Samsung Galaxy A51 - test następcy popularnego i lubianego Galaxy A50

Galaxy A51 to przystępny cenowo smartfon, który posiada kilka rozwiązań rodem z kilkukrotnie droższych flagowców. Czy okaże się godnym następcą Galaxy A50?

Lepsze jest wrogiem dobrego. Samsung coś o tym wie i zaledwie po dziewięciu miesiącach od wprowadzenia na rynek hitowego Galaxy A50 zdecydował się na zaprezentowanie jego następcy - modelu Galaxy A51.

Samsung od lat z powodzeniem sprzedaje nie tylko flagowe modele z rodzin Galaxy S i Galaxy Note. Rekordy sprzedażowe biją także tańsze modele z portfolio koreańskiego producenta. Mało tego to właśnie znacznie przystępniejsze cenowo smartfony zapewniają Samsungowi miano jednego z największych producentów smartfonów na świecie.

Jednym z hitowych urządzeń będzie z pewnością najnowszy Samsung Galaxy A51. Urządzenie to wywodzi się z rodziny Galaxy A5 i jest bezpośrednim następcą takich modeli, jak Galaxy A5 2017 czy Galaxy A50. To właśnie użytkownicy Galaxy A5 2017 będą przesiadać się na Galaxy A51, gdyż ich umowy z operatorami właśnie dobiegają końca.

Sprawdzamy, czy średniak od Samsunga nadal jest godnym polecenia urządzeniem? A może to smartfon, który zawdzięcza swoją popularność fenomenalnym poprzednikom?

Samsung Galaxy A51 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Samsung Exynos 9611 (4 rdzenie, 2.3 GHz + 4 rdzenie, 1.7 GHz)

Układ graficzny: Mali-G72 MP3

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wbudowana: 128 GB

Maks. pojemność karty pamięci: 512 GB

Typ ekranu: Dotykowy, Super AMOLED

Przekątna ekranu: 6,5 cala

Rozdzielczość ekranu: 2400 x 1080

Zagęszczenie pikseli: 405 ppi

Rozdzielczość aparatu - tył: 5.0 Mpix, 48.0 Mpix, 12.0 Mpix - szerokokątny, 5.0 Mpix - macro

Rozdzielczość aparatu - przód: 32.0 Mpix - do selfie

Przysłona obiektywu: f/2.0 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.4 - tylny obiektyw makro, f/2.0 - przedni obiektyw

Zoom - kamera tylna: 8x zoom cyfrowy

Dodatkowe cechy aparatu: Wbudowana lampa błyskowa, Cyfrowa stabilizacja obrazu, Slow Motion HD 720p (do 240 kl./s)

Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K

Łączność: 4G (LTE), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi

System nawigacji satelitarnej: Beidou, Galileo, GPS, A-GPS, GLONASS

Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Czytnik linii papilarnych: wbudowany w ekran

Czujniki: Akcelerometr, Magnetometr, Światła, Zbliżenia, Żyroskop

Ładowanie bezprzewodowe: Nie obsługuje

Obudowa: Szkło Corning Gorilla Glass 3; plastik

Dual SIM: Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Zainstalowany system operacyjny: Android 10

Dodatkowe informacje: Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge, Obsługa radia FM, Skaner twarzy, USB OTG

Typ baterii: Litowo-jonowa

Bateria: Litowo-jonowa 4000 mAh

Wysokość: 158,5 mm

Szerokość: 73,6 mm

Grubość: 8,1 mm

Waga: 169 g

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Patrząc na specyfikację techniczną od razu widać, że Galaxy A51 jest średniakiem, który nie może aspirować do miana flagowca. W pewnych aspektach specyfikacja Galaxy A51 może rozczarowywać. Mamy tutaj na myśli między innymi obecność 4 GB pamięci operacyjnej.

Galaxy A51 oferuje nieco nowszy procesor Exynos 9611 w porównaniu do Exynos'a 9610 w Galaxy A50. Zmienił się również ekran. Jest on teraz większy o 0,1 cala i posiada inne proporcje - 20:9 zamiast 19,5:9.

