SPC Gear AXIS - świetny mikrofon z RGB dla każdego [RECENZJA]

SPC Gear Axis to świetny mikrofon, który zachwyca nie tylko solidnym i minimalistycznym wykonaniem, ale także szeroką gamą zastosowań i swoją uniwersalnością. Jest to urządzenie idealne, dla każdego, kto szuka tego typu mikrofonu do 500 zł.

Firma SPC Gear wprowadziła niedawno do sprzedaży swój nowy mikrofon - model AXIS z podświetleniem RGB. Sprawdzam wszystkie wady i zalety tego urządzenia, a także czy nadaje się on do nagrywania filmów, streamowania lub zwykłej komunikacji na czacie głosowym.

SPC Gear AXIS to mikrofon pojemnościowy, który trafił niedawno do redakcji PCWorld. To co można zauważyć na pierwszy rzut oka, to że różni się do tego, do czego dotychczas przyzwyczaiła nas oferta firmy. Model ten wyróżnia sią na tle swoich starszych braci - SM900 oraz SM950 - i próbuje konkurować z popularnymi mikrofonami kapsułkowymi innych marek. Co sprawia jednak, że jest to urządzenie warte swojej ceny, a jednocześnie lepsze od konkurencji? Zapraszam na recenzję.

SPC Gear AXIS - Zawartość opakowania

W pudełku znajdziemy przede wszystkim sam mikrofon z zintegrowanym koszyczkiem przeciwwstrząsowym oraz odczepianą podstawką. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zamontować mikrofon na innym ramieniu lub podstawce, do czego przyda się dołączony do zestawu reduktor gwintowania. Oprócz tego otrzymujemy również długi kabel USB oraz instrukcja obsługi.

SPC Gear AXIS - Specyfikacja techniczna

Model AXIS charakteryzuje się pasmem przenoszenia od 30 Hz do 18 000 Hz, częstotliwością próbkowania na poziomie 192 kHz i 24 bitów oraz czułością wynoszącą około 130 dB. Takie parametry są w pełni zadowalające w urządzeniu do użytku domowego.

Kolor: czarny Charakterystyka kierunkowości: zmienna (kardioidalna, stereo, dwukierunkowa, dookólna) Sposób połączenia: USB Typu C Długość przewodu: 2,5 m Czułość: 120 dB Zakres częstotliwości: 30 – 18 000 Hz Pop filtr: wewnętrzny Rodzaj mocowania: metalowa podstawa Rozmiar: 127×227 mm Uchwyt antywstrząsowy: tak Przycisk wyciszenia (mute): tak Wyjście słuchawkowe minijack 3,5 mm: tak Oprogramowanie: nie Gwarancja: 24 miesiące

SPC Gear AXIS - Cena

SPC Gear AXIS jest dostępny w większości popularnych sklepów z elektroniką, a jego cena waha się od 489 - 519 zł. Patrząc na ceny konkurencyjnych modeli innych marek, mogę śmiało powiedzieć, że jest to kwota adekwatna do tego, co otrzymujemy. W niektórych przypadkach mikrofon ten okaże się nawet lepszym zakupem, gdyż jego cena jest mniejsza chociażby od bardzo popularnego Blue Yeti.

SPC Gear AXIS - Design i jakość wykonania

SPC Gear AXIS dotarł do naszej redakcji w czarnej wersji kolorystycznej, lecz jest dostępny również w wersji białej (Onyx White). Ogólny design mikrofonu opisałbym jako dość stonowany i minimalistyczny, co sprawia, że idealnie pasuje praktycznie do każdego stanowiska. Bryła mikrofonu to podłużny, metalowy walec, do którego dołączono plastikową podkładkę. Na górze umieszczono specjalny panel dotykowy, natomiast spód mikrofonu zdobi logo producenta.

Mikrofon pewnie stoi na biurku, nie chybocze się i nie sprawia również wrażenia, że w jakikolwiek sposób mógłby się przewrócić (samoistnie lub przez drgania biurka). Z pewnością jest to zasługa dołączonej podstawki, ale również jego wyważenia - waga SPC Gear AXIS wynosi 575 g. Wspomniana metalowa podstawka została solidnie wykonana, a na jej spodzie umieszczono cztery gumki antypoślizgowe. Pomimo fabrycznego konfiguracji z mikrofonem, jest ona odczepiana, a samo urządzenie można umieścić na osobnym ramieniu.

Wewnątrz konstrukcji znajduje się pop filtr wykonany z pianki, dzięki czemu zmniejszone zostało ryzyko pojawienia się niechcianych przeciążeń sygnału. Mikrofon posiada również koszyczek antywstrząsowy, który ma na celu redukowanie wibracji przenoszonych przez podstawę. Jest to świetne rozwiązanie, które pomaga pozbyć się zakłóceń wywołanych drganiem biurka, które pojawia się choćby podczas pisania na klawiaturze. Koszyczek ten został wykonany z tworzywa sztucznego, lecz w przeciwieństwem do reszty konstrukcji, jest on dość giętki i z pewnością okaże się mniej wytrzymały. Można go jednak dodatkowo regulować, dzięki czemu mikrofon może być nachylony pod odpowiadającym nam kącie.

