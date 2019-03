SPC Gear GK550 Omnis Kailh Brown RGB

Zalety: cicha praca

odpinana podpórka pod nadgarstki

podświetlenie z możliwością regulacji

pełny anti-ghosting Wady: dla niektórych osób podpórka może okazać się zbyt mała

SPC Gear GK550 Omnis Kailh Brown RGB to pełnowymiarowa wersja klawiatury mechanicznej, która ma sprawdzić się zarówno podczas rozgrywki, jak i w trakcie pracy przy komputerze. Co ma do zaoferowania?