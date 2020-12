SYNOLOGY DS1621xs+ NAS z 10-gigabitowym Ethernetem

Testujemy DS1621xs+ - pierwszy tego typu serwer od Synology, domyślnie wyposażony w 10-gigabajtową kartę Ethernet. Czy to nadal sprzęt do małej firmy i dla wymagających użytkowników domowych?

SYNOLOGY DS1621xs+

Jak dziś pamiętam rok 1998, kiedy dysk twardy o pojemności czterech gigabajtów wydawał się przestrzenią nie do zapełnienia. Wtedy, naiwne myślenie zderzyło się z rzeczywistością - pojawiły się pierwsze filmy DivX. Od tego czasu minęły 22 lata, a ilości danych, które przechowujemy wcale nie maleją. Wracając z jednego wyjazdu wakacyjnego, w naszym folderze ze zdjęciami przybywa po kilka gigabajtów danych. Czasami przerzucamy nasze archiwa na dyski zewnętrzne, gdzie popadają w zapomnienie. Jeśli jednak chcemy się podzielić naszymi plikami z innymi osobami, wrzucamy je w tzw. chmurę.

A co w sytuacji, w której dostępu do dokumentów potrzebuje kilka osób naraz? Dziś nie ma potrzeby posiadania osobnej serwerowni - wystarczy pojedynczy komputer z zainstalowaną odpowiednią dystrybucją Linuxa. To jednak również koncepcja wymagająca sporej wiedzy i cierpliwości. Szukając kompleksowych rozwiązań, zdecydowanie lepiej sięgnąć po dysk wyposażony w interfejs sieciowy, bądź mini-serwery typu NAS. Dziś przyjrzymy się właśnie takiemu urządzeniu - SYNOLOGY DS1621xs+.

Do testów otrzymaliśmy nie tylko DS1621xs+, ale także kartę sieciową E10G18-T2, dwa dyski twarde NVME SNV3400 400 GB oraz cztery dyski Seagate Enterprise NAS o pojemności 6000 GB.

Synology DS1621xs+ - Budowa NAS, wyposażenie

W komplecie z DS1621xs+ dostajemy kabel zasilający, instrukcję szybkiej instalacji, dwa kable Ethernet (niestety oba w standardzie CAT 5e), kluczyk do blokowania kieszeni oraz śrubki do przykręcenia dysków 2,5”.

Urządzenie zaskakuje swoimi niewielkimi rozmiarami. Wymiary zewnętrzne to 166 mm x 282 mm x 243 mm (wys. x szer. x głęb.). Zatem DS1621xs+ jest mniejszy od drukarki laserowej czy urządzeń wielofunkcyjnych, które przeważnie trzymamy przy naszych komputerach. Do dyspozycji mamy sześć zatok wyposażonych w wygodne „sanki” dla dysków twardych, które możemy zamknąć kluczykiem dołączonym do zestawu. Po ich wyjęciu ukazują się też nam dwa sloty przeznaczone dla dysków NVMe, które mogą pełnić rolę cache w urządzeniu. Szkoda, że Synology nie umożliwia stworzenia szybkiego wolumenu na takich nośnikach.

Z przodu producent umieścił pojedynczy port USB, który jest schowany we wgłębieniu obudowy, przez co niektóre grubsze pendrive'y mogą do niego nie pasować. Jednak nic straconego, ponieważ na tylnym panelu znajdziemy jeszcze dwa dodatkowe złącza. Poza portami USB do dyspozycji mamy trzy złącza sieciowe, w tym jedno obsługujące 10-gigabitową łączność oraz dwa złącza eSATA służące do podłączenia dodatkowych kieszeni na dyski DX517. Dzięki takiej rozbudowie DS1621xs+ może obsługiwać maksymalnie do szesnastu dysków twardych.

Nad kieszeniami dla dysków mamy jeszcze przycisk do włączenia serwera oraz diody informujące o pracy urządzenia. Dodatkowo, NAS informuje o swoim starcie sygnałem dźwiękowym.

