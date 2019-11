SPC Gear SR800 przedpremierowo - następca SR 700 ?

Flagowy fotel SPC Gear 700 doczekał się potencjalnego następcy. Konstrukcja oznaczona symbolem SR 800 wyróżnia się dobrej jakości materiałami i pełną regulacją ustawienia. Przedpremierowo sprawdziliśmy czy jest to model warty uwagi.

Najnowszy SPC Gear SR800 trafił do nas w związku z budową Piekielnej Maszyny. Oczekiwaliśmy rozwiązania dla najbardziej wymagających graczy i takie właśnie postanowił dostarczyć nam producent. Przez wzgląd na ramy czasowe naszego projektu, SR800 przyjechał do naszego laboratorium na ponad miesiąc przed premierą. Informacje, które podajemy pochodzą z wstępnej specyfikacji. Jednocześnie nie spodziewamy się jakichkolwiek zmian w wersji, która trafi do sklepów.

SPC Gear SR 800 - zestaw i montaż

Fotel jest dostarczany w potężnych rozmiarów kartonie. Konstrukcja została przygotowana do samodzielnego złożenia. Osobno dostajemy siedzisko, oparcie, podłokietniki, mechanizmy sterujące, podnośnik, kółka, zaślepki i poduszki. Wewnątrz opakowania znajdziemy również klucze do skręcenia całości oraz praktyczny blister ze śrubami. Fotel najlepiej złożyć w dwie osoby. Czas montażu to około 15 minut. Producent dobrze opracował instrukcję. Otwory montażowe są we właściwych miejscach. Trzeba jednak pamiętać, że przykręcenie niektórych elementów może wymagać przyłożenia większej siły - wszak stabilna konstrukcja ma dbać o nasze bezpieczeństwo. Nasze zmagania instalacyjne wskazują, że warto do prac zaangażować dwie osoby - szczególnie podczas łączenia siedziska z oparciem, dodatkowa para rąk zaoszczędziła nam wiele irytacji.

SPC Gear SR 800 - materiały i konstrukcja

Obicie fotela zostało opracowane z wysokiej jakości skóry ekologicznej. Perforacja na oparciu, siedzisku oraz poduszce pod odcinek lędźwiowy, pozwala na usprawnienie cyrkulacji powietrza. Podczas kilkugodzinnej pracy, skóra oddycha równie dobrze co na fotelu materiałowym. Poduszka pod kark została wykonana z przyjemnego w dotyku materiału zamszopodobnego. Zmiana jej wysokości jest prosta i wygodna, a sam element pozwala na wygodne oparcie głowy. Zamsz w tym wypadku jest dobrym rozwiązaniem - nie jest zimny jak skóra ekologiczna, więc nie powoduje dyskomfortu w kontakcie z gołym karkiem. Ogólny odbiór materiałów jest bardzo dobry - nie spodziewamy się aby miały pękać albo przecierać się.

Same poduszki są sprężyste i wygodne. Nic nie wskazuje na to żeby miały się zbyt szybko "uklepać", jednocześnie nie występuje zjawisko nowych butów - od samego początku fotel jest komfortowy. Anatomiczna konstrukcja pomaga utrzymać prawidłową postawę. Standardowe 8-godzin przesiedziane przy biurku obciąża plecy zdecydowanie mniej niż w przypadku zwykłych krzeseł biurowych.

SPC Gear SR 800 - regulacja

Udogodnieniem jeśli chodzi o ergonomię są podłokietniki 3D. Oznacza to, że można je regulować w 3 kierunkach - do góry i dołu, w przód i tył, a także do i od siedziska. Same podłokietniki wykonano z nieobszytego plastiku - trochę szkoda bo mógłby być miększe. Regulacja nie tylko ułatwia wygodne ułożenie rąk niezależnie od wzrostu i podstawy. W naszym wypadku regulowane podłokietniki przydały się również do wkomponowania fotela w dość wąską przestrzeń biura. Podczas pracy podłokietniki mogły być wysoko uniesione, a po zakończeniu pracy, opuszczone dzięki czemu fotel bez problemów mieścił się pod niewysokie biurko.

