Samsung Galaxy A71 - test koreańskiego średniaka w cenie chińskiego flagowca

Testujemy najnowszego Samsunga Galaxy A71. Czy średniak za 1999 zł w dobie tanich flagowców od Xiaomi, Oppo czy Vivo ma jeszcze sens?

Samsung w grudniu ubiegłego roku dosyć niespodziewanie odświeżył swoje najważniejsze urządzenia z serii Galaxy A. Samsunga Galaxy A50 i Galaxy A70 po zaledwie kilku miesiącach obecności na rynku zastąpiły modele Galaxy A51 i Galaxy A71, które są pierwszymi przedstawicielami rodziny średniaków Samsunga na 2020 rok.

Urządzenia te charakteryzują się nowym wyglądem, który nawiązuje trochę do zaprezentowanych później flagowców z rodziny Galaxy S20. Względem poprzedników możemy liczyć również na większą wydajność, preinstalowanego Androida 10, lepszy czytnik linii papilarnych oraz znacznie mniejszą kamerkę do selfie wbudowaną w ekran. Czy to wystarczy, aby uzasadnić bardzo wysoką cenę startową?

Do redakcji równocześnie trafiły oba modele, dzięki czemu możemy je ze sobą porównać oraz dokładnie sprawdzić, czy w dobie tanich flagowców z Chin średniaki od Samsunga mają jakiekolwiek szanse? W tym miejscu czas na mały spoiler - Galaxy A51 i Galaxy A71 sprzedawane będą przez wszystkich największych operatorów, co zapewni im popularność. W niniejszej recenzji sprawdzamy, czy będzie ona zasłużona.

Samsung Galaxy A71 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 730 (2 rdzenie, 2.2 GHz, Kryo + 6 rdzeni, 1.8 GHz, Kryo)

Układ graficzny: Adreno 618

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wbudowana: 128 GB

Maks. pojemność karty pamięci: 512 GB

Typ ekranu: Dotykowy, Super AMOLED

Przekątna ekranu: 6,7 cala

Rozdzielczość ekranu: 2400 x 1080

Zagęszczenie pikseli: 393 ppi

Rozdzielczość aparatu - tył: 5.0 Mpix, 64.0 Mpix, 12.0 Mpix - szerokokątny, 5.0 Mpix - macro

Rozdzielczość aparatu - przód: 32.0 Mpix - do selfie

Przysłona obiektywu: f/1.8 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.4 - tylny obiektyw makro. f/2.0 - przedni obiektyw

Zoom - kamera tylna: 8x zoom cyfrowy

Dodatkowe cechy aparatu: Wbudowana lampa błyskowa, Cyfrowa stabilizacja obrazu, Slow Motion FullHD 1080p (do 960 kl./s), HD 720p (do 480 kl./s)

Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K

Łączność: 4G (LTE), Bluetooth, NFC, Wi-Fi

System nawigacji satelitarnej: Beidou, Galileo, GPS, A-GPS, GLONASS

Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Czytnik linii papilarnych: W ekranie

Czujniki: Akcelerometr, Halla, Magnetometr, Światła, Zbliżenia, Żyroskop

Ładowanie bezprzewodowe: Brak

Dual SIM: Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Zainstalowany system operacyjny: Android 10

Dodatkowe informacje: Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge, Obsługa radia FM, Skaner twarzy, USB OTG

Typ baterii: Litowo-jonowa

Bateria: Litowo-jonowa 4500 mAh

Wysokość: 163,5 mm

Szerokość: 75,9 mm

Grubość: 7,9 mm

Waga: 179 g

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Szybki rzut oka na specyfikację techniczną od razu wskazuje, że Galaxy A71 to typowy przedstawiciel średniej półki. Niemalże identyczne podzespoły znajdziemy również w niezwykle popularnym w naszym kraju Xiaomi Mi 9T. Z tego względu w tekście pojawi się kilka porównań do Mi 9T.

W tym miejscu należy pochwalić Samsunga za implementację pojemnej baterii. Do tej pory koreańskie smartfony cierpiały na niedobór energii, który skutkował przedwczesnym rozładowywaniem się urządzenia.

Samsung nie zdecydował się również na eliminację gniazda słuchawkowego Jack, które jest coraz rzadziej spotykane.

