Samsung Galaxy Fit-e SM-R375 to lekki smartband z kompaktowym wyświetlaczem. Czy warto go nabyć?

Samsung Galaxy Fit-e to smartband z wyświetlaczem PMOLED o przekątnej 0,74". Wyświetlacz pokazuje obraz mono w rozdzielczości 128 x 64 mm. Posiada wbudowany akcelerometr oraz pulsometr, a zasila go bateria 70 mAh. Przy normalnym użytkowania zegarka powinno to wystarczyć na 6-7 dni, przy rzadszym - nawet 13 dni. Galaxy Fit-e oferuje uproszczony, kompaktowy wyświetlacz, dzięki czemu wystarczy rzut oka na nadgarstek, by w każdej chwili bez trudu odczytać najważniejsze dane. Spełnia wojskowe wymogi w zakresie wytrzymałości i gwarantuje wodoodporność rzędu 5 ATM. Można z nim ćwiczyć na zewnątrz, nie martwiąc się o szkodliwe działanie kurzu czy deszczu. Oferowane przez Galaxy Fit-e automatyczne śledzenie treningów rozpoznaje trzy typy aktywności: chodzenie, bieganie i trening dynamiczny. Ponadto gdy rozpoczyna się aktywność, urządzenie przesyła odczyt tętna na telefon poprzez mobilną aplikację Samsung Health, co pozwala sprawdzać i monitorować swoje wyniki.

Za prawą automatycznego śledzenia snu, które wykorzystuje monitorowanie ruchów, Galaxy Fit analizuje sen w każdej z jego trzech faz, a następnie organizuje dane w sposób czytelny. Za łączność z telefonem odpowiada Bluetooth 5.0. Wystarczy sparować go z Galaxy Fit-e, a za sprawą inteligentnych powiadomień będzie się wiedzieć, kto próbuje się z skontaktować lub pojawią się informacje o zapisanych wydarzeniach.

Podsumowując: Samsung Galaxy Fit-e to opaska sportowa zdecydowanie warta uwagi. Jeśli szukasz modelu kompaktowego, który dokładnie wszystko zliczy i będzie dokładnie monitorować - można śmiało go polecić.