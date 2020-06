SKYMASTER 7 Lite to przystępna cenowo deskorolka elektryczna z wbudowanym oświetleniem LED oraz mocnym zespołem napędowym.

SKYMASTER 7 Lite to deskorolka elektryczna charakteryzująca się lekką i zwrotną konstrukcją odporną na uszkodzenia mechaniczne. O komfort jazdy dbają specjalnie zaprojektowane 6,5 calowe koła z oponami bezdętkowymi. Deskorolka 7 Lite dedykowana jest młodszym użytkownikom, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystali z niej również rodzice.

Deskorolka SKYMASTER 7 Lite

Pojazd wyposażono w mocny zespół napędowy o mocy maksymalne 500 W. Prędkość maksymalna wynosi 15 km/h, a SKYMASTER 7 Lite pokonuje wniesienia o kącie nachylenia do 15 stopni. Za zasilanie odpowiedzialne są wysokiej klasy baterie produkowane przez Samsunga oraz LG. Akumulator ma pojemność 4000 mAh i pozwala na pokonanie do 20 km. Ładowanie od 0 do 100 procent trwa około 3 godziny.

SKYMASTER 7 Lite wyróżnia się obecnością wbudowanego oświetlenia przedniego. Producent umieścił na froncie deskorolki dwa mocne światła LED, które oświetlają drogę przed deskorolką. Za sterowanie odpowiada system żyroskopów, które samo-pozycjonują urządzenie.

Maksymalne obciążenie wynosi 100 kg. Niestety SKYMASTER 7 Lite nie jest wodoodporna.