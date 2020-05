STIGA Autoclip 550 SG

Kosiarka STIGA jest przeznaczona do trawników o powierzchni do 5000 m2.

Test automatycznego robota koszącego STIGA do trawników o powierzchni do 5000 metrów kwadratowych.

Najbardziej zaawansowany robot dostępny aktualnie w ofercie marki STIGA, dedykowany do powierzchni trawnika nie przekraczającej 5000 m2. Model Autoclip 550 SG to prawdziwy przedstawiciel klasy inteligentnego gospodarstwa.

Sprzęt został wyposażony we wbudowany moduł SIM pozwalający na jego bezprzewodową obsługę za pomocą smartfona i dedykowanej aplikacji. Zarządzanie pracą kosiarki może odbywać się z dowolnego miejsca na świecie. Oczywiście robot może być programowany również bezpośrednio z poziomu dotykowego wyświetlacza graficznego.

Szerokość koszenia w przypadku modelu 550 SG to 29 cm, natomiast wysokość cięcia może być regulowana mechanicznie w zakresie 25-77 mm. Maksymalne nachylenie terenu nie powinno przekraczać 45%.

Zastosowany silnik bezszczotkowy jest zasilany przez dwa akumulatory litowo-jonowe o pojemności 7,5 Ah każdy. Model wyposażono w odbiornik Bluetooth, czujnik deszczu, opcję wykrywania przeszkód, sensor podnoszenia i czujnik zderzeniowy.

Robot otrzymał również moduł GPS usprawniający jego przemieszczanie się w przestrzeni. Powrót kosiarki do bazy odbywa się z wykorzystaniem przewodu granicznego. Robot został zabezpieczony przed kradzieżą za pomocą kodu PIN. Model jest w stanie wyróżnić do 8 stref koszenia, a jego średni czas pracy na jednym ładowaniu to nawet 420 min.

Produkt jest dostępny do kupienia TUTAJ.