Samsung Galaxy Tab S5e to najnowszy tablet od koreańskiego producenta. To świetnie skalkulowane cenowo urządzenie.

Uważamy, że Galaxy Tab S5e to jeden z najlepszych, jak nie najlepszy tablet z Androidem. Samsung przeniósł świetne głośniki AKG znane z modelu S4 i umieścił je w cieńszej, lżejszej konstrukcji wykonanej z metalu.

Źródło: techadvisor

Co najważniejsze tablet ten nie jest flagowym modelem, dzięki czemu jest przystępny cenowo. Od razu widać, że Samsung chciał stworzyć konkurenta dla podstawowego iPad'a od Apple i musimy przyznać, że mu się to udało. Na pokładzie znajdziemy do 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Procesor to średnio półkowy Qualcomm Snapdragon 670. To właśnie ten element przypomina nam, że nie jest to flagowy tablet Samsunga.

Większość użytkowników może narzekać na brak złącza słuchawkowego Jack. Pocieszeniem może być przejściówka z USB Typu C dołączona do zestawu.