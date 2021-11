Galaxy Z Flip 3 5G posiada duży ekran o przekątnej 6,7 cala, ale dzięki składanej konstrukcji jest to najmniejszy telefon w naszym zestawieniu.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G idealnie łączy kompaktowe wymiary z dużym ekranem. Wszystko dzięki składanej konstrukcji typu clamshell. Telefon posiada obudowę z klapką. W środku znajdziemy duży panel o przekątnej 6,7 cala. Jest to elastyczny moduł Dynamic AMOLED 2X ze 120 Hz częstotliwością odświeżania, który możemy złożyć. Na zewnątrz umieszczono niewielki panel o przekątnej 1,9 cala, który wyświetla najważniejsze informacje.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Złożony Galaxy Z Flip 3 5G ma zaledwie 72 mm wysokości, 86 mm szerokości oraz 17,1 mm grubości. Urządzenie waży 183 g.

W środku poza sporym elastycznym ekranem znajdziemy flagowe podzespoły. Całość zasila procesor Qualcomm Snapdraogn 888 wspierany przez 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Samsung nie zapomniał o dwóch aparatach o rozdzielczości 12 MP oraz 10 MP kamerce do selfie. telefon posiada USB Typu C, modem 5G, Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0. Na ramce znajdziemy czytnik linii papilarnych. Co istotne telefon posiada w pełni wodoodporną obudowę.