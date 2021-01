Samsung 870 EVO - budżetowa seria powraca [TEST]

Model 870 EVO to najnowszy przedstawiciel popularnej serii nośników SSD SATA 2,5" od Samsunga. Odświeżona konstrukcja to następca modelu 860 EVO zaprezentowanego w 2018 roku.

Dyski z serii 800 EVO należą do najczęściej wybieranych konstrukcji na polskim rynku. Trudno uwierzyć, że producent kazał nam czekać ponad 2 lata na nową wersję popularnego nośnika. Trzeba przy tym pamiętać, że SATA III to dość leciwe rozwiązanie, w związku z czym nowe dyski nie przynoszą rewolucyjnych zmian. Deklarowana prędkość odczytu wzrosła z 550 MB/s do 560 MB/s, zapis natomiast podniesiono z 520 MB/s do 530 MB/s. Bez zmian pozostało TBW na poziomie 2400 TB dla najpojemniejszej, 4-terabajtowej odmiany. Zastosowane moduły pamięci to ponownie kości V-NAND TLC, tym razem z dopiskiem 3D. Ponadto dyski otrzymały także nowe kontrolery Samsunga o oznaczeniu MKX.

Do naszej redakcji trafił model o pojemności 256 GB. Wariant ten jest wyposażony w 512 MB pamięci cache LPDR4. Jego pozostałe parametry nie odbiegają od konstrukcji o większych pojemnościach. Odczyt losowy QD32 określono na poziomie 98000 IOPS, a zapis na poziomie 88000 IOPS. W przypadku odczytu QD1 deklarowana wartość to 13000 IOPS, a zapisu 36000 IOPS.

Cena i dostępność

Pisząc tą recenzję poznaliśmy wyłącznie sugerowaną cenę modelu 500 GB określoną na poziomie 329 zł. Oznacza to, że mamy do czynienia z jednym z droższych dysków SSD SATA na rynku. Część konkurentów z powodzeniem schodzi do poziomu 270 zł. Dotychczas dostępny na rynku model 860 EVO w chwili pisania tych słów jest wyceniony na 299 zł.

Konstrukcja

Dysk sprzedawany jest w małym kartoniku pozbawionym dodatkowych akcesoriów. Obudowa nośnika została wykonana z metalu. Jej wymiary to 100 x 69,9 x 6,8 mm przy wadze całości na poziomie 44,6 g. Komponent otrzymał wykończenie klasyczne dla serii 800 EVO - czarne malowanie z logo marki Samsung i szarymi nadrukami.

Testy i wydajność

Dysk przetestowaliśmy w popularnych benchmarkach - CrystalDiskMark i ATTO Benchmark.

Wyniki prezentują się następująco:

Porównując rezultaty Samsunga z wcześniej testowanymi przez nas nośnikami, przygotowaliśmy poniższy wykres:

Testy przeprowadzono na platformie wyposażonej w procesor Intel Core i9 10th gen 10980xe oraz 32 GB Pamięci RAM DDR4 Patriot VIPER 3600 MHz

Nasza opinia

Samsung 870 EVO to poprawny produkt, którego premiera w aktualnej sytuacji rynkowej przejdzie raczej bez większego echa. Ceny nośników SSD nie zmieniły się znacząco od przynajmniej 2 lat, a sami producenci dotarli do ściany wydajnościowej w przypadku interfejsu SATA III. Delikatne różnice między poszczególnymi modelami, sugerują że najlepszym rozwiązaniem jest wybór taniego nośnika sprawdzonej firmy. Seria EVO 800 wprawdzie to budżetowe rozwiązanie w ofercie Samsunga jednak nadal zauważalnie droższe od przynajmniej kilku konstrukcji o podobnych parametrach. Osoby, które mimo wszystko zdecydują się na dodatkowy wydatek, otrzymają solidny nośnik z 5-letnią gwarancją i niezłymi parametrami.