Za chłodzenie całej konstrukcji odpowiadają dwa 92 mm wentylatory. Są one niesłyszalne, jeśli urządzenie nie jest nadmiernie obciążone. Nie sugerujemy jednak umieszczać NAS’a w sypialni, ponieważ w momencie kiedy procesor zostaje obciążony, chłodzenie przyspiesza a szum, jaki wydaje przeciskające się powietrze może być już uciążliwy. Podczas obciążenia serwera pomiar hałasu wskazywał 53 dB, przy czym odgłosy otoczenia, w którym urządzenie pracowało, wynosiły 41 dB.

Po zdjęciu obudowy ukazuje nam się slot PCI-E x8, w którym możemy zamontować między innymi kartę sieciową. Mimo iż deklarowany pobór mocy wynosi max 65 W (co potwierdziły pomiary watomierzem w czasie naszych testów), producent zdecydował się na zamontowanie zasilacza o mocy 250 W oraz sprawności 80 BRONZE.

Jeśli już mowa o wnętrzu, należy zaznaczyć, że urządzenie bazuje na 35-watowym procesorze Intel XEON-D 1527. Jest to czterordzeniowa i ośmiowątkowa jednostka bazująca na architekturze Brodwell, która pracuje z częstotliwością 2,2 GHz, maksymalnie osiąga 2,7 GHz w trybie Turbo. Procesor ten zapewnia o wiele większą wydajność niż powszechnie stosowane w NAS-ach procesory serii Intel ATOM.

Domyślna konfiguracja wyposażona jest w 8 GB pamięci RAM DDR4 o częstotliwości pracy 2400 MHz obsługujących korekcję błędów ECC. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy rozbudowali ją do 32 GB (maksymalnie). Od spodu urządzenia, pod małą klapa przykręconą dwiema śrubkami, znajdują się dwa sloty kości pamięci w standardzie SO-DIMM.

Synology DS1621xs+ - KARTA E10G18-T2 oraz dysk SNV3400

Zanim przejdziemy do omówienia dysków NAS od Synology, przedstawmy dodatkowe akcesoria, które otrzymaliśmy. E10G18-T2 to dwu-portowa karta sieciowa, w której 10-gigabajtowa transmisja odbywa się po standardowym kablu Ethernet. Jedynym wymogiem są kable kategorii CAT6. Karta domyślnie wyposażona jest śledź low profile, ale w komplecie otrzymujemy również pełnowymiarowy slot do klasycznej obudowy.

Sporą część płytki drukowanej przysłania czarny radiator, pod którym znajdują się dwa układy Qlogic Fastlinq Ql 41102 oraz Broadcom BCM84886. Dzięki identyfikacji układów odpowiedzialnych za pracę, byliśmy w stanie odnaleźć pasujące sterowniki (system Windows 10 automatycznie ich nie instaluje).

Nie mniej ciekawe są dyski NVME SNV3400, których będziemy używać jako cache dla naszego serwera - komunikujące się poprzez magistralę PCI-E 3.0.

Deklarowane parametry to odczyt z prędkością 3100 MB/S oraz zapis 550 MB/S. Dyski posiadają 5-letnią ograniczoną gwarancję do 500 TB zapisanych danych. Zmierzone prędkości odczytu w programie CrystalDiskMark oraz ATTO możemy zaobserwować na poniższych screenach.

Synology DS1621xs+ - Konfiguracja i System

Skoro omówiliśmy już cały osprzęt, skupmy się na oprogramowaniu. DS1621xs+ zarządza opracowana przez Synology dystrybucja bazująca na Linuxie o nazwie Disk Station Manager (w skrócie DSM). Całą konfigurację przeprowadzimy przez naszą przeglądarkę - przy pierwszym uruchomieniu pojawi się intuicyjny kreator, który wskaże nam kolejne kroki instalacji.

