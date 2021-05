Samsung Galaxy A52 5G

Rozchwytywany średniak Samsunga.

Najnowszy model Samsunga okazał się hitem sprzedażowym. Niestety dla przyszłych chętnych jest to spory kłopot, ponieważ zdobycie popularnego modelu koreańskiego producenta może nie być proste.

Galaxy A52 5G spotkał się ze świetnym przyjęciem użytkowników. Patrząc na parametry tego modelu nietrudno się temu dziwić. Pierwszym co rzuca się w oczy jest ekran o przekątnej 6.5 cala i rozdzielczości 2400x1080 pikseli. Do tego dochodzi matryca Super AMOLED oraz częstotliwość odświeżania na poziomie aż 120 Hz. Z ekranem zintegrowany jest też czytnik linii papilarnych.

Wrażenie robi także aparat wyposażony w cztery obiektywy, które przebijają inne modele w podobnych cenach. Główny aparat oferuje nam 64 MP. Ponadto mamy do dyspozycji obiektyw ultraszerokokątny 12 MP, makro 5 MP oraz głębi ostrości 5 MP. Jakby tego było mało przednia kamera oferuje aż 32 MP rozdzielczości. Optyczna stabilizacja obrazu oraz tryb Super Steady redukują wszelkie drgania przy robieniu zdjęć oraz nagrywaniu filmów. Ta funkcja dostępna jest jedynie przy nagrywaniu filmów maksymalnie w jakości FullHD, jednak kamera oferuje nam rozdzielczość aż 4K. Aparat daje także możliwość tworzenia wyjątkowych zdjęć portretowych.

Telefon napędzany jest ośmiordzeniowym procesorem Qualcomm Snapdragon 750G. Do tego posiada wbudowany układ graficzny Adreno 618, dysponuje 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci masowej. Koreański smartfon działa pod kontrolą systemu Android 11. W Samsungu znalazło się miejsce na port USB Type C, dwie karty nanoSIM oraz kartę pamięci (maksymalnie 1 TB). Musimy jednak dokonać wyboru, czy bardziej zależy nam na dwóch kartach SIM, czy dodatkowym miejscu na dane, ponieważ jeden z dostępnych slotów jest dzielony. Bateria o pojemności 4500 mAh powinna wystarczyć na długie godziny pracy, a funkcja Fast Charging pozwoli nam na jej błyskawiczne doładowanie. Możemy także korzystać z funkcji Game Booster, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy jakości gier.