Samsung Galaxy A51 Spigen Liquid Air

Cienkie etui z ciekawym, matowym wzorem na pleckach.

Spigen Liquid Air to jedno z tańszych etui w naszym zestawieniu, a mimo to produkowane jest przez renomowaną firmę posiadającą lata doświadczeń w projektowaniu etui na smartfony.

Seria Liquid Air składa się z kilku podobnych do siebie etui. My wybraliśmy czarny, nieprzezroczysty wariant. Został on wykonany z trwałego, ale jednocześnie wystarczająco elastycznego termoplastycznego poliuretanu, który zapewnia odpowiednią wytrzymałość oraz ma matową powierzchnię.

Z tyłu producent zdecydował się na zastosowanie ciekawego wzoru składającego się z wielu trójkątów. Rozwiązanie to pozwala odmienić wygląd Galaxy A51. Pokrowiec przypadnie do gustu wszystkim użytkownikom, którzy nie lubią zbytnio wyróżniać się z tłumu.

Producent nie zapomniał o autorskiej technologii Air Cushion, czyli poduszkach powietrznych w narożnikach, które dodatkowo chronią ramkę podczas upadków z wyższej wysokości.

Spigen Liquid Air, jak sama nazwa wskazuje jest bardzo cienkim i lekkim etui. Po założeniu na smartfona nie zwiększa zauważalnie jego wymiarów zewnętrznych.

Etui zapewnia kompleksową ochronę przed zarysowaniami i upadkami, a na dodatek posiada wystające rogi chroniące obudowę obiektywów oraz wyświetlacz.