Po utworzeniu konta Synology, dzięki specjalnemu linkowi, będziemy mieli dostęp do naszego serwera i udostępnionych na nim danych.

System DSM po konfiguracji nie odstrasza nas interfejsem, widać że był projektowany tak, aby każdy sobie z nim poradził. Pojawiają się standardowe okna, a wszystko obsługujemy poprzez kliknięcie myszką - nic się nie zawiesza. Gdyby nie to, że wszystko uruchamiamy z przeglądarki, można by mieć wrażenie, że mówimy o systemie zainstalowanym na komputerze. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by NAS-em sterować z poziomu telefonu.

Warto wspomnieć, że pełny rozruch urządzenia zajmuje dwie minuty, choć z racji na typ sprzętu nie będzie raczej ono za często wyłączane.

Domyślnie na pulpicie mamy umieszczone cztery skróty:

Centrum Pakietów - to znane rozwiązanie, choćby z systemów LINUX. To tutaj instalujemy dodatki do naszego systemu. Jest w czym wybierać - od narzędzi do robienia automatycznych kopii, przez serwery multimedialne, po protokoły obsługi baz danych. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby DS1621xs+ stał się pełnoprawnym serwerem strony WWW z obsługą PHP i MySQL.

W celu sprawdzenia, jak testowany sprzęt radzi sobie z obsługą multimediów, zainstalowaliśmy na nim serwer PLEX. W bardzo dużym uproszczeniu: przypomina to "domowy Netflix", który zarządza całą naszą prywatna biblioteką multimedialną. Mamy do niego nie tylko dostęp lokalny przez sieć, ale także zdalny, po zalogowaniu do aplikacji, np. na naszym telefonie. Za konwertowanie materiału odpowiada w całości urządzenie, na którym jest postawiony serwer PLEX; więc jeśli wasz telewizor nie radzi sobie z obsługą niektórych formatów plików, a możecie zainstalować na nim aplikację, to warto rozważyć taką opcję.

Synology tutaj nie zawiodło. Bez żadnego problemu byliśmy w stanie na dwóch różnych urządzeniach oglądać materiał w rozdzielczości 4K z bitrate ponad 50 Mbit. Obciążenie procesora podczas takiej pracy wynosiło 98%.

Panel Sterowania - tutaj zarządzamy ustawieniami naszego NAS-a

File Station, inaczej przeglądarka plików - to miejsce, w którym możemy zarządzać plikami na naszych wolumenach i przenosić je między udostępnione foldery.

Pomoc DSM - tutaj nic nie trzeba raczej tłumaczyć.

Więcej opcji znajduje się pod przyciskiem umieszczonym w lewym górnym rogu, pod którym kryje się dodatkowe menu.

Należy pamiętać, aby po pierwszym uruchomieniu udać się do opcji "Zarządzanie przechowywaniem" - to tutaj tworzymy pulę pamięci, na której później można stworzyć wolumen (analogia partycji i dysku widocznego w Windowsie). Dyski możemy łączyć w macierze Raid .Obsługiwane standardy to :Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID F1. Dziwić może brak wsparcia dla własnego systemu jakim jest Synology Hybrid Raid (w skrócie SHR), który umożliwia użytkownikom stworzenie macierzy z dysków o różnej pojemności.

W tym miejscu sprawdzimy także stan "zdrowia" naszych dysków oraz stworzymy dysk dla cache z dostępnych nośników NVME. Jak już wspominaliśmy, zabrakło możliwości stworzenia mniejszej puli dla dysków NVME, których prędkość jest - co by nie mówić - o wiele szybsza niż rozwiązań opartych na złączach SATA.

Przejdźmy do testów, w czasie których komputer komunikował się bezpośrednio z NAS, dzięki dostarczonej karcie E10G18-T2, z prędkością 10 Gbit. W drugi port LAN została podpięta standardowa sieć z dostępem do Internetu o maksymalnej przepustowości 1 Gbit.