Niezrozumiałym krokiem jest zastosowanie pamięci UFS 2.0 podczas, gdy Galaxy A50 oraz Galaxy A71 posiadają pamięć typu UFS 2.1.

W dalszym ciągu do dyspozycji użytkowników pozostało gniazdo słuchawkowe Jack, które jest coraz rzadziej spotykane.

Podobnie, jak poprzednik Galaxy A51 nie jest wodoodporny.

Samsung Galaxy A51 - Cena

Samsung przez lata wyrobił sobie solidną markę, co niestety ma odzwierciedlenie w cenach urządzeń.

Producent rok temu wprowadzając Galaxy A50 na rynek wycenił urządzenie na 1599 zł. Debiutujący obecnie w sklepach Galaxy A51 kosztuje o 100 zł więcej. W cenie 1699 zł otrzymujemy jedyną dostępna w Polsce konfigurację sprzętową z 4 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Oznacza to, że Galaxy A51 kosztuje praktycznie tyle samo, co zeszłoroczne flagowce Xiaomi Mi 9 i Mi 9T Pro. Za nieco mniejszą kwotę możemy kupić klasyczne Mi 9T, które jest wydajniejsze i lepiej wykonane od testowanego smartfona.

Galaxy A51 dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych - testowanej przez nas srebrnej, która wyglada raczej na białą, czarnej oraz niebieskiej, która wygląda bardziej jak zielona.

Samsung Galaxy A51 - Zawartość zestawu

Zestaw sprzedażowy Galaxy A51 niczym nie zaskakuje. Smartfon dostarczany jest w smukłym opakowaniu z kolorową podobizną smartfona. W środku na próżno szukać pokrowca czy folii na ekran. Samsung nigdy nie słynął z dostarczania takich akcesoriów nawet w o wiele droższych modelach. W opakowaniu oprócz samego Samsunga Galaxy A51 otrzymamy słuchawki douszne, przewód USB oraz szybką, 15 W ładowarkę Fast Charge. Nie zabrakło także skróconej instrukcji obsługi.

Samsung Galaxy A51 - Wygląd i jakość wykonania

Samsung Galaxy A51 współdzieli wygląd z Galaxy A71. Gdyby nie inne wymiary i wersje kolorystyczne dostarczonych do redakcji PCWorld egzemplarzy, telefony są niemalże nie do rozróżniania. Jedyną różnicą jest obecność dodatkowych oznaczeń na pleckach pod logotypem producenta w Galaxy A51.

W porównaniu do Galaxy A50, nowy model nie posiada już wycięcia w ekranie. Kamerka została umieszczona bezpośrednio w ekranie tak, jak w droższych modelach. W wyświetlacz wbudowano także czytnik linii papilarnych, który działa nieco lepiej, niż w Galaxy A50, ale nadal jest wolniejszy od fizycznych czytników linii papilarnych zastosowanych w Galaxy S10e czy nowym Huawei'u P40 Lite.

Frontowy panel zaskakuje niewielkimi ramkami okalającymi wyświetlacz. W segmencie cenowym Galaxy A51, konkurenci nadal potrafią oferować znacznie grubsze ramki.

Niestety podobnie, jak droższy Galaxy A71 smartfon wykonany jest ze słabych jakościowo materiałów. Panel przedni pokryty został szkłem Corning Gorilla Glass trzeciej generacji, które łatwo się rysuje.

Plecki wykonano z błyszczącego plastiku rysującego się niemalże od patrzenia. Sprawę ratuje nieco holograficzny wzór, który maskuje mniejsze mikro ryski. W kwestii jakości materiałów i wykonania Samsung musi uznać wyższość konkurencji.

Tył urządzenia jest lekko zaokrąglony, co poprawia komfort użytkowania. Niestety kupując Galaxy A51 nie unikniemy modnej ostatnimi czasy wystającej, prostokątnej obudowy obiektywów. Sprawia ona także, że dolna część plastikowych plecków nadmiernie rysuje się podczas podnoszenia urządzenia. Testowy Galaxy A51 po kilku dniach użytkowania posiadał w tym miejscu sporo drobnych mikro rysek i jedno większe zarysowanie.

