Samsung Gear Fit 2 Pro to przemyślana opaska sportowa, która spodoba się osobom aktywnym.

Samsung Gear Fit 2 Pro to smartband odporny na kontakt z wodą i częściowe zanurzenie, co pozwala na użytkowanie go podczas pływania, bez skoków do wody i nurkowania. Funkcja automatycznego wykrywania aktywności rozpoznaje intensywne ruchowo czynności jako dynamiczne ćwiczenia. Użytkownicy mają do wyboru masz cztery preinstalowane tarcze w pięciu kolorach. Wyświetlacz to zakrzywiony Super AMOLED 1.5", dzięki czemu wszystkie pokazywane na nim informacje są niezwykle czytelne. W urządzeniu umieszczono akcelerometr, barometr, czujnik żyroskopowy, a także pulsometr z funkcją ciągłego pomiaru. Podczas joggingu, jazdy na rowerze lub pieszych wycieczek pokonuje się zróżnicowany teren. Podchodzenie pod górę wymaga dużo większego wysiłku niż chodzenie po płaskiej powierzchni. Po wycieczce w terenie Gear Fit2 Pro wyświetla podzielony wykres (Split Chart) z mapą po jednej stronie oraz szczegółową analizą po drugiej, w przystępny sposób pokazując wyzwania napotkanena każdym etapie trasy. Dane te pomogą wyznaczać nowe cele i znaleźć odpowiednie dla siebie tempo. A dzięki 4GB pamięci wewnętrznej może posłużyć nie tylko do ćwiczeń, ale również jako przenośny player - samodzielny odtwarzacz muzyki umożliwia zapisywanie i odtwarzanie muzyki. Bateria o pojemności 200 mAh powinna wystarczyć na 5 dni użytkowania.

Gear Fit2 Pro jest kompatybilny ze smartfonami Samsung oraz innych producentów, mających system operacyjny Android 4.4 z co najmniej 1,5 GB pamięci RAM, a także ze smartfonami z systemem iOS. W aplikacjach działa większość podstawowych funkcji takich jak: odbieranie połączeń, SMS, wiadomości e-mail czy powiadomień. Opaska posiada wodoszczelność 5ATM, dzięki czemu można używać jej w wodzie, nurkować z nią do 50 metrów oraz ćwiczyć w deszczu. Gdy wykrywa przebywanie w jednej pozycji przez 50 minut, wibruje, przypominając o konieczności ruchu.

Podsumowując: Samsung Gear Fit 2 Pro to doskonałe rozwiązanie dla każdego. Jedyne, co można policzyć jej na minus, to brak ładowarki w zestawie. Poza tym wszystko zasługuje na pochwałę.