Standardowo fotel posiada możliwość odchylania oparcia. Jego położenie względem siedziska może być regulowane w zakresie 90° - 170°. Oznacza to, że przy pełnym rozłożeniu, znajdujemy się w pozycji leżącej. Nawet wtedy ciężka konstrukcja z metalową podstawą zachowuje stabilność. Mechanizm nie trzeszczy i nie wzbudza obaw związanych z niekontrolowaną zmianą położenia.

Dodatkową możliwość regulacji (wliczając w to perspektywę leżenia głową w dół) daje funkcja bujania siedziskiem. Skorzystanie z niej pozwala rozruszać zmęczone pracą mięśnie i stawy, a także odzyskać koncentrację. Na dobrą sprawę bujanie, szybko staje się naturalnym odruchem podczas pracy i trudno wrócić do normalnego fotela. Ciekawostką wyróżniającą konstrukcję SPC jest mechanizm Multilock, który nie tylko pozwala na 18-stopniowe wychylenie siedziska, ale również zablokowanie go w jednym z 5-ciu położeń.

Bez zarzutów wypada również podnośnik klasy 4, pozwalający na regulację wysokości siedzenia. Utrzyma on 150 kg ciężaru statycznego czyli do 120 kg w warunkach użytkowych.

Wśród nowości warto zwrócić uwagę na nowe kółka. Wyraźnie widać, że są one większe, a jak zapewnia producent również mocniejsze, od tych dotychczas stosowanych. Sylikonowe wykończenie, ma zadbać o kondycję podłogi użytkownika. Trochę szkoda, ze kółka nie mają pełnych, gumowych okładzin - te zastosowane aktualnie nie niszczą wprawdzie podłoża ale wciąż mogłyby być cichsze.

SPC Gear SR 800 - specyfikacja

Materiał poszycia: skóra ekologiczna

Wewnętrzna szerokość siedziska [mm]: 350

Zewnętrzna szerokość siedziska [mm]: 570

Grubość siedziska [mm]: 130

Minimalna wysokość siedziska od ziemi [mm]: 480

Maks. Wysokość siedziska od ziemi [mm]: 550

Wysokość oparcia [mm]: 830

Grubość oparcia [mm]: 80

Wewnętrzna szerokość oparcia [mm]: 340

Zewnętrzna szerokość oparcia [mm]: 590

Minimalny kąt pochylenia oparcia [°]: 0

Maksymalny kąt pochylenia oparcia [°]: 170

Minimalna wysokość podłokietnika [mm]: 285

Maksymalna wysokość podłokietnika [mm]: 365

Regulacja podłokietnika prawo/lewo: tak

Regulacja podłokietnika przód/tył: tak

Możliwość obracania podłokietnika: nie

Rodzaj mechanizmu bujania: multilock

Długość ramienia podstawy [mm]: 330

Minimalny wzrost użytkownika [cm]: 170

Maksymalny wzrost użytkownika [cm]: 195

Maksymalna waga użytkownika [kg]: 150

SPC Gear SR 800 - nasza ocena

Przed opracowaniem recenzji fotel spędził w naszej redakcji około 2 tygodni. Najbardziej doceniliśmy funkcję, która z początku wydawała się absurdalna. Możliwość rozłożenia fotela do pozycji leżącej nawet na dwie minuty to spora ulga dla kręgosłupa osoby pracującej przez długi czas przy komputerze. Na pochwałę zasługują również poduszki - większość tanich foteli posiada poduszki bardzo twarde, albo łatwo uklepujące się. Rozwiązanie zastosowanie w SR800 nie sprawia problemów z odkształcaniem. To że mamy do czynienia z produktem premium zauważyliśmy również podczas składania fotela - dobrze nawiercone otwory i stabilnie mocowane zaślepki, wbrew pozorom nie są standardem w fotelach dla graczy. SPC Gear SR800 to fotel wykonany bez zarzutów, odpowiedni dla najbardziej wymagających graczy.