Na lewym boku odnajdziemy jedynie tackę na karty SIM/microSD. U góry umieszczono dodatkowy mikrofon do systemu redukcji szumów.

Na dole Samsung umieścił złącze Jack oraz port USB Typu C. Nie zabrakło także głośnika oraz głównego mikrofonu do rozmów.

Z prawej strony znajdują się przyciski do regulacji głośności oraz włącznik. Ten drugi posiada nieco zmodyfikowane funkcje. Od teraz przytrzymanie przycisku zasilania nie wywołuje menu zasilania. W celu wyłączenia urządzenia należy przycisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy włącznik oraz przycisk zmniejszania głośności. To dosyć niewygodne i mylące.

Ramka wykonana jest z lakierowanego plastiku, który również ma tendencje do gromadzenia zarysowań.

Samsung Galaxy A51 - Wyświetlacz

Samsung Galaxy A51 posiada wyświetlacz typu Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala. To panel o rozdzielczości Full HD (2400 x 1080 pikseli). Koreańczycy od lat specjalizują się w produkcji smartfonów z matrycami organicznymi własnej konstrukcji, co widać już na pierwszy rzut oka. Ekran to jeden z najlepszych elementów testowanego smartfona. Nie jest to co prawda wyświetlacz, znany z topowych modeli kosztujących kilkukrotnie więcej, ale w normalnym użytkowaniu nie jest to odczuwalne.

Panel charakteryzuje się bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów oraz wysoką jasnością maksymalną. Należy podkreślić również, że wyświetlacz typu Super AMOLED nie powoduje nadmiernego zużycia energii podczas korzystania z trybu Always-on. To istotna informacja, ponieważ Galaxy A51 podobnie, jak wiele innych nowoczesnych smartfonów nie posiada wbudowanej diody powiadomień.

Samsung Galaxy A51 - Wydajność

Samsung Galaxy A51 wykorzystuje autorski układ Exynos 9611. Procesor ten został zaprezentowany we wrześniu ubiegłego roku i przeznaczony jest dla smartfonów ze średniej półki cenowej. Exynos 9611 obecnie znajduje się również w modelach Galaxy Xcover Pro oraz Galaxy M30s. Podobnie, jak zeszłoroczny Galaxy A50, również testowany przez nas Galaxy A51 ma do dyspozycji 4 GB pamięci operacyjnej. Taka ilość w smartfonie za 1699 zł w 2020 roku może nieco rozczarowywać. Chińscy producenci przyzwyczaili nas nawet do 8 GB w podobnie wycenionych konstrukcjach. Całość dopełnia 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Powyższy zestaw zapewnia wystarczającą wydajność podczas wykonywania typowych czynności. Niestety nie sposób zauważyć, że Galaxy A51 jest zauważalnie wolniejszy od droższego i wydajniejszego Galaxy A71 oraz konkurencyjnych konstrukcji. Testując Galaxy A51 zdarzało nam się sporadycznie zobaczyć spowolnienia oraz przycinające się animacje.

Szkoda, że Samsung nie zdecydował się na zastosowanie podzespołów z Galaxy A71, albo chociaż implementację 6 GB pamięci operacyjnej, które sprawiłyby, że Galaxy A51 stałby się znacznie bardziej przyszłościowym modelem.

Graczom zastanawiającym się nad zakupem Samsunga Galaxy A51 zdecydowanie polecamy rozejrzeć się za sprzętem konkurencji. Za nieco ponad 1500 zł kupimy wydajniejsze urządzenia z Xiaomi Mi 9T oraz Honor'em 20 na czele.

Smartfon przetestowaliśmy w popularnych testach syntetycznych. Oto wyniki:

3Dmark Sling Shot - 2096

Geekbench 5 Single - 348; Multi - 1299

Androbench Zapis sekwencyjny - 488,55 MB/s; Odczyt sekwencyjny 178,33 MB/s

Z nieznanych nam przyczyn testowany egzemplarz Samsunga Galaxy A51 nie był w stanie ukończyć testu syntetycznego Antutu.

