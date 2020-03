Silikonowy pokrowiec dla Samsunga Galaxy A51 oferuje poprawiony chwyt i rewelacyjny dostęp do wszystkich gniazd.

Silicone Case to kolejny pokrowiec, który jeszcze do niedawna dostępny był jedynie dla flagowych modeli Samsunga z rodzin Galaxy S oraz Galaxy Note. Koreańczycy zdecydowali się na produkcję etui Silicone Case dla Galaxy A51, co jest świetnym ruchem.

Etui Samsung Silicone Case to oryginalne akcesorium, które wykonane jest z wysokiej jakości silikonu. Materiał ten znacząco zwiększa przyczepność, ale ma to swoje wady. Urządzenie w pokrowcu Silicone Case ciężko włożyć do kieszeni, a na dodatek całość przyciąga kurz.

Pokrowiec Silicone Case w środku posiada miękki materiał, który minimalizuje ryzyko porysowania plecków urządzenia w przypadku dostania się drobinek kurzu pomiędzy etui, a smartfona.

Etui jest cienkie i nie zwiększa zbytnio rozmiarów zewnętrznych urządzenia. Niestety, jak to w przypadku etui produkowanych przez Samsunga również Silicone Case dla Galaxy A51 nie zapewnia kompleksowej ochrony przed zarysowaniami i upadkami. Dolna ramka jest całkowicie odkryta.

Pokrowiec minimalnie wystaje ponad obrys urządzenia, dzięki czemu chroni zarówno obudowę obiektywów, jak i wyświetlacz.

Samsung Galaxy A51 Silicone Case dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych.