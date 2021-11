Tańszy z tegorocznych średniaków Samsunga - model Galaxy A32 - oferuje zaskakująco wiele jak na swoją cenę.

Samsung Galaxy A32 oferuje ciekawą specyfikację techniczną w cenie około tysiąca złotych. Na uwagę zasługuje tutaj wyświetlacz oraz pojemna bateria.

Samsung Galaxy A32 to najtańszy średniak w ofercie Samsunga. Smartfon posiada jeden z najlepszych wyświetlaczy w cenie zbliżonej do 1000 zł. Na pokładzie znajdziemy bowiem ekran o przekątnej 6,4 cala wykonany w technologii Super AMOLED, która gwarantuje idealne odwzorowanie czerni oraz żywe kolory. Rozdzielczość panelu to Full HD+ - 2400 x 1080 pikseli. Dzięki temu elementowi Samsung Galaxy A32 świetnie sprawdzi się do oglądania filmów i seriali.

W Polsce kupimy wariant z ośmiordzeniowym procesorem MediaTek Helio G80, wspieranym przez 4 GB pamięci RAM oraz 64/128 GB wbudowanej pamięci masowej. Dostępną przestrzeń możemy jednak powiększyć dzięki karcie microSD. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11.

Decydując się na stosunkowo niską cenę, Samsung musiał pójść na pewne ustępstwa. Oberwało się niestety aparatom. O ile główny aparat to 64 MP jednostka, to dwa pomocnicze aparaty charakteryzują się zaledwie 8, 5 oraz 2 MP rozdzielczości. Przednia kamera oferuje nam jednak 20 MP.

Kolejnym z mocnych punktów tego urządzenia jest jego pojemna bateria. Pojemność 5000 mAh powinna zapewnić długie godziny praca z dala od ładowarki, którą producent na szczęście umieścił w zestawie sprzedażowym. Nie zabrakło również modułu NFC.