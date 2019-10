Samsung 970 PRO - Test dysku NVMe M.2 V-NAND

Do naszej redakcji trafił dysk Samsunga model 970 PRO NVMe M.2 o pojemności 1 TB. Sprawdziliśmy jak wypadnie w naszych testach.

Dysk SSD 970 PRO NVMe M.2 jest topowym produktem w ofercie Samsunga. Oferowany jest w dwóch wariantach pojemnościowych: 1 TB i 512 GB. Model ten oferowany jest z 5-letnią gwarancją, zapewniając do 1200 terabajtów zapisu (TBW). Samsung wyposażył go w najnowszą technologię V-NAND i nowy kontroler pamięci Phoenix.

Samsung SSD 970 PRO NVMe M.2 - cena i dostępność

Samsung SSD 970 PRO NVMe M.2 w wersji 1 TB to wydatek około 1479 zł. Jego mniejszy wariant można nabyć za około 719 zł.

Samsung SSD 970 PRO NVMe M.2 - konstrukcja i zestaw

Samsung dostarcza swoje dyski w czarnym, skromnym pudełku.

W pudełku znajduje się kremowy plastik złożony z dwóch części. W samym jego środku znajduje się nasz produkt przykryty przezroczystym plastikiem. Między obiema częściami kremowego plastiku znajduje się krótka instrukcja montażu oraz informacje dotyczące gwarancji.

Dysk nie posiada fabrycznie zainstalowanego dużego radiatora, przez co bez problemu umieścimy go pod przykładowo kartą graficzną, bez obaw, że będzie o nią zachaczał. Samsung w celu zapewnienia optymalnego poziomu temperatury, wyposażył go w zaawansowany niklowany kontroler i rozpraszacz ciepła oraz system Dynamic Thermal Guard, automatycznie monitorującego temperaturę pracy.

Samsung SSD 970 PRO NVMe M.2 - Specyfikacja testowanego nośnika

Pojemność: 1 TB

1 TB Typ: M.2

M.2 Interfejs: PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3

PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 Kontroler: Samsung Phoenix Controller

Samsung Phoenix Controller Kości pamięci: Samsung V-NAND 2-bit MLC

Samsung V-NAND 2-bit MLC Pamięć podręczna: Samsung 1 GB Low Power DDR4

Samsung SSD 970 PRO NVMe M.2 - Platforma testowa

Do testów użyliśmy platformy zbudowanej na bazie procesora Intel i9 9980XE oraz płyty ASRock X299 Taichi XE.

Procesor: Intel i9 9980XE

Intel i9 9980XE Płyta główna: ASRock x299 Taichi XE

ASRock x299 Taichi XE Pamięć Ram: HyperX Predator 3600 MHz 64 GB

HyperX Predator 3600 MHz 64 GB Karty graficzne: 2x Asus Dual GeForce RTX 2080 SUPER EVO OC (SLI)

2x Asus Dual GeForce RTX 2080 SUPER EVO OC (SLI) Zasilacz: Chieftronic PowerPlay 1200W

Chieftronic PowerPlay 1200W System: Windows 10

Samsung SSD 970 PRO NVMe M.2 - Testy

Czasy pakowania i rozpakowywania plików są zdecydowanie lepsze niż w przypadku testowanego przez nas dysku Crucial P1, osiągając czasem nawet dwukrotnie lepsze od niego rezultaty.

Podczas kopiowania plików w obrębie testowanego dysku, Microsoft Windows 10 pokazywał wartości dla wielu plików czasem przekraczające 1 GB/s, a dla pojedynczego pliku ponad 2 GB/s. Są to piekielnie duże prędkości, zapewniające bardzo szybką pracę komputera.

Testy wielozadaniowości wykazały równie dobre rezultaty. Dysk nie ma problemów z jednoczesnym kopiowaniem wielu plików i kompresją paru innych. Kopiowanie lekko ponad 30 GB zdjęć zakończył w 40 sekund, a kompresja zajęła zaledwie 21 sekund.

Wyniki uzyskane w CrystalDiskMarku w wersji 6.0.2 są dokładnie takie jakich się spodziewaliśmy po wcześniej przeprowadzonych testach, czyli bardzo dobre.

Samsung SSD 970 PRO NVMe M.2 - Podsumowanie

Samsungowi udało się wyprodukować dysk, który nie dość że jest bardzo wytrzymały, to jest jeszcze piekielnie szybki. Docenią to zarówno gracze, jak i profesjonaliści potrzebujący dobrego, niezawodnego i bardzo szybkiego miejsca do przechowywania swoich plików. Jest on zdecydowanie godny polecenia.