Samsung Galaxy A71 - Cena

Przeglądając oferty sklepów internetowych można dojść do wniosku, że ktoś w Samsungu pomylił się podczas wyceny najnowszych modeli Galaxy A 2020. Testowany przez nas Galaxy A71 mimo, iż jest typowym, niewyróżniającym się niczym średniakiem kosztuje 1999 zł. Oznacza to, że smartfon ten jest zaledwie kilkaset złotych tańszy od Galaxy S10e, a jeżeli zdecydujemy się na zakup np. na Amazonie może okazać się, że Galaxy S10e kosztuje tyle samo, co Galaxy A71.

Samsung sprzedaje Galaxy A71 w trzech wersjach kolorystycznych - testowanej przez nas czarnej, niebieskiej, która bardziej wygląda jak zielona oraz srebrnej, która w rzeczywistości jest biała.

Kupując Galaxy A71 nie możemy liczyć na żadnego rodzaju gratisy.

Samsung Galaxy A71 - Zawartość zestawu

Samsung Galaxy A71 dostarczany jest w niewielkim, kolorowym opakowaniu. Pudełko jest tak samo skromne, jak zawartość zestawu. Kupując Galaxy A71 nie otrzymamy żadnego rodzaju etui lub folii na ekran. W środku znajduje się samo urządzenie, słuchawki dokanałowe, przewód USB oraz szybka, 25W ładowarka. Nie zabrakło także kilku ulotek, w tym instrukcji skróconego uruchomienia.

Samsung Galaxy A71 - Wygląd i jakość wykonania

Pierwsze, co rzuca się w oczy po wzięciu do ręki Samsunga Galaxy A71 to ogromny rozmiar, za którym idzie nieproporcjonalnie niska waga. Smartfon jest tak lekki, że można zastanawiać się, czy w środku znajduje się bateria. Faktycznie jest ona pod obudową, a tak niską wagę osiągnięto dzięki zastosowaniu plastiku zamiast aluminium czy szkła.

Samsung Galaxy A71 jak na urządzenie kosztujące 1999 zł jest zaskakująco słabo wykonany.

Front urządzenia niemal w całości zajmuje 6,7 calowy wyświetlacz, który zabezpieczono szkłem Corning Gorilla Glass, ale nie piątej, a jedynie trzeciej generacji. Objawia się to tym, że testowany przez nas egzemplarz posiadał wiele drobnych oraz kilka głębszych zarysowań.

Niewiele lepiej jest z tyłu. Klapka wykonana jest z błyszczącego plastiku, który rysuje się od samego patrzenia. Samsung zastosował ciekawy holograficzny wzór, który znajdziemy również w Galaxy A51. Na szczęście rozwiązanie to skutecznie maskuje dziesiątki mikrorysek, które powstały po zaledwie kilku dniach użytkowania. Sprawy nie ułatwia fakt, że obudowa aparatów znacząco wystaje ponad obudowę, dzięki czemu jest ona podatna na uszkodzenie, a na dolnej części obudowy Galaxy A71 zgromadził masę rysek powstałych przy podnoszeniu urządzenia.

Na lewym boku odnajdziemy jedynie tackę na karty SIM/microSD. U góry umieszczono dodatkowy mikrofon do systemu redukcji szumów.

Na dole Samsung umieścił złącze Jack oraz port USB Typu C. Nie zabrakło także głośnika oraz głównego mikrofonu do rozmów.

Z prawej strony znajdują się przyciski do regulacji głośności oraz włącznik. Ten drugi posiada nieco zmodyfikowane funkcje. Od teraz przytrzymanie przycisku zasilania nie wywołuje menu zasilania. W celu wyłączenia urządzenia należy przycisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy włącznik oraz przycisk zmniejszania głośności. To dosyć niewygodne i mylące.

Cała ramka wykonana jest z lakierowanego plastiku, który również ma tendencje do gromadzenia rys.

Samsung Galaxy A71 - Wyświetlacz

Po narzekaniach na obudowę i jakość wykonania przechodzimy do zdecydowanie najlepszego elementu w Samsungu Galaxy A71. Mowa o ekranie Super AMOLED. To spora, 6,7 calowa matryca o rozdzielczości 2400 x 1080 (Full HD). Oczywiście parametry techniczne są gorsze, niż we flagowych modelach Galaxy S czy Galaxy Note, ale w codziennym użytkowaniu nie jest to odczuwalne.

Wyświetlacz posiada rewelacyjne odwzorowanie kolorów i charakteryzuje się wysoką jasnością maksymalną. Ze względu na obecność matrycy AMOLED nie należy martwić się o kąty widzenia, a funkcja Always-on nie powoduje nadmiernego zużycia akumulatora.

