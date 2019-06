Samsung Galaxy Watch Active

Galaxy Watch to pierwszy zegarek Samsunga, który nie posiada koronki, ale to nadal jeden z najlepszych wyborów. Na dodatek oferowany jest w naprawdę atrakcyjnej cenie.

Galaxy Watch Active to najlepszy smartwatch Samsunga dla większości użytkowników. Mimo iż nie ma obrotowej koronki, z której słyną inne modele koreańskiego producenta posiada dokładny moduł GPS, pełną wodoszczelność i oferuje świetny stosunek jakości do ceny.

Źródło: techadvisor

Zegarek jest lekki, smukły i posiada baterię, która pozwala nawet na trzy dni pracy, co jest rzadko spotykane wśród innych smartwatchy. Połączenie z telefonem jest bardzo stabilne, co również zaliczamy do plusów. Wyświetlacz to ekran wykonany w technologii AMOLED, dzięki czemu słońce mu nie straszne. Mógłby być jednak trochę większy.

