Galaxy Watch to flagowy smartwatch od Samsunga. Czy dopłata kilkuset złotych względem tańszego Watch Active ma jakikolwiek sens?

Samsung Galaxy Watch to pierwszy smart zegarek koreańskiego producenta, który nie ma już w nazwie słowa Gear. To obecnie flagowy zegarek Samsunga, przez co jest także najdroższy. Na pokładzie znajdziesz GPS, NFC oraz automatyczne śledzenie ruchu.

Źródło: techadvisor

Galaxy Watch najlepiej sprawdzi się w połączeniu ze smartfonem Samsunga. Taki zestaw zapewnia integracje porównywalną do tej znanej z iPhone'a i Apple Watch. Dzieje się tak dlatego, że smartwatch posiada identyczne aplikacje, jak smartfon z One UI i Androidem 9.0. Kolejnymi zaletami Galaxy Watch jest kompatybilność. Zegarek zadziała zarówno z Androidem, jak i iPhone'm.

Całokształt nie jest tak wyrafinowany, jak w przypadku Apple Watch Series 4, ale dużo osób twierdzi, że urządzenie Samsunga jest ładniejsze. Trudno się z nimi nie zgodzić.

Czy warto jednak dopłacać kilkaset złotych względem Galaxy Watch Active. Zasadniczo oba zegarki różnią się w dużej mierze wyglądem i rozmiarami. Osobiście wybralibyśmy tańszy model stąd też jego wyższa lokata w naszym rankingu.