Pochłanianie kolejnych odcinków ulubionego serialu na Netflixie z Galaxy A71 to czysta przyjemność. Nie przeszkadza w tym nawet głośnik. Samsung nie zastosował głośników stereo, ale pojedynczy przetwornik jest wysokiej jakości.

Samsung Galaxy A71 - Wydajność

Samsung zdecydował się na umieszcznie w Galaxy A71 procesora od Qualcomm'a. Jakikolwiek Snapdragon w europejskich modelach Samsunga jest rzadko spotykany. W Galaxy A71 zastosowano Snapdragona 730, którego znajdziemy w wielu innych średniakach z 2019 i 2020 roku. Procesor ma do pomocy 6 GB pamięci operacyjnej i układ Adreno 618. W połączeniu z odchudzoną nakładką One UI 2.0 całość działa idealnie. Galaxy A71 jest tak samo wydajny, jak droższe, flagowe modele Samsunga. Lekka różnica widoczna jest dopiero w najbardziej wymagających grach oraz testach syntetycznych.

Graczom zamiast Samsunga Galaxy A71 polecamy Xiaomi Mi 9T Pro. Reszta użytkowników z pewnością nie będzie zawiedziona wydajnością, jaką oferuje Galaxy A71.

Smartfon przetestowaliśmy w popularnych testach syntetycznych. Oto wyniki:

3Dmark Sling Shot - 3497

Sling Shot - 3497 Geekbench 5 Single - 545; Multi - 1661

Single - 545; Multi - 1661 Antutu - 272221

- 272221 Androbench Zapis sekwencyjny - 493,36 MB/s; Odczyt sekwencyjny 189,27 MB/s

Wyniki testów syntetycznych są bardzo podobne do tych osiąganych przez Xiaomi Mi 9T. W niektórych benchamarkach Samsung przegania Xiaomi, a w innych jest nieznacznie wolniejszy. Również pamięć posiada bardzo podobne osiągi.

Samsung Galaxy A71 - Oprogramowanie

Nie powinno nikogo dziwić, że Samsung Galaxy A71 pracuje pod kontrolą Androida z autorską nakładką One UI. W tym przypadku do wykorzystania oddano nakładkę One UI 2.0. Oznacza to, że smartfon nie posiada jeszcze funkcji, które zaprezentowane zostały podczas Galaxy Unpacked w lutym 2020 roku. Mowa między innymi o integracji Spotify z systemową aplikacją Zegar. Stosowna aktualizacja pojawi się zapewne w przeciągu najbliższych kilku miesięcy.

Podczas testów, które odbywały się na początku marca 2020 roku, Samsung Galaxy A71 posiadał poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2020 roku. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Samsung mocno dba o terminowe udostępnianie aktualizacji zabezpieczeń, a i na brak aktualizacji rozwojowych również nie można narzekać.

O samym oprogramowaniu nie można powiedzieć zbyt wiele nowego. To ta sama nakładka, którą znamy od dwóch lat. Posiada przemyślany interfejs, który świetnie współpracuje z dużym ekranem. Nie zabrakło globalnego trybu ciemnego, sklepu Galaxy Store, ekranu krawędziowego czy przemyślanego systemu obsługi za pomocą jednej ręki. W przypadku sporego smartfona, jakim z pewnością jest Galaxy A71 tryb jednej ręki jest bardzo użyteczny.

Samsung Galaxy A71 - Aparat

Samsung Galaxy A71 posiada łącznie aż pięć obiektów. Taka liczba robi wrażenie nie tylko na konkurencyjnych średniakach, ale nawet na flagowcach. Jednak ilość to nie wszystko, w przypadku zdjęć liczy się głównie jakość. Matryca główna Samsunga Galaxy A71 oferuje rozdzielczość 64 MP i przy odrobinie chęci pozwala wykonać zdjęcia nie odbiegające od tych wykonanych na przykład Samsungiem Galaxy S10. Na codzień większość zdjęć oferuje zadowalającą jakość, ale na fotografiach widać, że do flagowca Samsungowi Galaxy A71 nieco brakuje.

Matryca o rozdzielczości 64 MP z przysłoną f/1,8 i wbudowaną stabilizacją obrazu plasuje się gdzieś pośrodku stawki. Zdjęcia są trochę lepsze, niż w większości średniaków, ale trochę gorsze niż w flagowych smartfonach sprzed roku.

