Samsung HW-Q60R to głośnik zaprojektowany we współpracy z uznanym producentem systemów nagłośniających firmą - Harman Kardon. Jak sprawdza się w praktyce?

Samsung HW-Q60R to soundbar z subwooferem. Wykorzystuje sprawdzone i doceniane technologie oraz wzbogaca je nowymi funkcjami. Zastosowana technologia Samsung Acoustic Beam ma zapewniać panoramiczne wrażenia audio - dźwięk wydobywa się przez precyzyjnie rozmieszczone dodatkowe otwory w górnej części belki. Dzięki temu rozwiązaniu "dźwięk porusza się", zwiększając wrażenia dźwięku przestrzennego i dostosowuje się do tego, co widać na obrazie - uwypukla dialogi w programach informacyjnych, czy podkreśla głos wokalisty podczas koncertu. Funkcja adaptacji dźwięku sprawia, że soundbar automatycznie wzmacnia dźwięk dialogów nawet przy niskim poziomie głośności (10 lub mniej), by nie umknęło adne wypowiedziane słowo, a dedykowany tryb gry optymalizuje dźwięk specjalnie do gier.

Soundbar HW-Q60R działa bezprzewodowo, co eliminuje kable. Jeśli ma się telewizor Samsung, wówczas można sterować soundbarem za pomocą pilota do niego. Na tym nie koniec możliwości - do soundbara możesz łatwo podłączyć inne urządzenia przez Bluetooth i puścić dowolną muzykę z telefonu lub tableta. A jeśli chodzi o kable, w obudowie znajdziemy wejścieHDMI, wyjście HDMI (ARC), wejście cyfrowe optyczne (TOSLINK), wejście liniowe audio (minijack 3,5 milimetra) oraz USB (Micro USB).

Samsung HW-Q60R to bardzo mocna pozycja na rynku aktualnych soundbarów, a w dodatku w dobrej cenie. Jeśli cenisz sobie wysoką jakość dźwięku i potrzebny Ci soundbar - zakup tego właśnie modelu będzie dobrą decyzją.