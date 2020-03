Samsung Galaxy A50 Spigen Slim Armor Essential S

Przezroczysty pokrowiec z wbudowanym stojakiem i podwyższoną wytrzymałością.

Spigen to wiodący producent akcesoriów do smartfonów. Firma słynie z wytwarzania kilku modeli pokrowców dla wielu modeli smartfonów. Co jakiś czas na rynku pojawiają się nowe etui, a jednym z nich jest Spigen Slim Armor Essential S. To bardzo ciekawe akcesorium, ponieważ łączy kilka pożądanych cech, które sprawiają, że pokrowiec jest idealnym kompanem dla naszego smartfona.

Spigen Slim Armor Essential S to przezroczyste etui wykonane z termoplastycznego poliuretanu oraz wytrzymałego poliwęglanu. Połączenie dwóch materiałów sprawia, że mamy do czynienia z konstrukcją hybrydową, ale producent nie zdecydował się na zastosowanie kolorowej ramki.

Etui zapełnia kompleksową ochronę i w całości zabezpiecza smartfona. Dodatkowo funkcjonalność etui zwiększa wbudowany stojak, który pozwoli na wygodne przeglądanie treści multimedialnych w pozycji poziomej. Rozwiązanie to z pewnością docenią kino maniacy.

Spigen Slim Armor Essential S to pokrowiec oferujący zwiększoną odporność na upadki i uszkodzenia. Wysoki stopień ochrony potwierdzony jest spełnieniem wymagań wojskowego standardu MIL STD 810G-516.6. Producent zastosował także wystający rant z przodu, który chroni ekran przed uszkodzenim podczas upadku oraz porysowaniem. Nie zabrakło również autorskiej technologii Air Cushion, czyli wbudowanych poduszek powietrznych na rantach, które chronią narożniki urządzenia.