Samsung Galaxy S20 Spigen Ultra Hybrid

Ciekawe przezroczyste etui z czarną ramką.

Spigen Ultra Hybrid to pokrowiec, który wykreował nową grupę etui do smartfonów. Mowa o pokrowcach posiadających plastikowe plecki połączone z elastyczną ramką. To właśnie z tego powodu etui nazywa się Ultra Hybrid.

Spigen jako pierwszy zastosował połączenie termoplastycznej poliuretanowej ramki z wytrzymałą, twardą poliwęglanową obudową. Dzięki temu rozwiązaniu pokrowiec zapewnia wytrzymałość na zgięcia, jakiej próżno szukać u konkurencji, a na dodatek nie zasłania oryginalnego wyglądu plecków urządzenia.

Etui posiada zintegrowane przyciski, które pozwalają w 100 procentach chronić ramkę przed zarysowaniami, a jednocześnie nie wpływają negatywnie na ich skok.

Pokrowiec zapewnia ochronę na należytym poziomie, co zostało potwierdzone certyfikatem MIL STD 810G-516.6. Dodatkowo Spigen zastosował autorską dla siebie technologię Air Cushion. W każdym rogu zastosowano dodatkowe poduszki powietrzne - wolne, nieprzylegające do obudowy smartfona strefy, które minimalizują siłę uderzenia.

Termoplastyczna ramka z poliuretanu wystaje nieco ponad ekran, co minimalizuje ryzyko stłuczenia panelu przedniego podczas upadku.

Spigen Ultra Hybrid doskonale udowadnia, że etui może być wytrzymałe, funkcjonalne, a jednocześnie estetyczne. Również cena nie odstrasza. Wersja dla Galaxy S20 kosztuje mniej, niż 70 zł.