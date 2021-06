SAMSUNG SSD 980 PRO 250 GB – test dysku na PCIe 4.0

Zalety: wysoka wydajność

dobra wycena Wady: brak dołączonego radiatora

wariant 250 GB ograniczony do 2700 MB/s w zapisie

włączając TurboWrite ograniczamy miejsce dostępne na dysku

Samsung to lider wśród producentów dysków SSD. Dłuższy okres gwarancyjny, niż proponowała konkurencja, wysoka wydajność oraz wsparcie produktów to tylko jedne z licznych zalet, które przykuwają uwagę konsumentów. Wraz z pojawieniem się procesorów AMD opartych na architekturze ZEN 2 nastąpiła mała rewolucja - PCIe 4.0, które zapewniało ponad 2-krotny wzrost przepustowości w stosunku do swojego poprzednika. Nic więc dziwnego, że niedługo po tym zaczęły pojawiać się na rynku pierwsze dyski wykorzystujące ten interfejs. Samsung jednak nie spieszył się z przygotowaniem 980 PRO, którego premiera nastąpiła dopiero jesienią 2020 roku. Postanowiliśmy przetestować, jak radzi sobie najwyższy model w ofercie tego koreańskiego producenta.