PLATFORMA TESTOWA:

PROCESOR: INTEL CORE i9 10850K

INTEL CORE i9 10850K PŁYTA GŁÓWNA: GIGABYTE Z490 MASTER

GIGABYTE Z490 MASTER RAM: PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17

PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17 DYSK: ADATA SX8200 1TB ADATA SU650 1TB

ADATA SX8200 1TB ZASILACZ: COOLER MASTER 750W

COOLER MASTER 750W CHŁODZENIE: COOLER MASTERMasterAir MA620P RGB

COOLER MASTERMasterAir MA620P RGB KARTA GRAFICZNA: MSI GTX 1660 SUPER

Synology DS1621xs+ - TESTY

Z trzykrotnie powtarzanych testów, została wyciągnięta średnia, zarówno dla odczytu, jak i zapisu na NS. Sprawdziliśmy również, jaki efekt daje uruchomienie cache w systemie Synology. I chociaż nie nastawialiśmy się na znaczące różnice, to mamy świadomość, że cache przynosi największe efekty przy obciążeniu pochodzącym z kilku źródeł.

Jako pierwsze przeprowadziliśmy proste testy polegające na kopiowaniu plików w systemie Windows. W pierwszym skopiowaliśmy folder o pojemności 11,9 GB zawierający ponad 24 tysiące plików. Natomiast w drugim teście naszą próbką był jeden plik “ważący” 61,3 GB.

Różnice pomiędzy włączonym a wyłączonym cache widać przy kopiowaniu oraz odczycie mniejszych plików. Znikają, gdy przeprowadzamy operacje na większych, pojedynczych plikach. Podczas kopiowania większych plików system Windows pokazywał prędkość, która oscylowała w okolicach 510 Mb/s, co potwierdza następny nasz test, przeprowadzony w aplikacji NAS Performance Toolkit 1.7.

Wielkość próbki, którą testowaliśmy, to 8 GB. Przy odczycie widać różnice pomiędzy systemem wyposażonym w cache a pracującym bez tego.

Na koniec przeprowadziliśmy testy syntetyczne w programach ATTO disk benchmark oraz CrystalDiskMark.

Po raz kolejny zapis losowy w programie CrystalDiskMark pokazuje przewagę serwera wyposażonego w cache.

W programie ATTO przy standardowej wielkości próbki wynoszącej 64 MB bardzo szybko osiągamy prędkości osiągające max przepustowości karty sieciowej. Warto też zwrócić uwagę na ilość operacji na sekundę tak zwanych IOPS. To ważna informacja dla planujących wykorzystać DS1621xs+ w miejscu pracy, gdzie kilka osób w tym samym czasie może przecież pracować na tych samych plikach.

Synology DS1621xs+ -PODSUMOWANIE

DS1621xs+ od SYNOLOGY to serwer, jednak określając go w ten sposób, nie podkreślamy pełni jego możliwości. Jest to efektywne rozwiązanie Plug&Play, zapewniające wysoką kompatybilność i imponującą wydajność. W cenie urządzenia otrzymujemy autorskie aplikacje Synology, w tym bez-licencyjne rozwiązania do backupu infrastruktury IT, wirtualizacji maszyn Windows i Linux czy konfiguracji klastra wysokiej dostępności.

Oczywiście zbudowanie własnego, domowego serwera zapewni nam dodatkowe możliwości rozbudowy i personalizacji, ale jest to scenariusz, w którym nie otrzymamy gwarancji, wsparcia producenta, a optymalizacja zależy tylko od naszych umiejętności. Tymczasem kompleksowe rozwiązanie od Synology zapewni nam tymczasem stabilność, wysoką szybkość wdrożenia, gwarancję na okres aż 5 lat i niską konsumpcję energii. Są to zalety, które w wielu wypadkach uzasadniają wybór urządzenia NAS - nawet takiego, wycenianego na około 4000 zł. Właściwie jedyne czego nam zabrakło to obsługa SHR.