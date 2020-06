SPOKEY Rush to deskorolka elektryczna, która swoim wyglądem nie zdradza, że pod spodem umieszczono silnik i pokaźny akumulator.

SPOKEY Rush na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczna deskorolka. Producent bardzo umiejętnie umieścił moduł składający się z silnika oraz akumulatora pod spodem.

Deskorolka elektryczna SPOKEY Rush

Deskorolka posiada czarną płytę wykończoną chropowatym materiałem zwiększającym przyczepność oraz 2,5 calowe, pomarańczowe koła, które nadają jej charakteru.

Hoverboard łączy w sobie zwrotność klasycznej deskorolki z możliwością jazdy na prądzie. Silnik zasilany jest z wykorzystaniem wysokiej klasy akumulatora litowego wyprodukowanego przez firmę LG.

SPOKEY Rush wyposażono w 150 W silnik, który pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej na poziomie 15 km/h. W pełni naładowany akumulator pozwoli pokonać do 20 km. Czas ładowania od 0 do 100 procent to około 2 godziny.

O komfort jazdy dbają spore koła oraz system sterowania łączący się z deskorolką za pomocą Bluetooth. Pilot zdalnego sterowania pozwala na płynne przyśpieszanie i hamowanie. Deskorolka elektryczna SPOKEY Rush może pracować w jednym z dwóch trybów - wolna jazda oraz szybka jazda.