Dla porównania umieszczamy rezultaty osiągnięte przez Samsunga Galaxy A71:

3Dmark Sling Shot - 3497

Geekbench 5 Single - 545; Multi - 1661

Antutu - 272221

Androbench Zapis sekwencyjny - 493,36 MB/s; Odczyt sekwencyjny 189,27 MB/s

Jak widać w testach syntetycznych Samsung Galaxy A51 jest zauważalnie mniej wydajniejszy od Galaxy A71. Co ciekawe pomimo, iż zastosowano pamięć UFS 2.0 to jej parametry są porównywalne z pamięcią Samsunga Galaxy A71.

W popularnych benchmarkach Samsung Galaxy A51 jest znacznie mniej wydajny od smartfonów wyposażonych w procesor Qualcomm Snapdragon 730 i kartę graficzną Adreno 618. W kwestii wydajności Galaxy A51 konkuruje ze smartfonami kosztującymi obecnie około 1000 zł.

Samsung Galaxy A51 - Oprogramowanie

Samsung Galaxy A51 podobnie, jak Galaxy A71 oraz mnóstwo innych modeli Samsunga wprowadzonych na rynek na przestrzeni ostatnich dwóch lat pracuje pod kontrolą Androida z autorską nakładką One UI, która mocno ingeruje w wygląd i funkcje systemu. Nie sposób nie pochwalić Samsunga za dopracowanie wizualne swojej nakładki graficznej, która posiada nawet animowane ikony. W chwili obecnej One UI to jedna z najciekawszych modyfikacji Androida, która spokojnie może konkurować z MIUI od Xiaomi.

Galaxy A51 posiada nakładkę One UI w wersji 2.0. Oznacza to, że smartfon nie posiada jeszcze funkcji, które zaprezentowane zostały podczas Galaxy Unpacked w lutym 2020 roku. Mowa między innymi o integracji Spotify z systemową aplikacją Zegar. Stosowna aktualizacja pojawi się zapewne w przeciągu najbliższych kilku miesięcy.

Podczas testów, które odbywały się na początku marca 2020 roku Samsung Galaxy A51 posiadał poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2020 roku. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Samsung mocno dba o terminowe udostępnianie aktualizacji zabezpieczeń, a i na brak aktualizacji rozwojowych również nie można narzekać.

One UI słynie z przemyślanego interfejsu oraz mnóstwa opcji dodatkowych. System oferuje między innymi globalny tryb ciemny, zabezpieczenia Knox, tryb obsługi jedną ręką, sklep z aplikacjami Galaxy Store, ekran krawędziowy oraz wiele innych, mniejszych rozwiązań.

Samsung Galaxy A51 - Aparat

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że skoro Galaxy A51 oraz Galaxy A71 posiadają identyczny wygląd oraz taką samą obudowę aparatów to również same obiektywy są identyczne. Niestety nic bardziej mylnego. Galaxy A51 oferuje zupełnie inne, nieco gorsze matryce, niż w Galaxy A71. Na szczęście aparat w Galaxy A51 i tak jest krokiem wprzód względem poprzednika - modelu Galaxy A50.

Główny obiektyw ma teraz 48 MP, a nie 25 MP, jak w poprzedniku. Nie zabrakło 12 MP obiektywu ultraszerokokątnego oraz dwóch 5 MP matryc. Jedna z nich jest obiektywem makro, a druga czujnikiem głębi.

W kwestii jakości fotografii Samsung Galaxy A51 plasuje się po środku stawki. Zdjęcia wykonane testowanym smartfonem nie zachwycają, ale jednocześnie nie rozczarowują. W dobrych warunkach oświetleniowych Galaxy A51 potrafi wykonać bardzo ładne zdjęcia, które idealnie nadadzą się na Instagram'a i Facebook'a.

