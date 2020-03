Samsung Galaxy A50 Ringke Fusion X

Ciekawe półprzezroczyste etui z wzorem moro o zwiększonej odporności na uszkodzenia.

Ringke Rearth to kolejny producent, który specjalizuje się tylko i wyłącznie w produkcji akcesoriów do smartfonów. Fusion X przygotowany dla Samsunga Galaxy A50 to ciekawe etui, które wyróżnia się niecodziennym wyglądem oraz zwiększonym poziomem ochrony urządzenia.

Pokrowiec wykonany jest z lekkiego termopoliuretanu oraz poliwęglanu. Ramka jest czarna, a tył posiada ciekawy wzór moro. Dodatkowo czarna ramka powoduje, że przedostające się drobinki kurzu w okolicach portów nie są widoczne. Fusion X posiada również specjalną warstwę antystatyczną, która nanoszona jest na samym końcu etapu produkcyjnego. Dzięki niej etui zbiera mniej kurzu od konkurencyjnych rozwiązań. Na powłokę antystatyczną naniesiono również powłokę, która minimalizuje ryzyko zarysowania telefonu, jeżeli kurz dostanie się pomiędzy etui, a obudowę urządzenia.

Wytrzymałość Ringke Fusion X potwierdzona jest wojskowym standardem MIL STD 810G 516.6. Producent zastosował autorską technologię Shock Absorption, która pochłania wstrząsy i urządzenia.

Pokrowiec posiada wystające krawędzie, które z tyłu chronią obudowę obiektywów, a z przodu zabezpieczają ekran. Ringke Fusion X w pełni zabezpiecza całe urządzenie i posiada wycięcia jedynie w okolicy głośników, mikrofonów oraz portów. Ciekawostką jest obecność uchwytu na zamocowanie smyczy.

Z tyłu na przezroczystym panelu producent postanowił zastosować ciekawy wzór moro, który wyróżnia to etui od konkurencyjnych konstrukcji.