Jak już wcześniej wspomniałem, na górze mikrofonu znajduje się dotykowy panel, gdzie na samym środku znajdziemy przycisk do wyciszania. Kiedy wyciszenie jest aktywne, całość zaczyna świecić na czerwono. Tył urządzenia zawiera pokrętło do zmiany trybów oraz regulacji głośności. Na dole natomiast umieszczono dedykowany przycisk, który służy do zmiany koloru podświetlenia.

Oprócz przycisków funkcyjnych, mikrofon posiada również wyjście słuchawkowe minijack 3,5 mm. Służy ono do podpięcia słuchawek, dzięki czemu mogą one służyć zarówno do odsłuchu naszego głosu na żywo, jak i dźwięków z gry. Odsłuch pochodzi bezpośrednio od urządzenia i nie przechodzi dodatkowo przez żaden program, więc nie posiada żadnego opóźnienia, a sama jakoś przetwarzanego dźwięku pozytywnie zaskakuje. Do naszej dyspozycji jest również potencjometr, dzięki któremu można regulować głośność wyjścia audio. Mikrofon posiada również złączę USB-C, służące do podłączenia go z komputerem.

SPC Gear jest marką znaną z produkcji urządzeń peryferyjnych skierowanych do graczy, dlatego w mikrofonie AXIS nie mogło zabraknąć podświetlenia RGB, które widoczne jest zza perforowanej konstrukcji urządzenia oraz na jego szczycie w postaci diod. Mikrofon może świecić w trybie stałym oraz fali, z czego w obu przypadkach dostępne są kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty, zielony, różowy i błękitny. Za zmianę koloru odpowiada wcześniej wspomniany przycisk na spodzie urządzenia, lecz dostępna jest również opcja całkowitego wyłączenia podświetlenia poprzez przytrzymanie przycisku przez kilka sekund.

SPC Gear AXIS - Dźwięk

Pomimo wspaniałej opcji podświetlenia RGB, model AXIS najbardziej świeci jednak dzięki funkcji zmiennej charakterystyki kierunkowej. Pozwala ona na zmianę kierunku, z którego mikrofon zbiera i nagrywa dźwięk, a tym samym dostosowanie go da naszych potrzeb i sytuacji. Dostępne są cztery ustawienia polaryzacji: kardioidalny, dwukierunkowy, stereo i dookólny. Kierunkowość wybiera się poprzez naciśniecie potencjometru Gain/Mode, a wyrany tryb rozpoznać można po diodach na górze urządzenia.

Tryb kardioidalny - kierunek rejestrowania dźwięku będzie skupiony wyłącznie na przestrzeni bezpośrednio przed kapsułą, dzięki czemu jest idealny podczas rozmów na czacie głosowym lub streamowania.

- kierunek rejestrowania dźwięku będzie skupiony wyłącznie na przestrzeni bezpośrednio przed kapsułą, dzięki czemu jest idealny podczas rozmów na czacie głosowym lub streamowania. Tryb dwukierunkowy - ustawienie dwukierunkowe zbiera dźwięk zarówno z przodu, jak i zza mikrofonu, dlatego okaże się szczególnie przydatne w sytuacji, kiedy chcemy nagrać konwersację z osobą siedzącą naprzeciwko.

- ustawienie dwukierunkowe zbiera dźwięk zarówno z przodu, jak i zza mikrofonu, dlatego okaże się szczególnie przydatne w sytuacji, kiedy chcemy nagrać konwersację z osobą siedzącą naprzeciwko. Tryb stereo - szczególnie przydatny podczas nagrywania instrumentów lub wokalu, gdyż pozwala na zachowanie panoramy kierunku dźwięków docierających do membrany mikrofonu.

- szczególnie przydatny podczas nagrywania instrumentów lub wokalu, gdyż pozwala na zachowanie panoramy kierunku dźwięków docierających do membrany mikrofonu. Tryb dookólny - pozwala na rejestrowanie dźwięku z każdej strony mikrofonu, przydatny szczególnie podczas nagrywania dźwięków otoczenia.

SPC Gear AXIS - Podsumowanie

SPC Gear AXIS to jeden z najlepiej wykonanych mikrofonów, jakie obecnie można znaleźć na rynku. Stonowany i minimalistyczny design urządzenia sprawia, że będzie on wyglądać świetnie na każdym biurku. Dużym plusem jest również jakość całej konstrukcji, która jest solidna i wytrzymała. Mikrofon ten z pewnością świetnie nada się nie tylko do zwykłych rozmów ze znajomymi, ale także do nagrywania podcastów lub podczas streamowania gier, a jego funkcja zmiany kierunkowości dodatkowo otwiera mnóstwo nowych dróg, jakimi można podążyć używając SPC Gear AXIS. Dużym plusem są również parametry urządzenia oraz jakość rejestrowanego dźwięku - mikrofon zapewnia naturalne i czyste brzmienie. Będzie to więcej idealne urządzenia dla każdego, kto szuka świetnie wykonanego i dobrze brzmiącego mikrofonu do kwoty 500 zł.