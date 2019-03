Samsung 860 PRO 512 GB

Najwydajniejszy dysk SSD 2,5" na rynku. Nośnik Samsunga to zwycięzca naszego testu.

Dyski SSD z oferty Samsunga uchodzą za najwydajniejsze na rynku. Wyniki uzyskane w laboratorium PC World potwierdzają tą teorię. Model 860 Pro to niekwestionowany zwycięzca testu. Konstrukcja została oparta o wydajne moduły 3D NAND MLC oraz autorski kontroler Samsung MJX. Deklarowana prędkość odczytu to 560 MB/s, a deklarowana prędkość zapisu 530 MB/s. Wyniki uzyskane w syntetycznym benchmarku CrystalDiskMark potwierdzają te rezultaty określając odczyt na poziomie 564,4 MB/s a zapis na poziomie 535,1 MB/s. Nie bez znaczenia w tym wypadku jest fakt, że wynik zapisu to najwyższa taka wartość odnotowana pośród wszystkich 13 przetestowanych dysków. Bezkonkurencyjnie wypadło również tempo instalacji gry Wolfenstein II: The New Colossus (198 s) i czas kopiowania 45,5 GB małych plików (181,25 s). Małym potknięciem jest w tym wypadku czas uruchamiania programu Adobe Premiere Pro (10,17 s), ale nie odstaje on w znaczący sposób od konkurentów. Dysk otrzymał moduł szyfrowania sprzętowego ze wsparciem standardu OPAL. Deklarowany czas między awariami został oszacowany na poziomie 2 000 000 godzin. Dysk jest objęty 5-letnią gwarancją producenta. Niestety nie sposób nie wspomnieć o kosmicznej cenie Samsunga 860 PRO. Pomimo świetnych wyników, relacja ceny do wydajności nie wypada korzystnie.

Wszystkie wyniki są dostępne w tabelce testu zbiorczego dysków SSD 480 - 512 GB.