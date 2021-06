Samsung Galaxy A41 to kompaktowy przedstawiciel ze średniej półki cenowej. Pomimo sporego stażu rynkowego to świetna propozycja dla osób szukających niewielkiego urządzenia.

Samsung Galaxy A41to kompaktowy przedstawiciel z bestsellerowej serii Galaxy A. Zeszłoroczny model wyposażono w ekran Super AMOLED o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Dzięki niewielkim ramkom urządzenie jest dosyć kompaktowe.

Urządzenie zasilane jest procesorem MediaTek Helio P65, który ma do dyspozycji 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Producent nie zapomniał o czytniku kart pamięci microSD oraz 48 MP aparacie głównym. Na pleckach znajdziemy również 8 MP aparat ultraszerokokątny.

Galaxy A41 zasilany jest akumulatorem o pojemności 3500 mAh ze wsparciem dla 15 W ładowania.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 z One UI. Producent przewiduje aktualizację do Androida 11 i One UI 3.1.

Warto zwrócić uwagę na 25 MP aparat przedni umieszczony w niewielkim wycięciu w ekranie oraz kilka wersji kolorystycznych, które przypadną do gustu młodszym użytkownikom.

Galaxy A41 posiada kilka funkcji znanych z droższych modeli. Mowa o ekranie Always-on-Display oraz możliwości pracy z więcej, niż jedną aplikacją w tym samym czasie.