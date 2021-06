Rungsted to fotel biurowy, który jest doskonałym odzwierciedleniem jakości w stosunku do ceny.

Rungsted to fotel biurowy, który sprawdzi się zarówno na stanowisku pracy, jak również w domu, do codziennego korzystania z komputera, będzie także dobrym rozwiązaniem dla gracza, który nie chce płacić większej kwoty za profesjonalny fotel gamingowy. Tapicerka została wykonana z poliestru - jest to materiał cechujący się dużą odpornością na rozdarcia i przetarcia, a także wodoodporny. Poza tym łatwo utrzymać ją w czystości - przy zabrudzeniu powinno pomóc przetarcie mokrą szmatką. Tapicerkę wzmacnia nylon, a siedzisko i obicie wypełnione są pianką.

Fotel biurowy Rungsted jest przeznaczony do utrzymywania ciężaru wynoszącego 110 kg. Wygodne siedzenie to zasługa profilowanego oparcia - niestety, nie ma tu zagłówka, a przeciętnemu użytkownikowi będzie sięgać do połowy łopatek. Kolejną zaletą są duże podłokietniki, na których spoczywają łokcie. Posłużą użytkownikom o różnych długościach rąk. Wysokość siedziska można regulować w zakresie 12 centymetrów za pomocą podnośnika hydraulicznego. Fotel Rungsted posiada standardową podstawę z pięcioma kółkami z funkcją zatrzymania, co gwarantuje stabilność i brak niespodziewanej jazdy fotela.

Podsumowując: Rungsted to krzesło proste, bez fajerwerków i dodatków. Jednak w praktyce świetnie się na nim siedzi podczas pracy z komputerem, a ponieważ nie kosztuje dużo, jest świetną alternatywą dla drogich foteli. Możesz nabyć Rungsted w sklepie Jysk.