Samsung Galaxy Watch Active - test najnowszego smartwatcha z Tizenem

Galaxy Watch jest tańszym, smuklejszym smartwatchem z GPS oraz pełną wodoszczelnością. Sprawdzamy, jak się sprawdza podczas codziennego użytkowania.

Samsung zaprezentował nowego smartwatcha wraz z flagowymi na 2019 rok modelami Galaxy S10. Nazwano go Galaxy Active, i już sama nazwa wskazuje, że jest on przeznaczony dla osób uprawiających różnego rodzaju aktywności. Producent deklaruje, że to zarówno tracker fitness, jak i pełnoprawny smart zegarek.

Źródło: techadvisor

Już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że to chyba najlepszy smartwatch Samsunga. Firma posiada w swoim portfolio wiele modeli, ale to właśnie Galaxy Watch Active łączy wszystkie najlepsze cechy takie, jak design, dopracowanie, wydajność oraz fukcjonalność i robi to nawet bez charakterystycznego obracanego pierścienia.

Istnieje także zwykły zegarek Galaxy Active, więc pewnie zastanawiasz się czym różni się model Active? Zasadniczo jest to ten sam zegarek w mniejszej obudowie, który na dodatek jest tańszy. Już od wyjęcia z pudełka pracuje także na nieco nowszej wersji oprogramowania.

Samsung Galaxy Watch Active - Cena

Samsung Galaxy Watch Active pojawił się w Polsce w marcu 2019 roku. Od 1 do 14 marca oferowany był w przedsprzedaży. Jako gratis dołączano wtedy powerbanka z ładowaniem bezprzewodowym. Cenę detaliczną zegarka ustalono na 1099 zł/229 Euro/199 Dolarów. Przypominamy, że zaprezentowany w zeszłe wakacje Galaxy Watch oferowany był za 1399 zł/279 Euro/ 329 dolarów. Obecnie oba modele często pojawiają się w różnych promocjach i można je kupić poniżej 1000 zł.

Decydując się na Galaxy Watch Active dostajemy urządzenie bardzo podobne, a w niektórych kwestiach nawet lepsze od Galaxy Watch.

Źródło: techadvisor

Koniec obrotowego pierścienia

Galaxy Watch Active po raz pierwszy od 2015 roku zmienia konstrukcję smartwatchy produkowanych przez Samsunga. To pierwsze tego typu urządzenie koreańskiego producenta, które nie posiada obrotowej koronki. Uwielbiamy tę funkcję znaną między innymi z Gear'a Sport lub S3, ale Galaxy Watch Active za sprawą rezygnacji z obrotowego elementu jest znacznie mniejszy oraz smuklejszy od starszych modeli.

Powoduje to wzrost wygody użytkowania. Nowy model możemy nosić praktycznie 24 godziny na dobę (o ile pozwoli nam na to bateria), a zegarek nie zaczepia się o rękawy kurtki/bluzy tak, jak grubsze smartwatche.

Do wyboru jest jedna z trzech wersji kolorystycznych: czarna, srebrna oraz różowe złoto. W Stanach Zjednoczonych klienci mogą nabyć zegarek także w kolorze zielonym.

Zegarek działa w ten sam sposób, jak poprzednie modele z obrotową koronką z tym, że w Galaxy Watch Active poruszamy się za pomocą interakcją z ekranem dotykowym, a nie poprzez obracanie ramki. W praktyce rozwiązanie to działa trochę gorzej, niż w starszych modelach, ale po kilku dniach można się do niego przyzwyczaić. Jeżeli ktoś nie posiadał wcześniej żadnego starszego Samsung'a Gear nie będzie miał problemu z nauką obsługi. W 40 mm obudowie udało się zmieścić ekran o przekątnej 1,1 cala, który wykonany został w technologi Super AMOLED. Oferuje świetną jasność minimalną i żywe odwzorowanie kolorów.

Samsung zaktualizował Tizen'a do wersji 4.0. Dzięki tej aktualizacji zegarki koreańskiego producenta również otrzymały interfejs One UI, dzięki czemu są bardzo spójne stylistyczne ze smartfonami Galaxy. Do wyboru mamy sporą ilość tarcz, które można dostosowywać do własnych potrzeb. Dodatkowe dostępne są w sklepie Galaxy Store.

Zegarek nadal posiada dwa przyciski na prawym boku. Jeden z nich służy za klawisz Home, a druki pozwala cofnąć się o jedno miejsce w interfejsie. Tak więc poza brakiem obracającej się koronki niewiele się zmieniło.

Źródło: techadvisor

Co z paskami i jakością wykonania?

Samsung Galaxy Watch Active jest niewiarygodnie lekki i świetnie wykonany. Do jego budowy użyto aluminium oraz dobrego jakościowo sylikonu, z którego wykonano pasek.

Od czasów Samsunga Gear S3 oraz nowszego Galaxy Watch zmienił się trochę język stylistyczny. Nowy model jest bardziej minimalistyczny i dobrze przemyślany. Podoba nam się nawet pomimo braku obracanej koronki, która jest cechą charakterystyczną zegarków Samsunga.

Zegarek dostarczany jest z klasycznym sylikonowym paskiem podobnym do tego znanego z Apple Watch. Różni się nieco zapięcie i wydaje nam się, że to zastosowane przez Samsunga jest lepsze. W pudełku znajdziemy również mniejszą oraz większą wersję paska, dlatego użytkownik nie powinien mieć problemu z dostosowaniem Galaxy Watch Active do swojego nadgarstka.

