Samsung Galaxy A50 Wallet Cover

Klasyczny pokrowiec z klapką produkcji Samsunga z wbudowanym miejscem na kartę płatniczą.

Samsung Wallet Cover dla Galaxy A50 to typowe akcesorium od Samsunga, które znamy już od co najmniej kilku lat. Koreańczycy już wiele lat temu wpadli na pomysł wprowadzenia do sprzedaży etui, które posiada klapkę. Z upływem lat wygląd i funkcjonalność etui zmieniała się. Wallet Cover z wymiennej pokrywy tylnej z klapką wyewoluował do klasycznego pokrowca, który jest nakładany na urządzenie.

Wallet Cover dla Galaxy A50 to jeden z oryginalnych pokrowców Samsunga dedykowany dla Galaxy A50. Model ten zapewnia podstawową ochronę przed uszkodzeniami i zarysowaniami. Należy pamiętać, że podobnie, jak inne modele Wallet Cover ten również nie zapewnia 100 procentowej ochrony. Dolna część ramki oraz miejsce na przyciski są zupełnie odkryte.

Pokrowiec z klapką od Samsunga posiada wbudowany magnes, który automatycznie wybudza i usypia ekran. Etui została zaprojektowane w taki sposób, aby nie ograniczać funkcjonalności urządzenia. W środku klapki znajduje się wycięcie, które według producenta służy do przechowywania karty płatniczej. Galaxy A50 posiada wbudowane NFC, więc bardziej prawdopodobne jest, że wykorzystamy wnękę do przenoszenia karty miejskiej lub banknotów.

Wallet Cover dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych i posiada chropowatą fakturę, która poprawia chwyt telefonu.