzątanej podłogi. Do dyspozycji użytkownika jest kilka poziomów wilgotności – suchy, niski, średni oraz wysoki. Możemy w ten sposób regulować stopień zwilżania podłogi podczas mycia jej. W mojej ocenie przy użyciu tego urządzenia można myć różne typy podłóg, gdyż wody na powierzchni zostaje naprawdę niewiele i szybko wysycha.

Co z dywanami? Wirtualna ściana jest opcją oczywistą, choć niejedyną. Urządzenie pozwala na zmianę ustawień w trakcie mopowania (np. z trybu wysokiego poziomu wilgotności na suchy), a także umożliwia zatrzymanie pracy na czas całkowitego demontażu nakładki mopującej. Kolejną, równie wygodną opcją, jest włączenie odkurzania uprzednio zaznaczonych stref z dywanami, a następnie skierowanie robota, już zaopatrzonego w nakładkę mopującą, na podłogi twarde. Aby zamontować przystawkę mopującą, wystarczy wyjąć pojemnik na kurz wraz z tą przystawką, odpiąć zbiornik na wodę i napełnić go, a następnie zamontować (uprzednio zwilżonego) mopa. Później pozostaje już tylko jednym ruchem zamontować całość na miejscu. Wszystkie elementy montowane są na „klik”, co bardzo ułatwia obsługę.

Beko RoboSmart VRR80214VB – efektywność sprzątania

Zacznę od tego, że robot wyjątkowo sprawnie radzi sobie z omijaniem wszelkich przeszkód. Gdy napotyka barierę, z łatwością ją omija. Jednocześnie nie zauważyłam, by pomijał jakieś trudniej dostępne obszary, jak np. w narożnikach. Dzięki bocznej szczotce wymiatał cały kurz nawet z okolic nóg moich mebli (w niektórych zastosowano regulację w postaci śrub, wokół których zwykle gromadzi się sporo zabrudzeń), który następnie przesuwał w stronę wałka, by sprawnie umieścić go w zbiorniku.

Posiadaczy dywanów z pewnością zainteresuje efektywność czyszczenia tego typu powierzchni. Robot doskonale radził sobie z wjeżdżaniem na dywany, równie dobrze pokonywał zresztą także progi. Na dywanie zwykle ustawiałam maksymalną prędkość, by dokładnie odkurzyć jego powierzchnię.

Pełne naładowanie urządzenia trwa od 4 do 5 godzin. W aplikacji mamy podgląd stanu napełnienia baterii i na bieżąco możemy to sprawdzać. Jeśli energii zabraknie w trakcie sprzątania, robot wraca do bazy, tam ładuje akumulator, a następnie wznawia pracę dokładnie w tym samym miejscu, w którym została ona przerwana.

Aplikacja mobilna HomeDirect

O aplikacji wspominam już w innych fragmentach recenzji, jednak uznałam, że należy jej się również osobny akapit. Program pobieramy oczywiście, jak zawsze, ze sklepu Google Play lub App Store. Następnie musimy wyrazić (bądź nie) różne zgody oraz założyć konto użytkownika. Kolejnym krokiem jest już dodanie naszego urządzenia do aplikacji.

Aby połączyć robota ze smartfonem, wystarczy kilka minut. Należy postępować zgodnie z instrukcjami przedstawianymi przez aplikację. Później czekamy 2 minuty na dodanie urządzenia i gotowe.

Co możemy ustawić przy pomocy aplikacji? Dostępne zakładki pozwalają nam na w pełni zdalne korzystanie z robota. Ustawiamy tam nie tylko tryb mocy czy poziom wilgotności podczas mopowania, ale i harmonogram. Dodatkowo, program pozwala nam na zarządzanie mapami, a także umożliwia zdalne sterowanie odkurzaczem – ta ostatnia opcja jest przydatna szczególnie wtedy, gdy chcemy szybko odkurzyć wybrany obszar i samodzielnie zdecydować o kierunkach, w których będzie poruszał się robot.

Beko RoboSmart VRR80214VB – specyfikacja techniczna

Pojemność 0,4 l Czas pracy 150 min Poziom hałasu 70 dB Bateria do ładowania Tak Wysokość 94,5 Szerokość 34,2 Głębokość 34,2 Waga 4,47 kg Funkcja mapowania Tak Łączność bezprzewodowa Tak Funkcja mopowania Tak Wirtualna ściana Tak Czujnik wykrywający krawędzie Tak Ochrona mebli Tak Funkcja uderzeniowa Tak Samoładowanie Tak Planowanie Tak Typ silnika BLDC Typ baterii Litowo-jonowa Boczna szczotka Tak Czas ładowania 4-5 godzin Wskaźnik poziomu baterii Tak Częstotliwość 50-60 Hz Napięcie 220-240 V

Beko RoboSmart VRR80214VB – system filtracji

Odkurzacz został wyposażony w filtr HEPA. Nie musimy zaprzątać sobie głowy terminem jego wymiany – aplikacja sama podpowie, kiedy należy to zrobić. W zestawie dostajemy jeden zapasowy filtr na późniejszą wymianę.

Moje wrażenia po teście Beko RoboSmart VRR80214VB

Jeśli szukasz urządzenia, które kompleksowo wyczyści podłogę przy minimalnej ingerencji użytkownika – to Beko RoboSmart VRR80214VB jest dla ciebie. Jedyne, co zmieniłabym w tym modelu, to głośne komunikaty głosowe – gdy robot się ładuje, a ktoś z domowników przebiegnie obok, tupiąc i wprowadzając podłogę w drganie, odkurzacz traci na moment łączność z bazą, czego efektem jest komunikat informujący o powrocie do bazy i wznowieniu ładowania. Na szczęście aplikacja mobilna daje możliwość ściszenia tych komunikatów. Zanim jednak to odkryłam, trochę mnie one irytowały.

Tym, czego zdecydowanie nie spodziewałam się po tym urządzeniu, jest skuteczność omijania przeszkód – odkurzacz bezbłędnie je rozpoznaje i objeżdża, choć początkowo obawiałam się nawet przypadkowego uszkodzenia robota. Krótko mówiąc – polecam. Ja testowałam ten sprzęt na niewielkim metrażu. Jednak spodziewam się, że odkurzanie nim większych powierzchni jest jeszcze bardziej satysfakcjonujące.

Podsumowanie recenzji

Zastanawiałam się, czy robot łączący funkcję odkurzania oraz mopowania to sprzęt solidny, a jednocześnie funkcjonalny? I co najważniejsze – czy sprzątanie przy użyciu takiego sprzętu będzie w pełni efektywne? Muszę przyznać, że się nie zawiodłam. Robot stanął na wysokości zadania. Stanowczo mogę polecić go każdemu, kto marzy o inteligentnym, dobrze zaprojektowanym sprzęcie, który naprawdę świetnie radzi sobie z wypełnianiem swoich funkcji.

Beko RoboSmart VRR80214VB – cena i dostępność