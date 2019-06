Jak sama nazwa wskazuje Gear Sport to smartwatch dla amatorów sportu. W rzeczywistości to nieco zmodyfikowany Gear S3.

Samsung Gear Sport to zegarek przeznaczony dla osób uprawiających sport. Podczas premiery jego cena była dosyć wysoka, ale obecnie zegarek znacznie staniał. Paradoksalnie da się go kupić taniej, niż Galaxy Watch oraz Galaxy Watch Active, dla których jest ciekawą alternatywą. Szczególnie po aktualizacji oprogramowania układowego do One UI. To najlepszy zegarek Samsunga do śledzenia aktywności przy wykorzystaniu GPS. Na dodatek może również śledzić treningi na basenie.

Źródło: techadvisor

Gear Sport to również świetny smartwatch na co dzień. Jego funkcjonalność nie odbiega od tej, którą znamy z nowszych modeli. Na pokładzie znajdziesz ekran AMOLED, dwurdzeniowy procesor oraz 768 MB pamięci operacyjnej. Nie zabrakło GPS'a, Bluetooth oraz Wi-Fi. Całość działa pod kontrolą Tizena. W zestawie otrzymasz zegarek z sylikonowym paskiem, dzięki czemu po intensywnym treningu możesz szybko i skutecznie umyć zegarek w bieżącej wodzie.