Z tyłu znajdziemy również 12 MP obiektyw ultra szerokokątny, który umożliwia wykonanie zdjęć, na których kadr jest znacznie szerszy. Niestety w tym przypadku widać już, że Samsung ciął koszty. Jakość fotografii jest zauważalnie gorsza, niż przy wykorzystaniu obiektywu głównego.

Nie zabrakło także modnych ostatnimi czasy obiektywu makro oraz czujnika głębu. Oba sensory mają rozdzielczość 5 MP.

Z przodu znajdziemy pojedynczy 32 MP aparat do selfie wbudowany w ekran. Oferuje on tryb szerokokątny, a jakość zdjęć jest w zupełności zadowalająca. Przedni aparat pozwoli nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD przy zachowaniu 30 klatek na sekundę.

Tylne aparaty umożliwiają rejestrację wideo w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę i bez optycznej stabilizacji obrazu. Klipy W Full HD mogą być rejestrowane nawet w 240 klatkach na sekundę z optyczną stabilizacją obrazu. Tryb Slow Motion pozwala na nagranie filmu w Full HD przy zachowaniu 960 klatek na sekundę.

Do jakości wideo nie mamy zastrzeżeń.

Samsung Galaxy A71 - Bateria

Samsung Galaxy A71 posiada sporą baterię o pojemności 4500 mAh, ale nie można zapominać, że urządzenie posiada również bardzo duży 6,7 calowy wyświetlacz Super AMOLED. Na szczęście duża bateria nawet w połączeniu ze sporym ekranem pozwala zapewnić bardzo zadowalające czasy pracy na pojedynczym ładowaniu. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu energooszczędnych podzespołów

Podczas normalnego użytkowania składającego się z kilkudziesięciu minut surfowania po sieci, wykonania kilku połączeń, wysyłania paru wiadomości tekstowych i oglądania klipów na YouTube spokojnie możemy zapomnieć o ładowarce na dwa dni. Jeżeli zaczniemy intensywnie korzystać z telefonu i jego możliwości grając w gry oraz znacząco obciążając podzespoły powinniśmy liczyć się z tym, że Galaxy A71 wytrzyma jeden dzień roboczy. Wieczorem urządzenie poprosi użytkownika o podłączenie do ładowarki.

W razie problemów z brakiem energii możemy skorzystać z ekstremalnego trybu oszczędzania energii, który skutecznie wydłuża czas pracy na baterii jednocześnie zmniejszając możliwości Galaxy A71 do poziomu Nokii sprzed kilkunastu lat.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Samsung Galaxy A71 rozładował się po 13 godzinach i 51 minutach.

Samsung Galaxy A71 - Podsumowanie

Nie można jednoznacznie określić czy Galaxy A71 jest dobrym czy złym telefonem. Z pewnością możemy jednak powiedzieć, że w cenie detalicznej jest to bardzo nieopłacalny wybór.

Samsung Galaxy A71 to smartfon pełen sprzeczności. Z jednej strony mamy bardzo dobry ekran oraz wytrzymałą baterię, a z drugiej otrzymujemy plastikowego smartfona bez bezprzewodowego ładowania, który rysuje się od samego patrzenia.

Galaxy A71 na pewno stanie się hitem sprzedażowym dzięki umowom Samsunga z operatorami, ale jeżeli planujesz zakup tego urządzenia to zdecydowanie bardziej opłacalnym wyborem jest Xiaomi Mi 9T. Zaoferuje podobne funkcje oraz znacznie lepiej wykonaną obudowę za kilkaset złotych mniej. Jeżeli zależy Ci na wysokiej wydajności to Mi 9T Pro zaoferuje Ci podzespoły znane z flagowców, a nadal będzie tańszy od Galaxy A71.

Podczas testów Galaxy A71 doceniliśmy rewelacyjny wyświetlacz, niewielką kamerkę w ekranie, przyzwoitą wydajność, płynność działania, aparaty oraz dopracowane oprogramowanie.

Do gustu zdecydowanie nie przypadła nam obudowa, która może konkurować co najwyżej ze smartfonami dwa razy tańszymi, brak ładowania bezprzewodowego, brak wodoszczelności oraz bardzo wysoka cena startowa.

Podsumowując Galaxy A71 nie jest złym smartfonem, ale będzie warty zakupu dopiero, kiedy jego cena detaliczna zmaleje o co najmniej 400 zł.