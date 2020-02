Samsung Galaxy S20 Urban Armor Gear UAG Plasma

Pokrowiec dla prawdziwych twardzieli.

Jesteś jedną z osób, która kupuje flagowe urządzenia, ale bardziej niż na wygląd i lekkość zwraca uwagę na wytrzymałość swojego nowego telefonu? Jeżeli tak to Urban Armor Gear UAG Plasma jest pokrowcem dla Ciebie.

Urban Armor Gear to znana od kilku lat firma, która nie bawi się w półśrodki. Wszystkie pokrowce z logo UAG na obudowie do najładniejszych nie należą, ale zapewniają wysoką wytrzymałość. W końcu nie bez powodu pokrowce posiadają wojskowe certyfikaty Military Grade, które niezbędne są, aby sprzęt mógł służyć żołnierzom amerykańskiej armii.

Urban Armor Gear UAG Plasma to pokrowiec hybrydowy, który ingeruje w wygląd urządzenia, ale jednocześnie nie zakrywa całkowicie oryginalnego designu plecków urządzenia. Pokrowiec wykonany jest z wytrzymałego termopoliuretanu połączonego z poliwęglanem, które są gwarancją wysokiej wytrzymałośc.

Mimo, iż w Urban Armor Gear UAG Plasma Galaxy S20 wygląda jak telefon dla policjanta czy strażaka to pokrowiec zapewnia swobodny dostęp do wszystkich portów oraz przycisków. Przyciski są zintegrowane z klawiszami w etui, co zapewnia im ochronę, a jednocześnie nie wpływa negatywnie na jakość kliku.

Pokrowiec Urban Armor Gear UAG Plasma dla rodziny Galaxy S20 posiada specjalny certyfikat MIL STD 810G 516.6, który potwierdza, że Galaxy S20 w pokrowcu Urban Armor Gear UAG Plasma powinien przetrwać większość typowych upadków np. podczas wychodzenia z samochodu.

Dodatkową ochronę zapewniają wzmocnione narożniki. Niezwykle istotny jest fakt, że ramka pokrowca wychodzi nieco ponad obrys smartfona, co dodatkowo chroni ekran.

Pokrowiec nie wpływa negatywnie na działanie modułu NFC i nie zakłóca działania funkcji Wireless PowerShare.