Jakość matryc zastosowanych w Samsungu Galaxy A51 skutecznie weryfikuje noc. Zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych mają znacznie mniej szczegółów, a na dodatek nie zawsze są odpowiednio wyraźne.

Tradycyjnie już dla tańszych smartfonów matryce pomocnicze oferują zdjęcia w znacznie gorszej jakości, niż aparat główny.

Z przodu znajdziemy pojedynczy 32 MP aparat do selfie wbudowany w ekran. To identyczna matryca, jak ta, którą znajdziemy w droższym o 300 zł Galaxy A71. Oferuje ona tryb szerokokątny, a jakość zdjęć jest w zupełności zadowalająca. Przedni aparat pozwoli nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD przy zachowaniu 30 klatek na sekundę.

Galaxy A51 umożliwia także nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę bez stabilizacji obrazu. To nowość względem Galaxy A50, który pozwalał rejestrować wideo w Full HD. Po obniżeniu rozdzielczości do Full HD skorzystamy ze stabilizacji obrazu. Nie zabrakło także tryby Slow Motion, który rejestruje nagranie w 120 klatkach na sekundę przy zachowaniu rozdzielczości Full HD.

Samsung Galaxy A51 - Bateria

W przypadku baterii Samsung nie zdecydował się na jakiekolwiek zmiany względem poprzednika. Widocznie projektanci wyszli z założenia, że tego co dobre się nie zmienia. To nie do końca prawda, ponieważ o ile pojemność 4000 mAh jest w zupełności wystarczającą to w 2020 roku średniaki oferują już szybsze systemy ładowania, niż 15W rozwiązanie Fast Charge od Samsunga, które po raz pierwszy zostało użyte pięć lat temu.

Pomijając fakt, że szybkie ładowanie wcale nie jest najszybsze na baterie w Galaxy A51 ciężko narzekać. Akumulator wbudowany w testowanego smartfona w połączeniu z energooszczędnym procesorem wyprodukowanym w 10 nm procesie technologicznym zapewnia zadowalające czasu pracy.

Przy normalnym użytkowani Galaxy A51 poprosi nas o podłączenie do ładowarki po dwóch dniach. Przeglądając internet przy wykorzystaniu Wi-Fi możemy liczyć na żywotność w okolicach 11 godzinach.

Akumulator zastosowany w Galaxy A51 pozwoli przetrwać nudny dzień na uczelni lub podróż na drugi koniec Polski. Grając w gry musimy pogodzić się z ładowaniem co około 5 godzin.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Samsung Galaxy A71 rozładował się po 12 godzinach i 13 minutach.

Samsung Galaxy A51 - Podsumowanie

Cieżko wydać jednoznaczny werdykt na temat Samsunga Galaxy A51. Z pewnością nie jest to smartfon wybitny, ale z drugiej poza kilkoma drobnostkami ciężko znaleźć cechy, które dyskwalifikowałyby Samsunga Galaxy A51.

Niestety podobnie, jak większy brat Samsung Galaxy A51 w chwili obecnej z pewnością nie jest urządzeniem opłacalnym. Co prawda smartfon jest o 300 złotych tańszy od Galaxy A71, ale nadal powinien kosztować co najmniej 400 zł mniej, aby stać się konkurencyjnym dla chińskich modeli od Xiaomi.

Podczas testów Galaxy A51 doceniliśmy rewelacyjny wyświetlacz, niewielką kamerkę w ekranie, dopracowane oprogramowanie oraz zadowalające czasy pracy na baterii.

Do gustu zdecydowanie nie przypadła nam obudowa, brak ładowania bezprzewodowego, brak wodoszczelności oraz zbyt wysoka cena startowa.

Siłą Samsunga są intratne kontrakty z operatorami. Jeżeli przedłużasz właśnie umowę i możesz dostać Samsunga Galaxy A51 na preferencyjnych warunkach to nie będziesz rozczarowany. W przypadku zakupu na wolnym rynku można znaleźć wiele dużo lepszych, a jednocześnie tańszych smartfonów.