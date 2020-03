Samsung Galaxy A50 Gradation Cover

Przezroczyste etui od Samsunga z ciekawym gradientem na panelu tylnym

Samsung Gradation Cover dla Galaxy A50 to kolejna propozycja przygotowana bezpośrednio przez producenta smartfona. W tym przypadku Koreańczycy zaprojektowali klasyczne etui, które wyróżnia się charakterystycznym tyłem.

Gradation Cover to kolejny pokorwiec Samsunga, które niestety zapewnia jedynie podstawowy poziom ochrony. Plastikowe etui ochroni plecki urządzenia przed zarysowaniami, ale w przypadku upadku może okazać się niewystarczające. Dodatkowo dolna część ramki oraz miejsce, gdzie umieszczono przyciski nie są chronione. Samsung twierdzi, że dzięki precyzyjnym wycięciom futerał oferuje swobodny dostęp do wszystkich portów/złączy. To prawda, ale odbywa się to kosztem niższego poziomu ochrony przed uszkodzeniami.

Na pleckach zastosowano charakterystyczny wzór gradientu. Dzięki niemu Galaxy A50 będzie wyróżniać się spośród wielu identycznych smartfonów. Dzięki Gradation Cover bardzo popularny model stanie się wyjątkowy.

Etui jest cienkie i wykonane z twardego plastiku. Niestety zabrakło wystających ramek, które ochroniłyby ekran przed upadkiem. Co ciekawe pomimo widocznie niższego poziomu ochrony, niż w innych prezentowanych przez nas pokrowcach Samsung chwali się, że Gradation Cover dla Galaxy A50 posiada certyfikat MIL STD 810G-516.6.