SPC Gear SR500 to fotel dla graczy z mechanizmem Multilock. Czy warto go nabyć?

SPC Gear SR500 to kubełkowy fotel dla graczy. Taka konstrukcja pozwala na wygodne wpasowanie się, a wysokie oparcie pomaga utrzymać właściwą pozycję siedzącą. Zastosowana w nim oraz siedzisku zimna pianka zachowuje odpowiednie właściwości nawet po długim czasie użytkowania. Konstrukcja fotela składa się ze stalowej ramy, a podstawą oparcia oraz siedziska są elastyczne pasy. Wspomniany mechanizm Multilock umożliwia bujanie z funkcją blokady, a podłokietniki typu 4D pozwalające na regulację w czterech płaszczyznach. Zastosowana w tym fotelu wysokiej klasy skóra ekologiczna charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie. Obicie tego typu nie wchłania wilgoci, co zapewnia łatwość w utrzymaniu czystości. Komfort użytkowania zwiększa możliwość odchylenia oparcia - nawet do 170°.

Do fotela SPC Gear SR500 dołączane są dwie poduszki odpowiedzialne za wsparcie kręgosłupa na odcinku szyjnym oraz lędźwiowym, co korzystnie wpływa na utrzymanie poprawnej postawy. Zastosowany w nim podnośnik wysokiej, czwartej klasy pozwala na regulację wysokości siedziska w zakresie 80 milimetrów (od 44 do 52 centymetrów), dzięki czemu fotel jest odpowiedni dla osób o wzroście od 165 do 180 centymetrów. Maksymalne obciążenie to 120 kg. Mechanizm regulacji mógłby być nieco wyżej, ponieważ jest niewygodny w obsłudze. Ale poza tym nie można mieć żadnych większych zastrzeżeń - ten fotel gamingowy dobrze spełnia swoje zadanie.