Samsung AX40R3030WM to oczyszczacz powietrza, który dostosuje się do twoich potrzeb i zabezpieczy przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami.

Oczyszczacz powietrza Samsung AX40R3030WM to model, który jest w stanie utrzymać odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach o powierzchni 40 m2. Maksymalny przepływ powietrza (CADR) wynosi 311 m3/h. Urządzenie zostało wyposażone w 3-stopniowy standardowy system filtrujący:

Filtr wstępny - wychwytuje sierść, grubszy kurz oraz inne większe zanieczyszczenia, które niepotrzebnie zapychałyby pozostałe filtry,

- wychwytuje sierść, grubszy kurz oraz inne większe zanieczyszczenia, które niepotrzebnie zapychałyby pozostałe filtry, Filtr węglowy (dezodoryzujący) - zatrzymuje zanieczyszczenia gazowe, takie jak formaldehyd czy benzen oraz neutralizuje nieprzyjemne zapachy,

- zatrzymuje zanieczyszczenia gazowe, takie jak formaldehyd czy benzen oraz neutralizuje nieprzyjemne zapachy, Filtr HEPA H13 - oczyszcza powietrze z pyłów zawieszonych, a także z alergenów, wirusów i bakterii.

Żywotność filtrów HEPA i węglowego przewidziana jest na 12 miesięcy.

Oczyszczacz powietrza Samsung AX40 może pracować w trzech prędkościach. Do tego istnieje możliwość uruchomienia trybu Auto, w którym urządzenie samo dostosowuje moc pracy do poziomu zanieczyszczeń. Należy jednak zaznaczyć, że urządzenie pracuje z pełną wydajnością dopiero wtedy, kiedy stężenie pyłów przekroczy 300% normy. Możemy także włączyć tryb Nocny zapewniający komfort podczas snu - wyświetlacz zostaje wygaszony a natężenie dźwięku spada do 20 dB. Możliwe jest również uruchomienie funkcji Timera.

Zaletą oczyszczacza Samsung są wbudowane czujniki pyłu oraz gazu, które monitorują jakość powietrza i automatycznie dostosowują tryb działania. Czterokolorowy wskaźnik określa czystość powietrza, z kolei Air Sensing Light ilustruje jego stan.

Posiada możliwość zablokowania panelu sterującego, aby uniemożliwić najmłodszym samodzielna zmianę ustawień oraz wygodny uchwyt, dzięki któremu łatwo przeniesiemy urządzenie w inne miejsce.