Źródło: techadvisor

Samsung wyposażył swojego smartwatcha w monitor tętna, który stale może monitorować plus również w nocy, dzięki funkcji śledzenia podczas snu. Wyniki te nie są jednak tak dokładne, jak w innych zegarkach, które są bardziej nastawione na funkcje sportowe.

Specyfikacja techniczna

Pomimo niższej ceny startowej Galaxy Watch Active oferuje GPS, wodoodporność do 5 ATM oraz dostęp do sklepu Galaxy Store, w którym znajduje się ponad 60000 tarczy, śledzenie snu, śledzenie stresu i wiele innych.

Aplikacje z Galaxy Store możemy pobierać bezpośrednio na zegarku lub przy użyciu aplikacji Samsung Gear na naszym smartfonie. Polecamy drugie rozwiązanie, które jest znacznie wygodniejsze. Pomimo tego zdarzyły nam się problemy z pobieraniem aplikacji oraz zawieszeniami sklepu. Galaxy Watch Active sprawuje się najlepiej, kiedy korzystasz z funkcji przygotowanych przez producenta. Oprogramowanie firm trzecich nie jest tak niezawodne i funkcjonalne.

W środku umieszczono procesor Exynos 9110, który posiada dwa rdzenie o taktowaniu 1,15 GHz. Do pomocy mają 768 MB pamięci operacyjnej. Taki zestaw pozwala na płynną pracę bez jakichkolwiek spowolnień. Musimy pamiętać, że Tizen OS jest mniej zasobożerny, niż WearOS oraz jest dużo bardziej dostosowany do danego zegarka.

Bateria posiada pojemność 230 mAh i jest wystarczająco wydajna, aby zapewnić dwa, a nawet trzy dni użytkowania bez konieczności ładowania zegarka. To znaczna poprawa względem poprzednich modeli. Jeżeli będziesz korzystać z wbudowanego GPS'a do śledzenia Twoich aktywności prawdopodobnie będziesz musiał ładować zegarek codziennie.

Wracając jeszcze na chwilę do oprogramowania Samsung wykonał kawał świetnej roboty dostosowując Tizen'a do obsługi smartwatchy. W chwili obecnej system ten jest bardziej rozbudowany, ładniejszy oraz o wiele szybszy od WearOS.

Na pokładzie nie zabrakło miejsca dla Bixby, ale asystentka Samsunga działa tak samo źle, jak w przypadku smartfonów i nie polecamy jej używać.

Źródło: techadvisor

Zaimplementowano również Samsung Pay, ale technologia ta nie jest obsługiwana w Polsce, przez co nie możemy użyć naszego zegarka z wbudowanym NFC do płatności w sklepach. To duża przewaga urządzeń z WearOS, które to umożliwiają.

Galaxy Watch Active obsługuje bezprzewodowe ładowanie w standardzie Qi, co pozwala na ładowanie przy użyciu nowego Samsunga Galaxy S10 lub jakiejkolwiek ładowarki bezprzewodowej. Ładowanie nie jest zbyt szybkie. Trwa około 2 godzin, a w zestawie nie dostaniesz zasilacza, a jedynie kabel z wtyczką USB-A.

Aplikacja nie mniej ważna

Centrum dowodzenia Samsungiem Galaxy Watch Active z poziomu smartfona jest Galaxy Wearable oraz Samsung Health. Szkoda, że aplikacje nie są ze sobą zintegrowane i musimy korzystać z obu oddzielnie. Galaxy Wearable pozwala nam zarządzać całym zegarkiem i udostępnia sklep z aplikacjami, a Samsung Health monitoruje nasze aktywności. Obie aplikacje są bardzo ładne i dopracowane, ale posiadają nieco przeładowany interfejs, w którym trudno się odnaleźć. Czasami trzeba poświęcić kilka minut, aby znaleźć funkcję, której szukaliśmy.

Zegarek współpracuje bez problemu zarówno z urządzeniami z Androidem, jak i iPhone'm. Nie zauważyliśmy żadnych problemów z synchronizacją oraz gubieniem powiadomień.

Doceniamy bardzo rozbudowane statystyki oraz szeroką liczbę aktywności, które są obsługiwane. Zegarek sam potrafi rozpoznać aktywność i automatycznie rozpocząć jej śledzenie. Również moduł GPS wbudowany w zegarek działa bardzo dobrze, dzięki czemu jeżeli chcesz możesz zostawić telefon w domu podczas treningu.

Źródło: techadvisor

Ciekawa alternatywa dla Apple Watch?

Podsumowując Galaxy Watch Active to bardzo ciekawy smartwatch, który z pewnością może być alternatywą Apple Watch dla użytkowników smartfonów z Androidem. Urządzenie jest ładne, lekkie, poręczne oraz wygodne. Na dodatek pracuje pod kontrolą dopracowanego systemu Tizen OS i oferuje długie czasy pracy na pojedynczym ładowaniu.

Na dodatek Galaxy Watch Active jest tańszy od Galaxy Active, a oferuje praktycznie taką samą funkcjonalność. Zdecydowanie warto rozważyć jego zakup. Jeżeli mimo wszystko Watch Active jest dla Ciebie za drogi poszukaj starszego Gear'a Sport, który jest równie ciekawym urządzeniem, a da się go kupić jeszcze taniej.