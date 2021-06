Niezniszczalny pendrive od Samsunga.

Samsung BAR Plus 128GB może poszczycić się dobrymi osiągami. Co prawda zapis może odbywać się z prędkością około 35 Mb/s, jednak odczyt dochodzi nawet do 300 Mb/s. Producent podaje, że plik 4K UHD o wadze 3 GB można przenieść na komputer w czasie około 10 sekund.

Poza osiągami warto zwrócić także uwagę na zabezpieczenia oraz odporność sprzętu na wiele czynników zewnętrznych. Pendrive jest wodoodporny i wytrzyma w wodzie morskiej do 72 godzin. Wytrzymuje temperaturę operacyjną od -25°C do 85°C oraz nieoperacyjną od -40°C do 85°C. Jest także odporny na wstrząsy, promienie rentgenowskie oraz działanie magnesów.

Samsung BAR Plus 128GB ma bardzo elegancki i stonowany wygląd. Metalowy korpus tworzy spójną całość, dzięki czemu pozbędziemy się problemu znikającej zatyczki.

Pendrive działa w standardzie USB 3.1.

Producent zapewnia pięcioletnią gwarancję.

Samsung BAR Plus dostępny jest także w wariantach: 32 GB, 64 GB oraz 256 GB, z czego dwa pierwsze oferują prędkość odczytu do 200 Mb/s.